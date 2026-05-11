دبي، الإمارات العربية المتحدة، استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة سعيد بن علي الهاجري، القنصل العام لدولة قطر الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية، وذلك في مقر الهيئة.

ورحب معالي الطاير بالقنصل القطري، وقام بتعريفه بالهيئة وأنشطتها وتطورها وما وصلت اليه من رقي في خدماتها وكفاءة في عملياتها، مؤكداً التزام الهيئة بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والتوافرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض الرؤية الاستراتيجية لهيئة كهرباء ومياه دبي والتزامها الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تأكيد متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وتعزيز أوجه التعاون القائمة بين الهيئة والشركات القطرية العاملة في مجال الكهرباء وتحلية المياه، وأفضل السبل لرفع وتيرة هذا التعاون بما يخدم اوجه التكامل بين الهيئات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعات الكهرباء وتحلية المياه بدول مجلس التعاون بما يحقق صالح كافة الاطراف.

وتطرق معالي الطاير إلى أبرز مبادرات الهيئة ومشاريعها التطويرية الرائدة، التي تنسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات. كما سلط الضوء على الأهداف الاستراتيجية للهيئة في توسيع مشاريع الطاقة النظيفة وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكارات المتقدمة.

واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين تقديرهما للتعاون المستمر بين دولة الإمارات ودولة قطر، حيث أشاد سعادة القنصل العام الهاجري بالدور الريادي لهيئة كهرباء ومياه دبي في دعم التحول العالمي في قطاع الطاقة.

