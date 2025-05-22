الجزائر – نظمت مجموعة التنسيق العربية (ACG) جلسة رئيسية بعنوان "شراكة من أجل الأثر: مجموعة التنسيق العربية والقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة"، وذلك ضمن فعاليات منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي عُقد في مركز عبد اللطيف رحال الدولي للمؤتمرات في الجزائر العاصمة بتاريخ 21 مايو 2025.

وشهدت الجلسة حضور مجموعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين من مؤسسات المجموعة، وشركات القطاع الخاص، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، حيث ناقشوا استراتيجيات التعاون المشترك لتعزيز التنمية المستدامة.

والجدير بالذكر أن الجلسة سلّطت الضوء على المبادرات والاستثمارات وقصص النجاح الرائدة التي تقودها مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، موضحة الأثر التنموي العالمي لهذه الشراكات. وتمحورت النقاشات حول الأولويات الاستراتيجية لمشاركة القطاع الخاص في الأسواق الناشئة والواعدة، مع التركيز على التعاون، والحلول التنموية القابلة للتوسع. واختُتمت الجلسة بجلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة، أسهمت في تعزيز الحوار البنّاء بين ممثلي المجموعة وقادة القطاع الخاص حول فرص التمويل المشترك والشراكات المستقبلية.

وهذا التعاون يشكّل خطوة محورية مع القطاع الخاص في تعزيز جهود التنمية بين أعضاء مجموعة التنسيق. ومن خلال تعزيز التعاون وتشجيع الحوار، نُمكّن أصحاب المصلحة من الأدوات والرؤى اللازمة لمواجهة التحديات الحرجة في مجالات مثل التنمية الاقتصادية، وغيرها من الأهداف الأساسية المرتبطة بأجندة التنمية المستدامة.

كما تناولت النقاشات سبل تطوير البنية التحتية وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي

وقد ساهمت الجلسة في تعزيز الارتباط بين أعضاء مجموعة التنسيق العربية والقطاع الخاص إلى زيادة المشاريع المشتركة وتبني ممارسات مبتكرة لتعزيز النتائج التنموية.

شارك في الجلسة نخبة من المتحدثين المتميزين، من بينهم: الدكتور محمد اليامي، المدير العام لمكتب فعالية التنمية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، السيد خالد حمزة، نائب رئيس القطاع الخاص، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، السيد خالد خدوري، مدير تطوير الأعمال، عمليات القطاع الخاص، صندوق أوبك، منصف قلوش، من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

كما أدار الجلسة: السيد إبراهيم شكري، مدير الشراكات وحشد الموارد، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB).

نبذة عن مجموعة التنسيق العربية:

مجموعة التنسيق العربية تحالف إستراتيجي يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. ومن خلال تبادل المعرفة والخبرة المشتركة، تعمل المجموعة على مساعدة البلدان النامية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها. منذ إنشائها في عام 1975، أدت المجموعة دوراً أساسياً في تطوير الاقتصادات والمجتمعات لرسم مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 11 ألف قرض تنموي إلى القطاع العام، لأكثر من 160 دولة حول العالم.

تتضافر جهود أعضاء المجموعة لتقديم حزمة واسعة من الحلول الهادفة لضمان الانتشار الأمثل والفعَّال للموارد لتلبية الاحتياجات التنموية للدول. وبالنظر إلى أنها تعد ثاني أكبر مجموعة مانحة في العالم، فهي تلتزم بتقديم حلول مستدامة للتمويل التنموي، ذات تأثير إيجابي ومستدام على القضايا العالمية.

تتكون مجموعة التنسيق العربية من 4 مؤسسات ثنائية و6 مؤسسات متعددة الأطراف: صندوق أبوظبي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الخليج العربي للتنمية وصندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وصندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.

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