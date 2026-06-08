الرياض، المملكة العربية السعودية: حصل مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالرياض على اعتماد بلانتري الذهبي للرعاية المتمحورة حول الإنسان (Person-Centered Care Certification®️)، في إنجاز جديد يعكس التزامه الراسخ بتقديم نموذج رعاية صحية يضع الإنسان واحتياجاته وتطلعاته في قلب جميع الخدمات والممارسات الصحية.

ويُعد اعتماد بلانتري الذهبي من أعلى مستويات التقدير الدولية في مجال الرعاية المتمحورة حول الإنسان، ويُمنح للمنشآت الصحية التي تنجح في ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الاحترام والتعاطف والشفافية والشراكة الفاعلة مع المرضى وأسرهم، بما يضمن تقديم تجربة رعاية متكاملة تتجاوز حدود العلاج التقليدي إلى بناء الثقة وتعزيز جودة الحياة.

وبهذا الإنجاز، ينضم مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالرياض إلى نخبة عالمية محدودة من المؤسسات الصحية الحاصلة على هذا الاعتماد المرموق، تأكيدًا لالتزامه المستمر بتقديم رعاية صحية عالمية المستوى تجمع بين التميز السريري والتجربة الإنسانية الاستثنائية.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لنجاحات مجموعة فقيه للرعاية الصحية في مجال الرعاية المتمحورة حول الإنسان، حيث سبق لمستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة الحصول على اعتماد بلانتري الذهبي، بما يعكس النهج المؤسسي الذي تتبناه المجموعة في تعزيز تجربة المرضى وترسيخ ثقافة تجعل الإنسان محورًا لكل قرار وممارسة وخدمة.

ويُجسد هذا الاعتماد ثقافة مؤسسية تقوم على احترام كرامة الإنسان وتعزيز الشراكة مع المرضى وأسرهم، وهو ثمرة جهود الأطباء والتمريض والممارسين الصحيين وفرق الدعم والخدمات المساندة كافة، الذين يعملون يوميًا على تقديم تجربة رعاية ترتكز على التعاطف والتواصل الفعّال والاهتمام الشامل باحتياجات المرضى وأسرهم.

ومن جهته، أعرب الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن حصول مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالرياض على اعتماد بلانتري الذهبي للرعاية المتمحورة حول الإنسان يُجسد التزام المجموعة الراسخ بوضع الإنسان في قلب منظومة الرعاية الصحية. وأضاف أن هذا الاعتماد يعكس ثقافة مؤسسية تقوم على الاحترام والتعاطف والشراكة مع المرضى وأسرهم، وتؤمن بأن التميز الحقيقي لا يُقاس فقط بجودة الخدمات الطبية، بل أيضًا بجودة التجربة الإنسانية التي يعيشها المريض في كل مرحلة من مراحل الرعاية. وأكد أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود جميع العاملين في المستشفى، الذين يواصلون العمل بشغف وإخلاص لتقديم رعاية استثنائية تُحدث أثرًا إيجابيًا ومستدامًا في حياة المرضى وأسرهم.

ويُعد مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالرياض أحد أبرز الصروح الصحية الحديثة في المملكة، حيث يجمع بين الخبرات الطبية المتخصصة والتقنيات المتقدمة والرعاية الإنسانية عالية الجودة. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة نظراً لحداثة المستشفى، إذ تحقق خلال فترة وجيزة من بدء التشغيل، ليعكس سرعة تطور منظومة الرعاية والخدمات المقدمة فيه وترسيخ ثقافة التميز المتمحورة حول الإنسان.

ويقدم المستشفى منظومة متكاملة من الخدمات والتخصصات الطبية، مع تركيز مستمر على تحسين تجربة المرضى وتعزيز مشاركتهم في القرارات المتعلقة برعايتهم الصحية، وتوفير بيئة علاجية داعمة تسهم في تحقيق أفضل النتائج الصحية وترتقي بتجربة المستفيدين وفق أفضل الممارسات العالمية.

معايير التقييم

جاء حصول المستشفى على الاعتماد بعد استيفائه مجموعة شاملة من المعايير التي تقيس جودة العلاقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، وسهولة الوصول إلى المعلومات الطبية، ومشاركة المرضى وأسرهم في اتخاذ القرارات العلاجية، إضافة إلى توفير بيئة علاجية داعمة تعزز التعافي وتحترم احتياجات المرضى وتفضيلاتهم.

كما شملت المعايير تقييم البرامج المخصصة لدعم وتمكين الكوادر الصحية، وإشراك المرضى وأسرهم في تطوير الخدمات وتحسين تجربة الرعاية، بما يضمن بناء شراكة فعالة ومستدامة بين جميع الأطراف المعنية.

وتضمنت إجراءات الاعتماد زيارة ميدانية أجراها مقيمون من مؤسسة بلانتري، شملت لقاءات مع المرضى وأفراد الأسر والكوادر الصحية، إضافة إلى مراجعة السياسات والممارسات المرتبطة بالرعاية المتمحورة حول الإنسان والتحقق من تطبيقها على أرض الواقع.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة التميز التي تنتهجها مجموعة فقيه للرعاية الصحية، ويعكس التزامها المستمر بتبني أفضل المعايير الدولية في الجودة وسلامة المرضى وتعزيز تجربة الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم رعاية تجمع بين التميز السريري والبعد الإنساني في مختلف منشآتها.

عن مؤسسة بلانتري

تُعد بلانتري مؤسسة دولية غير ربحية تأسست قبل أكثر من أربعة عقود، وتتعاون مع مئات المنشآت الصحية حول العالم لدعم التحول نحو نماذج رعاية أكثر إنسانية. وترتكز فلسفتها على تعزيز الشراكة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، وتمكين المرضى وأسرهم من المشاركة الفاعلة في رحلة العلاج، ودعم الكوادر الصحية بما يسهم في تقديم تجربة رعاية أكثر جودة

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