مراسي دبي هاربر تنال جائزة "المرساة الذهبية" من التصنيف 5 والتي تعد واحدة من أهم الجوائز التي تُمنح للمراسي العالمية التي ترتقي بمعايير العمل وتوفر مستويات رفيعة من خدمة العملاء



دبي، الإمارات العربية المتحدة– حصد دبي هاربر، والذي يضم أكبر مراسي لليخوت في منطقة الشرق الأوسط، ثلاث جوائز مرموقة من قبل جمعية موانئ اليخوت البريطانية، في خطوة تؤكد التزامه بتقديم كلّ ما هو استثنائي وفق أعلى المعايير العالمية. وفاز دبي هاربر بجائزة "المرساة الذهبية" من التصنيف 5، التي تعتبر معيارًا موثوقًا لقياس مدى كفاءة وجودة عمليات المراسي. كما حصل على لقب "المراسي النظيفة" ولقب "سوبر يخت ريدي" كأول مرسى لليخوت في المنطقة يحصل على هذا اللقب والأول على مستوى العالم الذي يتم تكريمه بثلاث جوائز مرموقة مرة واحدة من الجمعية في أول محاولة أيضًا.

وتعتبر الجوائز العالمية التي تمنحها جمعية موانئ اليخوت البريطانية من المعايير المعتمدة لقياس مدى كفاءة المراسي وامتثالها للوائح العالمية، وتأتي في سياق حرص الجمعية على إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء من أجل النهوض بأعمال القطاع وتعزيز قدرته على النمو والازدهار. ويتم منح هذه الجوائز بناءً على تقييم دقيق يستند إلى ست فئات تشمل جوانب مثل الأجواء وخدمة العملاء والبيئة وغيرها.

وأقيمت مراسم تقديم الجوائز في حفل خاص قدم خلاله جون وايت، المدير العام لجمعية موانئ اليخوت البريطانية الجوائز لدبي هاربر.

وفي هذا السياق، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شمال القابضة، الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر: "حرصنا قبل بضع سنوات وخلال عملنا على تصميم دبي هاربر، لتطوير واجهة بحرية سكنية فريدة تجسّد ارتباط دبي العميق بالبحر، وتكون وجهة لكل ما هو استثنائي في عالم أسلوب الحياة البحري والتجارب البحرية. توفر مراسي دبي هاربر دون استثناء تجربة متكاملة لأصحاب اليخوت والركاب والطواقم عبر تزويدهم بخدمات مميزة ومرافق عالمية المستوى تكفل لهم خوض تجارب بحرية ممتعة ومتنوعة في دبي. نشكر جمعية موانئ اليخوت البريطانية على هذا التكريم، ونهنئ فريق مراسي دبي هاربر لحصولهم على هذه الجوائز المرموقة التي تجسد التزامهم الراسخ بالتميز وتقديم كل ما هو استثنائي في عالم اليخوت".

من جانبه قال جون وايت، المدير العام لجمعية موانئ اليخوت البريطانية: "أنا سعيد بتقديم كل من جائزة ’المرساة الذهبية‘ من التصنيف 5 و’سوبر يخت ريدي‘ و’المراسي النظيفة‘ لفريق مراسي دبي هاربر، وفخور بهذه الجوائز التي جرى تصميمها بهدف المساهمة في رفع معايير قطاع المراسي ومساعدة أصحاب القوارب في اختيار أفضلها. إن الحصول على واحدة من هذه الجوائز ليس بالأمر السهل، ولذلك فإن التتويج بثلاث منها دفعة واحدة هو أمرٌ مثير للإعجاب، ولا بدّ أن أشيد بفريق مراسي دبي هاربر ومدراء المراسي المعتمدين، تحت قيادة مديرها واين شيبرد، وأتوجه بالتهنئة لكل من ساهم في هذا الإنجاز المتميز.

ويعتبر دبي هاربر واجهة بحرية استثنائية تحتضن أكبر مراسي لليخوت في المنطقة، إذ يضم ما يقرب من 700 مرسى، يمكنها أن تستضيف يخوتاً كبيرة يصل طولها حتى 160 متراً، فضلًا عن وجود مرسى مخصص لاستقبال يخوت السوبر. كما تقدم مراسي دبي هاربر حلولاً متكاملة للضيوف وأفراد الطواقم وتوفر محطة للتزود بالوقود أيضاً يمكنها خدمة قوارب يصل طولها إلى 50 مترًا. وقد تم تصميم المراسي في دبي هاربر بحيث يمكن لليخوت الولوج مباشرة إلى مياه الخليج العربي مهما كانت أبعادها أو ارتفاعها عن سطح الماء.

وانطلاقًا من التزامه بتقديم تجارب بحرية رائدة على جميع المستويات، أعلن "دبي هاربر" مؤخرًا عن استخدام "روبوت بيكسي درون" للمرة الأولى في دولة الإمارات، لجمع النفايات البحرية العائمة، في خطوة تعزز التزامه بتبني التقنيات والحلول المبتكرة في مجال الحفاظ على البيئة. وقد أسس "دبي هاربر" لجنة " Seaguardians " المعنية بالاستدامة، من أجل ضمان الالتزام بالممارسات المستدامة عبر جميع عملياته، وتثقيف أصحاب اليخوت واطلاعهم على المبادرات الصديقة للبيئة ورفع الوعي بأهمية تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والمؤسسية في القطاع.

هذا ومن المقرر أن يستضيف "دبي هاربر" معرض دبي العالمي للقوارب للعام الثالث على التوالي، وذلك خلال الفترة من 28 فبراير لغاية 3 مارس المقبل.

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نبذة عن جمعية موانئ اليخوت:

تأسست جمعية موانئ اليخوت البريطانية بهدف تطوير قطاع المراسي ودعم الأعضاء في المراسي البحرية من حول العالم. ونسعى لمساعدة مستخدمي القوارب في العثور على أفضل المراسي، داعمين الشركات التي تعمل في القطاع أيضاً للارتقاء بخدماتها والعمل وفق معايير حديثة ورفيعة المستوى. وتختص الجمعية في تقديم المشورة في العديد من المجالات، بما يشمل أدوات التسويق والترويج وخدمات التدريب على إدارة المراسي والعمل مع مختلف الشركات للعثور على أفضل الحلول للمشكلات التي يواجهها القطاع، حيث تساهم هذه الخدمات مجتمعة في توفير الوقت والمال. كما نركز في عملنا على وضع معايير راقية لعمل المراسي البحرية، بدعم من برنامج اعتماد المرساة الذهبية المرموق، وجوائز "سوبر يخت ريدي" و"المراسي النظيفة" والتي نفخر بإدارتها وتقديمها.

نبذة عن "دبي هاربر"

"دبي هاربر" هو واجهة بحرية استثنائية، تجسد ارتباط دبي الأصيل والعميق بالبحر، صممت لتمزج بين نمط الحياة العصرية الراقية وأجواء البحر الخلابة. يتميز "دبي هاربر" بإطلالة رائعة ومرافق عصرية وموقع حيوي، ويضم طيفاً واسعاً من خيارات المعيشة والتسوق والترفيه التي تقترن بمجموعة متكاملة من مراسي اليخوت الفاخرة ومرافق النقل البحري العالمية والتي تجعل منه الوجهة البحرية الأبرز والأكثر تفرداً في المنطقة. يبعد "دبي هاربر" نحو 30 كيلومتر عن كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال) ويسهل الوصول إليه من عدد من أشهر معالم دبي مثل نخلة جميرا وبرج العرب وإكسبو 2020 دبي.

يحتضن "دبي هاربر" بعضًا من أبرز الوجهات في إمارة دبي مثل "محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية"، وهي أول ميناء مصمم خصيصاً للرحلات السياحية البحرية على الإطلاق في المنطقة يضم مبنيين للمسافرين، و"مراسي دبي هاربر"، أكبر مراسي اليخوت في منطقة الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك يضم المشروع "إعمار بيتشفرونت"، وهو مجمع سكني يوفر لقاطنيه نمط حياة راقية على شاطئ البحر، و"سكاي دايف دبي"، الشركة العالمية المتخصصة في مغامرات القفز المظلي. وقد حاز دبي هاربر على جائزة أفضل مشروع جديد للرحلات البحرية في العالم خلال فعاليات الدورة الأولى لجوائز الرحلات البحرية العالمية 2021، ونالت مراسي دبي هاربر ثلاثة جوائز مرموقة من جمعية موانئ اليخوت البريطانية وهي، جائزة "المرساة الذهبية" من التصنيف 5، و"المراسي النظيفة" و"سوبر يخت ريدي".

وباعتباره وجهة بحرية فريدة من نوعها، يسعى "دبي هاربر" إلى استضافة فعاليات بحرية محلية وعالمية نابضة بالحياة على مدار العام، بما في ذلك معرض دبي العالمي للقوارب، حيث تلعب هذه الفعاليات دوراً حيويًا في إحياء ارتباط سكان دبي وضيوفها بالبحر، وتوفر لقاطني الإمارة المزيد من خيارات الحياة التي تتيح لهم اختبار تجربتهم الخاصة على مشارف البحر.

وباعتبارها الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر، تحرص "شمال القابضة" على استثمار مواردها على كافة الصعد لتجسيد رؤيتها الرامية إلى جعل "دبي هاربر" أحد أهم مشاريع الواجهات البحرية في إمارة دبي.

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