القاهرة، جمهورية مصر العربية XXX – أعلنت مجموعة الشايع عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الأول لعمليات الإدارة من الخارج “Global Offshoring Summit” الذي أُقيم تحت رعاية دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام المجموعة بدعم التحول الرقمي في مصر وتعزيز استثماراتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات المساندة.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات إدارة العمليات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات المعرفة والهندسة والبحث والتطوير، إلى جانب دعم جهود بناء القدرات الرقمية وتطوير الكفاءات المصرية. كما تتضمن الاتفاقية التعاون في الاستفادة من قاعدة بيانات خريجي تكنولوجيا المعلومات عبر بوابة مهارات تكنولوجيا المعلومات لتيسير عمليات التوظيف والتدريب وتطوير الكوادر المؤهلة لخدمة عمليات مجموعة الشايع في مصر والمنطقة.

وفي هذا الإطار قال XXX: "تعد مصر شريكًا استراتيجيًا أساسيًا في توسّع عملياتنا الإقليمية، ويسرّنا تعزيز تعاوننا مع هيئة ITIDA من خلال هذه الاتفاقية التي تمثّل خطوة مهمة في تطوير خدماتنا المشتركة وبناء كفاءات مصرية متميّزة في مجالات التقنية والعمليات. نحن فخورون بتوسيع حضورنا في مصر ودعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متطور."

من جانبه، رحّب ممثلو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بهذه الشراكة التي تؤكد ثقة الشركات العالمية في بيئة الأعمال المصرية وقدرات الكوادر المحلية، مؤكدين حرص الهيئة على مواصلة التعاون مع مجموعة الشايع لتمكين استثماراتها في مجال الخدمات الرقمية وإدارة العمليات من الخارج.

وانطلاقاً من إدراكها للدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية في بناء اقتصاد رقمي متطور وقيادة التحول في قطاع التكنولوجيا، أطلقت مجموعة الشايع في نهاية عام 2024 مركز الشايع العالمي لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في القاهرة. ومن خلال هذا المركز، يقدم فريق من الشباب المصري خدمات متكاملة إلى 16 سوقاً إقليمياً، مما يعكس قدرة مصر التنافسية العالية في مجال تصدير خدمات الاتصال والتكنولوجيا.

وتعتزم المجموعة توسعة المركز خلال العامين المقبلين ليصل عدد الوظائف إلى نحو 400 فرصة عمل جديدة للمصريين، وليكون نواة لتوسّع استراتيجي جديد يقدم خدمات متنوعة للأسواق التي تمارس فيها المجموعة نشاطاً اقتصادياً، تشمل خدمة الزبائن ومركز الاتصال، وبرامج الولاء والمكافآت، والدعم التسويقي والإعلاني، والخدمات التقنية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمشاريع العقارية.

تجدر الإشارة إلى أنّه في مصر، بدأت أعمالها في عام 2006 في تجارة التجزئة بتشغيل علامات تجارية مثل اتش آند ام، ستاربكس، باث&بودي وركس، فيكتوريا سيكريت، أمريكان إيجل.

تُجسّد هذه الاتفاقية التزام مجموعة الشايع بدعم جهود الدولة المصرية في بناء اقتصاد رقمي متكامل وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للخدمات المشتركة والتكنولوجيا في المنطقة.

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 70 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 4000 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والأثاث والمفروشات المنزلية والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، وتشيبوتلي.

اكتشفوا المزيد عن مجموعة الشايع عبر www.alshaya.com.

-انتهى-

