أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم مجلس سيدات أعمال أبوظبي المرحلة النهائية من مسابقة "فالكون تانك" التي شكلت المحطة الختامية ضمن برنامج "رائدة" الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع مجموعة بوبليسيس جروب الشرق الأوسط، في خطوة تجسد التزام المجلس بدعم وتمكين رائدات الأعمال وتعزيز جاهزيتهن لدخول السوق بثقة واستدامة.

وقالت سعادة أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي:"يمثل ختام مسابقة "فالكون تانك" محطة مهمة ضمن برنامج "رائدة"، حيث نشهد ثمار رحلة متكاملة صُممت لتمكين رائدات الأعمال من تطوير قدراتهن التسويقية وبناء استراتيجيات عملية قابلة للتنفيذ. ونحن نؤمن بأن دعم المرأة في ريادة الأعمال يعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتنافسية. ومن خلال هذه المبادرات، نعمل على توفير بيئة داعمة تمكّن رائدات الأعمال من تنمية مشاريعهن والتوسع فيها بثقة وجاهزية."

وجاءت المرحلة النهائية تتويجاً لرحلة تدريبية شاملة ركزت على تعزيز القدرات التسويقية لرائدات الأعمال وتزويدهن بالمهارات العملية لتحويل الأفكار إلى خطط تسويقية واضحة وقابلة للتطبيق. وفي إطار هذه الرحلة، عملت شركة "زينيث الشرق الأوسط"، التابعة لـ"بوبليسيس جروب الشرق الأوسط"، بشكل وثيق مع المشاركات لتقديم الإرشاد في بناء استراتيجيات تسويقية قوية وقابلة للتطبيق تجارياً، بما في ذلك تطوير تموضع العلامات التجارية، وتحديد القنوات المناسبة، وبناء أطر التخطيط الإعلامي.

وقال باسل كاكش، الرئيس التنفيذي لـ"بوبليسيس جروب الشرق الأوسط وتركيا :"يجسد برنامج "رائدة" التزامنا بتسخير خبراتنا حيث يمكن أن تحقق أثراً حقيقياً. ومن خلال تعاوننا مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ندعم رائدات الأعمال والمشاريع الصغيرة بالقدرات التسويقية الاستراتيجية اللازمة للنمو والتوسع. فخلف كل مشروع رائدة أعمال تمتلك رؤية واضحة، وتساعد مسابقة “فالكون تانك” في تحويل هذه الرؤية إلى زخم تجاري حقيقي."

وقد شكّلت مسابقة "فالكون تانك" المنصة التطبيقية للبرنامج، حيث أتاحت للمشاركات تحويل المعارف التي اكتسبنها خلال رحلة "رائدة" إلى استراتيجيات تسويقية متكاملة تعكس تطور مشاريعهن ونضج رؤيتهن السوقية.

من جانبه، قال فراس الزين، الرئيس التنفيذي لشركة "زينيث الشرق الأوسط:"عكست العروض المقدمة مستوى مميزاً من الطموح وجودة المشاريع المشاركة في "فالكون تانك”. ومع تزايد أهمية التسويق والإعلام في مراحل توسع الشركات، يسعدنا أن نكون قد قدمنا إرشادات عملية للمشاركات في هذا المجال، ونتطلع إلى متابعة تطبيق هذه الرؤى مع استمرار نمو مشاريعهن."

وخلال المرحلة الختامية، قدمت المشاركات خططاً تسويقية متكاملة أمام لجنة تحكيم متخصصة، في خطوة تمثل انتقالاً مهماً من مرحلة التعلم إلى التطبيق العملي. وأظهرت العروض تطوراً في التفكير الاستراتيجي التسويقي، وتعزيز الجاهزية السوقية، والقدرة على تحويل الأفكار إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ.

واختُتمت المسابقة باختيار الفائزات، بما يعزز الهدف الرئيسي لبرنامج «رائدة» والمتمثل في تمكين رائدات الأعمال من الانتقال من مرحلة بناء القدرات إلى التطبيق العملي، بما يدعم نمو مشاريعهن ويعزز حضورهن في المشهد الاقتصادي.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز مشروع Thatboardplace، الذي أسسته أميرة الخييلي ونورة الشامسي، بالمركز الأول، فيما حصل مشروع The Noor Creative، الذي أسسته نور الفهيم، على المركز الثاني. وجاء المركز الثالث مناصفة بين مشروع Swendy، الذي أسسته هنادي السويدي، ومشروع DeineOfficial، الذي أسسته فاطمة اليعقوبي.

ويجدر بالذكر أن الدعم المقدم للمشاريع الفائزة لا يقتصر على التمويل المالي المباشر، بل يشمل حزمة متكاملة من خدمات التسويق الرقمي المتخصصة، تتضمن تطوير وتنفيذ استراتيجيات تسويقية شاملة ومصممة خصيصاً لكل مشروع، وذلك بدعم من "بوبليسيس جروب الشرق الأوسط" وفرقها المتخصصة. ويهدف هذا الدعم إلى تمكين المشاريع من تعزيز حضورها الرقمي، وتوسيع قاعدة عملائها، وتسريع نموها المستدام في الأسواق التنافسية.

ويأتي برنامج "رائدة" ومسابقة "فالكون تانك" ضمن جهود مجلس سيدات أعمال أبوظبي لتعزيز منظومة ريادة الأعمال النسائية، من خلال إطلاق برامج متخصصة تركز على بناء القدرات وتطوير المهارات وتعزيز الوصول إلى الأسواق، بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً داعماً لريادة الأعمال والابتكار.

