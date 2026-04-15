جدة: حقّق مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة إنجازًا جديدًا بحصوله على اعتماد بلانتري الذهبي للرعاية المتمحورة حول الإنسان (Person-Centered Care Certification®)؛ ليؤكّد التزامه الراسخ بتقديم رعاية صحية تضع الإنسان وأسرته في صميم كل قرار وكل ممارسة.

ويُعدّ هذا الاعتماد أعلى مستويات التقدير التي تمنحها مؤسسة بلانتري الدولية (Planetree International)، ولا يحظى به سوى المنشآت الصحية التي تُثبت تميّزًا استثنائيًّا في تجربة الرعاية والشراكة الفعلية مع الأسر والمجتمع. وبهذا الإنجاز ينضمّ المستشفى إلى قائمة حصرية تضمّ 101 منشأة صحية فقط حول العالم حازت على هذا الاعتماد بلانتري الذهبي.

ماذا يعني الاعتماد الذهبي؟

يمثّل الاعتماد الذهبي من بلانتري أرفع معايير الجودة في الرعاية المتمحورة حول الإنسان، ويرتكز على أدلّة علمية ومعايير صارمة تُعنى بالشراكة، والشفافية، والاحترام، والتمكين، وجودة البيئة العلاجية.

وفي هذا السياق، قال مايكل جوليانو، رئيس مؤسسة بلانتري الدولية: "يُشير هذا الاعتماد الذهبي إلى أنّ مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة مؤسسة يتشارك فيها الكادر الطبي مع المرضى وأسرهم، وتُولي الأولوية لراحة الإنسان وكرامته وتمكينه باعتبارها عناصر جوهرية في تقديم رعاية سريرية متميّزة".

من جانبه أعرب د. مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الاعتماد الذهبي يعكس التزام مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة الراسخ بتقديم رعاية صحية شاملة تركز على الإنسان ورفاهيته. وأضاف أن المستشفى سيواصل تطوير خدماته وابتكاراته لضمان تجربة علاجية متكاملة تضع الإنسان والأسرة في قلب كل قرار، مع تعزيز الشراكة الفعلية مع الكوادر الطبية والمجتمع المحلي.

يذكر أن مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة من أبرز المنشآت الصحية الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث يجمع بين التقنيات الطبية الحديثة، والخبرات التخصصية المتميزة، والخدمات الإنسانية عالية الجودة. ويقدم المستشفى طيفًا واسعًا من التخصصات الطبية مع التركيز على تجربة الإنسان والبيئة العلاجية الداعمة، مما يعزز مكانته بين النخبة العالمية من المنشآت الصحية التي تلتزم بأعلى معايير الجودة والرعاية المتمحورة حول الإنسان.

معايير التقييم

استوفى مستشفى د. سليمان فقيه بجدة معايير صارمة تغطّي جودة التفاعل بين الإنسان ومقدّم الرعاية، وسهولة الوصول إلى المعلومات الصحية، ومشاركة الأسرة في خطة العلاج، وملاءمة البيئة المادية للمنشأة. كما شملت المعايير دعم الكوادر الطبية وتمكينها، وإتاحة الفرصة للمرضى والأسر للمشاركة في تطوير آليات تقديم الرعاية.

وقد تضمّنت عملية الاعتماد زيارة تقييمية من ممثّلي بلانتري، شملت مقابلات مع المرضى والأسر والكوادر الطبية، والتحقّق من تطبيق سياسات الرعاية المتمحورة حول الإنسان، بما في ذلك ساعات الزيارة المرنة وسياسة مشاركة السجل الطبي مع المرضى.

عن مؤسسة بلانتري

بلانتري مؤسسة دولية غير ربحية تأسّست قبل أكثر من 45 عامًا، وتشاركت مع أكثر من 700 منشأة صحية حول العالم لتحويل مفهوم تقديم الرعاية الصحية انطلاقًا من منظور الإنسان. تستند فلسفتها إلى جودة التفاعل الإنساني داخل البيئة الصحية، وربط العاملين بالمعنى الحقيقي لعملهم، وتبنّي استراتيجيات عملية لإشراك المرضى والأسر كشركاء فعليين في الرعاية.

