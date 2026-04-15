في إطار التزامه بدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل، نظم مصرف الشارقة الإسلامي، بإشراف قسم التدريب والتطوير وبالتعاون مع قسم التوطين، ورشة عمل بعنوان "المسار المهني"، وذلك ضمن برنامج "مهنتي"، أحد المبادرات النوعية التي يطلقها المصرف لطلبة الجامعات والكليات في الدولة.

وتهدف الورشة الى تمكين الطلبة من اكتساب معارف ومهارات عملية تؤهلهم لبناء مسارات مهنية ناجحة، من خلال تقديم محتوى تدريبي متكامل يجمع بين الجانب المعرفي والتطبيقي ، بما يعكس التزام المصرف بدعم التوطين وتنمية الكفاءات الوطنية.

إعداد جيل مؤهل قادر على الإسهام بفاعلية في مستقبل القطاع المصرفي

وفي هذا السياق، قالت فضيلة المرزوقي، رئيس الموارد البشرية في مصرف الشارقة الإسلامي: "نؤمن في مصرف الشارقة الإسلامي بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق نحرص على تقديم مبادرات نوعية مثل برنامج “مهنتي” الذي يهدف إلى تمكين الطلبة من اكتساب المعرفة والخبرة العملية اللازمة. وتمثل ورشة “المسار المهني” محطة مهمة في تعريف الطلبة بمتطلبات سوق العمل وتعزيز مهاراتهم، بما يسهم في إعداد جيل مؤهل قادر على الإسهام بفاعلية في مستقبل القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني."

الورشة تناولت محاور معرفية ومهنية متنوعة

وتناولت الورشة مجموعة من المحاور المعرفية والمهنية، تضمنت تقديم نبذة شاملة حول الصيرفة الإسلامية، وتاريخ القطاع المصرفي ووظائفه وأنواعه، إلى جانب شرح متكامل لمفهوم المصارف الإسلامية. كما تم تعريف الطلبة برؤية ورسالة وقيم مصرف الشارقة الإسلامي، بما يعزز فهمهم للبيئة المصرفية وثقافتها المؤسسية.

وعلى صعيد تطوير المهارات، ركزت الورشة على تزويد الطلبة بأدوات عملية تسهم في بناء مستقبلهم المهني، حيث تم تدريبهم على مهارات تحديد الأهداف، وأساليب التواصل الفعّال، إلى جانب تقديم إرشادات تطبيقية لاجتياز مقابلات العمل، وآليات التقديم على الوظائف بأسلوب احترافي يعكس جاهزيتهم لسوق العمل.

برنامج "مهنتي" يجمع بين التدريب العملي والمعرفة المصرفية

ويُعد "مهنتي" برنامجًا تدريبيًا عمليًا مخصصًا لطلبة الجامعات والكليات من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى تزويدهم بخبرة تطبيقية من خلال التدريب العملي المباشر، إلى جانب تنمية معارفهم ومهاراتهم خلال فترة التدريب المعتمدة من قبل الجهات الأكاديمية.

ويرتكز البرنامج على مجموعة من المكونات الأساسية، تشمل إتاحة الفرصة لاكتساب خبرة عملية أولية في مجالات التخصص، والتعرف على أساسيات الصيرفة الإسلامية نظريًا وعمليًا، إضافة إلى تطوير المهارات المهنية اللازمة لبناء مسار وظيفي ناجح.

