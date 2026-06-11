المنامة - في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الكفاءة المهنية ونشر أفضل الممارسات في مجال تسوية المنازعات، ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “الأسبوع الأول لتحقيق التميز والإبداع في تسوية المنازعات” خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026 عبر منصة مايكروسوفت تيمز، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والفنية ذات الصلة.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المتقدمة في إدارة وتسوية المنازعات، من خلال استعراض عدد من الموضوعات المتخصصة تشمل دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز الشفافية والوقاية من النزاعات، واستراتيجيات الوساطة ومهارات صياغة اتفاق التسوية، وطرق الإثبات وتقدير التعويضات في منازعات الملكية الفكرية، وإدارة المطالبات التأمينية والتعويضات وتسوية منازعاتها، إضافة إلى مهارات إدارة أوامر التغيير والمطالبات في المشاريع الهندسية. كما سيحصل المشاركون على شهادة حضور معتمدة من المركز.

وأكد سعادة الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المركز يواصل تنفيذ برامجه التدريبية والتأهيلية المتخصصة انطلاقاً من دوره في دعم بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة العاملين في مجالات القانون والتحكيم والوساطة وتسوية المنازعات، مشيراً إلى أن هذا الأسبوع التدريبي يجسد التزام المركز بتوفير برامج نوعية تواكب المستجدات والتحديات التي تشهدها بيئة الأعمال المعاصرة.

وأضاف سعادته أن تنوع المحاور المطروحة يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث الممارسات والخبرات العملية في إدارة النزاعات وتسويتها، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر المهنية وتعزيز ثقافة الحلول البديلة لتسوية المنازعات في دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعا المركز القانونيين والمحكمين والوسطاء والمستشارين والمهنيين من مختلف القطاعات إلى التسجيل والمشاركة والاستفادة من المحتوى العلمي والتطبيقي الذي يقدمه البرنامج.

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