يُشير تقرير اتجاهات السفر الصادر عن معرض سوق السفر العربي إلى أن 85% من أصحاب الفنادق يعتبرون التخصيص عاملاً أساسياً في القيمة التجارية.

يُسهم مسافرو الجيل التالي في زيادة الطلب على التجارب الفاخرة التي تُركز على الجوهر بدلاً من الفخامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تبرز التخصيصات كتوجه متزايد في قطاع السفر والسياحة، وخاصة ضمن قطاع السلع الفاخرة، حيث يسعى المسافرون بشكل متزايد إلى الحصول على تجارب مصممة خصيصًا لتفضيلاتهم الفردية وأنماط حياتهم.

وقد استعرض كبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعات فندقية رائدة، بما في ذلك فنادق ماينور وفيرمونت وماريوت خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025، التأثير المتزايد لمفهوم "التخصيص المفرط"، الذي يبتعد عن تقديم خدمات شاملة للجميع، ويتجه نحو تقديم تجارب مصممة خصيصًا للضيوف.

ومن خلال الاستفادة من أدوات مثل التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة، بالإضافة إلى وسائل راحة ترحيبية شخصية وخيارات طعام مصممة خصيصًا، تُعيد هذه العلامات التجارية تعريف تجربة العميل في قطاع السفر الفاخر، الذي يشهد نموًا متواصلًا حول العالم.

ووفقًا لتقرير اتجاهات السفر الصادر عن سوق السفر العربي 2025، والذي أعدته سوق السفر العربي بالشراكة مع توريزم إيكونوميكس، يعتبر 85% من أصحاب الفنادق الآن التخصيص عاملًا رئيسيًا للقيمة التجارية، حيث أثبتت التجارب المصممة خصيصًا أنها تُحقق إيرادات إضافية تصل إلى 5%.

كما كشفت رؤى شركة استخبارات السوق "فيوتشر ماركت إنسايت" بأن التخصيص العالمي في سوق السفر من المتوقع أن يصل إلى 620.71 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032.

وخلال الجلسة، عرّف الخبراء التخصيص الفائق بأنه يوفر تجارب فردية تُلبّي احتياجات الضيوف المُعلنة وغير المُعلنة، وبينما تُعدّ التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أساسيين في تقديم عروض مُخصّصة على نطاق واسع، فقد اتفق المشاركون في الجلسة على أن التواصل البشري يبقى أساسيًا لتجربة ضيافة مُخصّصة حقًا.

وفي هذا السياق قال نيكولاس هاوفسبري، نائب رئيس العلامات التجارية الفاخرة في ماريوت الشرق الأوسط وأفريقيا: "عندما يتعلق الأمر بالتخصيص الفائق، فإن العديد من العلامات التجارية تتجاوز بكثير مفهوم الخدمة التقليدية، إذ يتعلق الأمر بابتكار خدمة مصممة خصيصًا بعناية فائقة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والبناء على ثقافتك، حتى تتمكن من تطوير خدمة استباقية وتلبية احتياجات ضيوفك الصريحة وغير المعلنة".

وناقشت اللجنة، التي ضمت أيضًا كلاً من: لؤي نور، نائب رئيس العلامة التجارية والاتصالات التسويقية في فيرمونت، وأمير جولبارج، نائب الرئيس الأول لفنادق ماينور، أهمية إقامة علاقة مثالية، وتوقع احتياجات الضيوف، وبناء ذلك بمرور الوقت.

وبهذه المناسبة علق لؤي نور قائلاً: "إن الفخامة ليست مقاسًا واحدًا يناسب الجميع، ولم يعد الأمر يتعلق بالتعرف على شخص ما من خلال اسمه أو معرفة تفضيلاته في ملفه الشخصي، لأنك تحتاج إلى فهم أن هؤلاء المستهلكين ليسوا مجرد مستهلكين للفنادق، بل إنهم يتعرضون لمستوى فائق من التخصيص من العلامات التجارية الأخرى والصناعات الأخرى التي يعملون معها، لذلك لديهم حد أدنى معين من التوقعات".

في الشرق الأوسط وأفريقيا، تتبنى ماريوت هذا التحول مع الحفاظ على تميز علامتها التجارية، وتوسّع حضورها في قطاع الضيافة الفاخرة من خلال افتتاح عدة مشاريع مثل: ريتز كارلتون ريزيرف في نجوما على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، والذي يرتكز على تجارب ثقافية غامرة. وتشمل الافتتاحات القادمة في أماكن أخرى من المنطقة مجموعة من فنادق ريتز كارلتون سفاري المُصمّمة بعناية في شرق أفريقيا، والتي ستُسهم في استكشاف وجهات جديدة وتوفر للضيوف تجارب أصيلة للغاية.

,في الوقت نفسه، تستخدم شركات الضيافة المملوكة، مثل فنادق ماينور، هياكلها المرنة لتجربة مفاهيم جديدة داخليًا قبل طرحها عالميًا، وقد مكّنت هذه المرونة التشغيلية الشركة من الاستثمار في عروض مُختارة بعناية، تُركز على التجارب المميزة، وتُعطي الأولوية للجودة على الكمية. ومن بين أبرز قصص النجاح الأخيرة فندق أنانتارا سانتوريني أبوظبي، المكون من 22 غرفة في غنتوت، والذي فاق التوقعات بتركيزه على عروض مُخصصة للغاية في بيئة فريدة.

وتعليقًا على هذه الرؤى، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "مع تطور السفر الفاخر، يتطور أيضًا مفهوم تقديم تجارب شخصية للغاية، إذ يبحث مسافرو اليوم عن أكثر من مجرد خدمة استثنائية؛ فهم يتوقعون رحلات مصممة خصيصًا تعكس هويتهم وما يُقدّرونه، وخلال فعاليات معرض سوق السفر العربي نشهد كيف ترتقي علامات الضيافة إلى مستوى التحدي، مقدمةً لضيوفها تجارب فاخرة مُصممة خصيصًا لهم، ومستدامة، ومرتبطة بالناس والمكان".

سيكون السفر الفاخر محور الاهتمام في سوق السفر العربي 2026، الذي يُعقد في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. وفي الوقت نفسه، ستظل تكنولوجيا السفر محورًا رئيسيًا، إذ يواصل الابتكار إعادة صياغة مستقبل هذه الصناعة وتغيير كل مرحلة من مراحل رحلة المسافر.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 33 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

www.wtm.com/atm/en-gb.html #ATMDubai

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

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نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: http://www.relx.com/investors

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://africa.wtm.com/

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