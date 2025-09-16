تعزز هذه المبادرة مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي رائد للمعارض والفعاليات الرياضية الدولية

يقام معرض فيبو أرابيا في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات

الرياض، المملكة العربية السعودية: يواصل معرض فيبو أرابيا، المعرض التجاري الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الصحة واللياقة البدنية، فقد حظي الحدث الافتتاحي في الرياض بمشاركة دولية واسعة، إذ استقطب عارضين من أكثر من 20 دولة عبر خمس قارات.

ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل شركة آر إكس أرابيا، الرائدة عالميًا في تنظيم الفعاليات والمعارض، وتحت شعار "من أجل مجتمع قوي وصحي"، حيث يتماشى هذا الحدث مع رؤية السعودية 2030 ويستفيد من الدعم الاستراتيجي من فريق قطاع الرياضة بوزارة الاستثمار السعودية.

ويشهد الحدث الذي ينعقد خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، مشاركة أكثر من 140 عارضًا إقليميًا ودوليًا يمثلون أسواقًا بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والصين وإيطاليا وكوريا وفرنسا وبولندا وسويسرا والبرتغال وكندا وغيرها.

وتشمل قائمة العلامات التجارية العالمية المشاركة هذا العام: تكنوجيم، ولايف فيتنس، ودراكس، وترو فيتنس، ونوهرد، وبي اتش فيتنس، وبودي تون، وثيرابودي، وميريثيو، وميلونجروب، وبريكور، وليس ميلز، ودي اتش زد فيتنس، وإيكور، وأيريكس، ورولا.

أما على الصعيد الإقليمي، فستشارك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت بقوة في المعرض، وقد أكدت علامات تجارية رائدة في هذا المجال مشاركتها في المعرض بما فيها: ماتريكس، وجونسون هيلث تيك، وجيم80، والحياة للاستثمار، ودلتا فيتنس، وهو سبورت، وويلنس فيرست، حيث ستستعرض آخر وأحدث التطورات في معدات اللياقة البدنية، وحلول العافية، والتقنيات الرياضية.

هذا وسيوفر معرض فيبو أرابيا منصة تجارية وتعليمية مثالية ضمن هذه الصناعة سريعة التوسع، في ظل توقعات بوصول قيمة قطاع الصحة واللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية إلى 2.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.7٪، وفقًا لبحث أجرته جيمنيشن.

وبهذه المناسبة قال فاسيل زيجالو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط والأسواق الناشئة في شركة آر إكس: "مع بروز الريا ض كمركز عالمي للابتكار، يتمتع معرض فيبو أرابيا بمكانة فريدة تُمكّنها من قيادة تطور اقتصاد اللياقة البدنية في المنطقة، إذ يعكس مستوى المشاركة الدولية واتساع نطاقها الرؤية الاستراتيجية للمملكة وتأثيرها المتنامي في قطاع الصحة والعافية العالمي".

وأضاف زيجالو قائلاً: "يستفيد متخصصو هذا القطاع من معرض فيبو أرابيا كبوابة لدخول أحد أسرع أسواق الصحة واللياقة البدنية نموًا في العالم، حيث يوفر قطاع جودة الحياة في المملكة فرصًا واعدة للاستثمار والتوسع الدولي بمعدل اختراق للسوق لا يتجاوز 3% فقط ودعم حكومي قوي منقطع النظير".

هذا وسيستضيف معرض فيبو أرابيا أكثر من 50 متحدثًا دوليًا مع توقعات بحضور 10,500 زائر، منهم 375 مشتري ومستثمر و50 من صناع القرار، حيث تشمل القطاعات المستهدفة مشغلي النوادي الصحية، وأخصائيي العلاج الطبيعي، ومستثمري الرعاية الصحية، ومطوري العقارات، والهيئات الحكومية المعنية باللياقة البدنية، ورواد قطاع الضيافة، والموزعين، والمؤسسات الأكاديمية، وعشاق اللياقة البدنية.

كما سيضم الحث أيضًا عدة مناطق متخصصة، بما في ذلك منطقة الأداء التي ستستضيف بطولة النخبة في فيبو أرابيا، حيث ستحدد هذه البطولة الرائدة أعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم لكمال الأجسام (IFBB)، بالإضافة إلى ذلك ستوفر منطقة الجمباز ومنصة اللياقة البدنية الجماعية فرصًا إضافية للتفاعل مع الحضور، وتقديم عروض حية، والمشاركة المجتمعية.

وسيتم أيضًا توفير برنامج متكامل من ورش العمل والشهادات واللجان التنفيذية، وهو مصمم لتعزيز التنمية المهنية والقيادة الفكرية.

ومن المتوقع أن يصبح معرض فيبو أرابيا 2025 حجر الأساس للابتكار ونمو الأعمال والتعاون بين القطاعات في مجال الصحة واللياقة البدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن معرض فيبو أرابيا:

يهدف معرض فيبو أرابيا إلى تعزيز مجتمع قوي وصحي. وباعتباره جزءًا من شبكة فيبو العالمية، فإنه يساهم بشكل حيوي في دعم حياة طويلة ومُرضية للأشخاص في جميع أنحاء المنطقة. يجمع معرض فيبو السعودية السنوي بين اللاعبين الرئيسيين من قطاعات الصحة واللياقة البدنية والعافية لتوفير منصة مثالية للابتكارات والاستثمارات والاتجاهات المصممة خصيصًا لأسلوب حياة نشط.

يقدم معرض فيبو أرابيا على مدار ثلاثة أيام حافلة فرصًا لا مثيل لها لتأسيس الأعمال والتواصل والتثقيف على أعلى مستوى. ويمكن للحاضرين التطلع إلى العديد من التجارب الحية المثيرة والمذهلة، مما يجعل معرض فيبو أرابيا حدثًا رئيسياً لأي شخص لديه شغف في قطاع الصحة والعافية في الشرق الأوسط.

سيقام معرض فيبو أرابيا بدورته الأولى في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 01 إلى 03 أكتوبر 2025.

نبذة عن شركة (آر إكس):

آر إكس هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة في المجال والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا، حيث تستضيف آر إكس ما يقرب من 350 معرضا سنويًا، وتلتزم آر إكس بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفيها. تعمل آر إكس على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد آر إكس جزءًا من ريلكس، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

