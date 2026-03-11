دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن أليكس كيمانيس (Alex Kemanes) ودينو دريماكيس Dino) Drimakis)، وهما من القيادات البارزة منذ سنوات طويلة في منظومة قطاع الصوتيات والمرئيات والتكنولوجيا على مستوى العالم، عن إطلاق جائزة الشركات الناشئة للنساء في قطاع الصوتيات والمرئيات والتكنولوجيا، وهي دعوة عالمية تهدف إلى اكتشاف ودعم المؤسِّسات في المراحل المبكرة اللواتي يعملن على تطوير حلول عملية وقابلة للتنفيذ لمنظومة الصوتيات والمرئيات والمجالات المرتبطة بها بشكل وثيق. وقد صُممت هذه المسابقة لتكون منصة طويلة الأمد مفتوحة للمؤسِّسات في المراحل المبكرة. وقد جرى الإعلان عن المبادرة خلال شهر المرأة العالمي، بدعم من مجلس النساء التابع لجمعية التجارب المتكاملة والسمعية البصرية (AVIXA)، وهو مجتمع عالمي يلتزم بدعم وتمكين النساء في قطاع التكنولوجيا والصوتيات والمرئيات.

في عام 2024، حصلت الفرق التأسيسية المكوّنة بالكامل من النساء على 2.3% فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في رأس المال الجريء، البالغة 289 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 6.7 مليار دولار فقط، الأمر الذي يسلّط الضوء على حجم فجوة التمويل التي تسعى هذه المبادرة إلى معالجتها.

قال أليكس كيمانيس (Alex Kemanes)، الشريك في Midwich Ignite والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا في Midwich Group، والذي يدعم هذه المبادرة ويموّلها بشكل شخصي: "يتعلّق الأمر باتخاذ خطوات عملية، وليس مجرد إجراء نقاشات. فإذا أردنا أن نرى مزيداً من النساء يتولين أدواراً قيادية ويُؤسسن مشاريع في هذا القطاع، فعلينا توفير مسارات عملية تمكّنهن من ذلك. وتمثل جائزة الشركات الناشئة للنساء في قطاع الصوتيات والمرئيات والتكنولوجيا إحدى المبادرات التي نعمل من خلالها على تحقيق هذا الهدف. وفي الوقت نفسه، نحن ندعم مُؤسِّسات يمتلكن القدرة على التنفيذ، ويملكن فهماً عميقاً لأسواقهن، ويحددن مشكلات حقيقية، ولديهن مسار واضح وموثوق لبناء شركات مستدامة."

يُفتح باب التقديم اعتباراً من 08 مارس 2026، ويمكن للمُؤسِّسات التقدم من أي مكان في العالم، سواء كن يعملن بشكل مباشر على ابتكارات في مجال الصوتيات والمرئيات أو ضمن منظومة هذا القطاع. ولا تعتمد معايير الاختيار على حجم الإيرادات أو وجود منتج نهائي مكتمل، بل تركز على معالجة مشكلة حقيقية، وجدوى السوق، والنية الواضحة لتطوير حل مستدام وطويل الأمد.

وللدخول في المسابقة، يتعين على المشاركات تقديم عرض تقديمي للمشروع (بحد أقصى 20 شريحة)، بالإضافة إلى فيديو قصير للمُؤسِّسة لنفسها. ولا يرتكز التقييم على الجوانب التصميمية أو الشكلية للعرض بقدر ما يركز على وضوح الفكرة ومنهجية التفكير، بما في ذلك: المشكلة المطروحة ومن تتأثر بها، الحل الذي يتم تطويره ولماذا يُعد أفضل، من هو العميل المستهدف، نموذج تحقيق الإيرادات، والمرحلة الحالية للمشروع، سواء كانت فكرة، نموذجاً أولياً، مشاريع تجريبية، قاعدة مستخدمين، أو إيرادات.

قال دينو دريماكيس (Dino Drimakis)، مدير التطوير الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا في Midwich Group، والذي يدعم المبادرة شخصياً أيضاً: "ما نبحث عنه هو وضوح التفكير، واختيار مشكلات حقيقية في العالم الواقعي، ومسارات موثوقة لدخول السوق. فالأساسيات تتفوق دائماً على الضجة الإعلامية."

ستحصل الفائرة على جائزة نقدية بقيمة 15,000 دولار أمريكي، وسيتم الإعلان عنها وتسليمها في 22 أبريل 2026. وأي تعاون لاحق سيكون وفقاً لتقدير لجنة التحكيم والجهات الراعية.

سيتم جمع المشاركات عبر المنصة الرسمية للمسابقة، حيث ستخضع أولاً لمراجعة أولية للتحقق من الأهلية وجودة الطلبات. بعد ذلك، ستُقيَّم الطلبات المختارة من قبل لجنة تحكيم مستقلة. وسيتركز التقييم على مدى ملاءمة المشكلة، ومصداقية الحل، وفهم السوق، ورؤية المؤسِّسة، وإمكانات التنفيذ.

للحفاظ على نزاهة البرنامج والمشاركين، تحتفظ لجنة التحكيم بحق حجب الجائزة إذا لم تستوفِ أي مشاركة المعايير المطلوبة. وفي هذه الحالات، قد يتم تقديم ملاحظات للمشاركات، أو الاحتفاظ بالجائزة إلى نسخة مستقبلية من المسابقة.

التواريخ المهمة:

بدء استقبال المشاركات: 09 مارس 2026

آخر موعد للتقديم: 06 أبريل 2026

الإعلان عن الفائز: 22 أبريل 2026

رئيس قسم التسويق (منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا) في شركة NMK للإلكترونيات

مليحة رياز

Maleeha.riaz@nmkelectronics.com

جهة الاتصال الإعلامية:

فيرجينيا أريفو (Virginia Arivu): virginia.arivu@marevak-consulting.com

مسؤول تنفيذي أول لحسابات العلاقات العامة – الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا

Marevak Consulting

