استقبلت المملكة العربية السعودية 32 مليون زائر خلال صيف عام 2025، بزيادة قدرها 26% عن العام السابق، بينما بلغ الإنفاق على السفر إلى الخارج 27.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

سيشهد معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" بدورته الأولى في الرياض مشاركة أكثر من 450 عارضًا و6500 زائر و150 مشترٍ دوليًا لتعزيز التعاون والاستثمار في قطاع السياحة السعودي.

الرياض، المملكة العربية السعودية: تماشياً مع تقدم المملكة العربية السعودية في تنفيذ رؤيتها 2030، سيجمع معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" بدورته الأولى في المملكة نخبة من أبرز قادة قطاع السفر العالمي في الرياض في الفترة الممتدة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، حيث سيربط هذا الحدث البارز مجتمعات السفر الدولية والسعودية لاستكشاف أسواق السياحة الوافدة والصادرة سريعة التوسع في المملكة.

وبناءً على خلفية الأهداف السياحية الطموحة للمملكة، والتي تشمل مساهمة قطاع السياحة بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، سيقام معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" السعودية في نسخته الافتتاحية في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وسيشهد هذا الحدث مشاركة أكثر من 450 عارضًا و6,500 زائر من جميع أنحاء المنطقة والعالم، بالإضافة إلى 150 مشترٍ دولي من كبار الشخصيات، ليكون بمثابة محفز للشراكات والابتكار والاستثمار، حيث سيوفر الحدث منصة مثالية لقادة القطاع لاستكشاف مستقبل السياحة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك قطاعات النقل والضيافة والتكنولوجيا والاستدامة وتجارب الزوار.

هذا ويشهد قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا، مدفوعًا باستثمارات حكومية كبيرة واستراتيجية وطنية للتنويع الاقتصادي، ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يساهم هذا القطاع بأكثر من 119 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2025، ليشكل بذلك أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 2.7 مليون فرصة عمل، ووفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة فقد سجلت المملكة العربية السعودية أعلى معدل نمو في الإنفاق السياحي الدولي على مستوى العالم خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس نجاحها في استقطاب زوار جدد واستثمارات إضافية.

وقد أعلنت وزارة السياحة مؤخراً عن نتائج قياسية لبرنامج "صيف السعودية 2025"، والذي استقطب أكثر من 32 مليون زائر من داخل المملكة وخارجها، بزيادة قدرها 26% مقارنة بصيف عام 2024. وبلغ الإنفاق السياحي خلال هذه الفترة 53.2 مليار ريال سعودي (14.2 مليار دولار أمريكي)، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 15%.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط:

"سيعكس انعقاد معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" الرياض طموح وحجم التطور الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة، حيث سيجمع الحدث نخبة من أبرز قادة قطاع السفر من السعودية والعالم لمشاركة المعرفة، وبناء الشراكات، واستكشاف فرص جديدة تعزز مستقبل القطاع، ومن خلال استضافة هذا الحدث في الرياض، نوفر منصة مثالية تسلط الضوء على كيفية مساهمة رؤية 2030 في تحويل قطاعات السياحة والاستثمار والتبادل الثقافي. إن التقدم الذي تحرزه المملكة العربية السعودية يعيد تعريف تجربة السفر في العالم، حيث سيعرض الحدث هذا التحول النوعي أمام جمهور عالمي".

وسيتيح معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" الرياض للمشترين الدوليين فرصة التعرف على المملكة العربية السعودية بشكل مباشر، والالتقاء بأصحاب المصلحة الرئيسيين، وفهم كيفية تحويل رؤية 2030 لقطاع السياحة، حيث ستتيح مسارات الرحلات والاجتماعات المنسقة للمخططين العالميين التعرف على المشاريع الكبرى والمعالم السياحية الجديدة وتحسينات وسائل النقل وتطورات قطاع الضيافة، مما يمكنهم من الاقتراب أكثر من هذا السوق الأساسي وإنشاء مسارات سفر تنافسية تزيد الطلب في المملكة.

ويُعدّ توسيع قطاع الطيران عنصراً أساسياً لنمو السياحة في المملكة العربية السعودية، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية زيادة عدد خطوط الطيران المباشرة من 100 إلى 250 وجهة، وتهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمسافرين ثلاث مرات لتصل إلى 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030. وتشمل المشاريع الكبرى شركة طيران الرياض ومطار الملك سلمان الدولي، وكلاهما مصمم لتعزيز الربط الجوي ودعم حركة السفر من وإلى المملكة.

في الوقت نفسه، سيسلط "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" الرياض الضوء على التأثير المتزايد للمسافرين السعوديين، الذين تُعيد رغبتهم في الاستكشاف وقدرتهم الشرائية تشكيل أسواق السفر الخارجية في جميع أنحاء العالم، إذ يشير تقرير اتجاهات السفر الصادر عن معرض سوق السفر العربي 2025 إلى أن سكان منطقة الشرق الأوسط يمثلون الآن 10% من إجمالي السفر الدولي، بينما لا تتجاوز نسبتهم 5% من سكان العالم، حيث يُعدّ المسافرون السعوديون من بين الأكثر إنفاقًا في العالم، بمتوسط ​​إنفاق يبلغ 4800 دولار أمريكي لكل رحلة دولية، ويُظهرون تفضيلاً كبيرًا للإقامة في فنادق أربع وخمس نجوم.

وفي غضون ذلك، تُقدّر قيمة الإنفاق على السفر الخارجي من المملكة العربية السعودية بنحو 27.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 47.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2%، وفقًا لتقرير سوق السياحة الخارجية في المملكة العربية السعودية (2024-2032) الصادر عن شركة كوهيرينت ماركيت إنسايتس.

أما بالنسبة للوجهات السياحية العالمية وشركات الطيران والفنادق ومقدمي خدمات السفر، يوفر معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" الرياض وصولاً مباشراً إلى أحد أهم أسواق السفر الخارجية في العالم. فهو يربط الشركاء الدوليين بالمشترين والمستهلكين السعوديين الذين يتطلعون بشغف إلى تجارب سفر أصيلة وفاخرة ومستدامة.

وتماشياً مع النهج الاستشرافي لرؤية المملكة 2030، ستستكشف الفعالية أيضاً كيف تُعيد تكنولوجيا السفر والتنقل الذكي والابتكار تعريف تجربة الزوار، ويتوقع تقرير اتجاهات السفر لعام 2025 الصادر عن معرض سوق السفر العربي أن يصل إجمالي الإنفاق السياحي في الشرق الأوسط إلى 350 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعاً بالتحول الرقمي والتعاون الإقليمي، حيث سيوفر معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" الرياض منصة فريدة من نوعها للمناقشات حول كيفية مساهمة التكنولوجيا والاستثمار والاستدامة في تشكيل مستقبل السياحة في المملكة العربية السعودية وخارجها.

ويواصل قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية التوسع بوتيرة سريعة لتلبية الطلب من الزوار المحليين والدوليين على حد سواء.

وقد أفادت وزارة السياحة عن زيادة بنسبة 89% على أساس سنوي في عدد الفنادق والمنتجعات وبيوت الضيافة المرخصة في أوائل عام 2025، حيث سيوفر معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" الرياض ملتقى مثالي لمجموعات الفنادق والمستثمرين والمطورين الذين يستكشفون الفرص المتاحة في أحد أسرع أسواق الضيافة نموًا في العالم.

وأضافت كورتيس قائلة: "يهدف معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" الرياض إلى إقامة روابط هادفة تدفع طموحات المملكة في مجال السياحة إلى الأمام، وسيسلط الحدث الضوء على ريادة المملكة العربية السعودية في الابتكار والاستدامة والاستثمار، وتأثيرها المتزايد داخل مجتمع السفر العالمي".

هذا وسيتزامن معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" الرياض مع انطلاق فعاليات موسم الرياض، وهو مهرجان سنوي ضخم يُقام ضمن برنامج جودة الحياة لرؤية المملكة 2030، مما يتيح للحضور فرصة للاستمتاع بالفعاليات الثقافية والترفيهية المتنوعة التي تزخر بها المملكة.

وكجزء من مجموعة معارض سوق السفر العالمية، التي تشمل كلاً من: سوق السفر العالمي- لندن وسوق السفر العالمي- أفريقيا وسوق السفر العالمي- أمريكا اللاتينية وسوق السفر العربي، سيعزز هذا الحدث مكانة المملكة العربية السعودية ضمن مجتمع السياحة الدولي، ويربط بين الوجهات والعلامات التجارية والمشترين من مختلف أنحاء العالم.

