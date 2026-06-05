عيسى شريف: "مبادرة رائدة لتعزيز جودة الحياة وتأكيد مكانة دبي كأكثر مدن العالم نشاطًا"

دبي مولاثون وعالم دبي للرياضة تتصدر فعاليات الصيف وتستقطب آلاف المشاركين

دبي، أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق مبادرة "صيفنا رياضي"، التي تستمر حتى 31 أغسطس 2026، وتأتي تجسيداً لرؤية واستراتيجية المجلس في تعزيز مكانة دبي كوجهة رياضية رائدة ونشطة على مدار العام، وتتضمن المبادرة العديد من الفعاليات الرياضية المشوقة الخارجية والداخلية التي تتنوع بين رياضات مائية، وثلجية، وبحرية، وجبلية، وأنشطة مخصصة لأصحاب الهمم، ومنافسات داخل الصالات ومراكز التسوق، تقام بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية ومنظمي الفعاليات الرياضية في مختلف مناطق دبي.

أهداف مجتمعية

في هذا السياق قال عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: "تهدف مبادرة (صيفنا رياضي) إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين كافة فئات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات، سواء من المقيمين أو الزوار، نحن نعمل على تشجيع الجميع على المشاركة في الفعاليات الرياضية خلال فترة الصيف، وضمان استدامة هذه الأنشطة وإتاحتها للجميع، في خطوة مجتمعية رائدة لتعزيز جودة الحياة وتأكيد مكانة دبي كأكثر مدن العالم نشاطًا".

سباقات داخلية

تتضمن المبادرة أجندة غنية بالأنشطة والفعاليات المصممة لتناسب مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، وفي مقدمتها سباقات الجري داخل مراكز التسوق التجارية، وتتصدر هذه الأنشطة فعالية "دبي مولاثون" الممتدة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، وتتيح الفرصة أمام هواة ومحترفي رياضة الجري للمشاركة في سلسلة من سباقات الجري والمشي في بيئة داخلية مكيفة ومجهزة بمختلف مراكز التسوق.

وشهدت مبادرة دبي مولاثون الرياضية المجتمعية التي أطلقها سمو حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تحقيق أرقام قياسية ضمن تفاعل مجتمعي غير مسبوق تجاوز الـ 40 ألف مشارك، ما رسّخ مكانة المبادرة كإحدى أبرز وأكبر الفعاليات الرياضية والمجتمعية على مستوى الإمارة، حيث حققت رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة «غينيس للأرقام القياسية»، عن فئة أكبر سباق جري من نوعه داخل مركز تجاري، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل دبي الحافل بالنجاحات العالمية.

عالم الرياضة

في السياق ذاته، يقدم "عالم دبي للرياضة" تجربة استثنائية متكاملة في الفترة من 27 يونيو وحتى 25 أغسطس المقبل، حيث يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات والبطولات الرياضية في القاعات المغلقة، وتتضمن نسخة هذا العام العديد من الأنشطة والفعاليات الجديدة من أبرزها عالم دبي للصغار وأنشطة مخصصة لفئة كبار المواطنين بالتعاون والشراكة مع "نادي ذخر"، لتعزيز جودة حياتهم وتشجيعهم على ممارسة النشاط البدني في المرافق والمنشآت الرياضية.

فعاليات أصحاب الهمم

ترسيخاً لنهج دبي في دمج وتمكين مختلف شرائح المجتمع، ينطلق "النشاط الصيفي لأصحاب الهمم" خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 30 يوليو، تحت شعار (صيفنا حلو)، متضمناً باقة من الأنشطة التخصصية والبرامج المصممة لتعزيز مشاركتهم وتنمية طاقاتهم.

بطولات تنافسية

وينظم نجم كرة القدم الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند الجولة الثالثة من مبادرة One Body الرياضية المجتمعية التي يقودها النجم الإنجليزي فرديناند، وزوجته كيت فرديناند، بمشاركة نخبة من النجوم الرياضيين العالميين.

كما تتواصل منافسات بطولة كرة السلة ضمن ألعاب مدارس دبي التي تقام في مركز دبي لكرة السلة، ومهرجان دبي للرياضات الالكترونية والألعاب (ألعاب إكسبو 2026)، وألعاب أبيكس للياقة البدنية في مركز دبي التجاري العالمي، وبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم في مدينة دبي الرياضية، وبطولة الإمارات للجاليات لكرة السلة في أكاديمية تشامبس، وسباق ابن بطوطة للجري، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والبطولات منها الملاكمة، وبناء الأجسام، ومنافسات الجمباز الفني والإيقاعي، والسباحة، والريشة الطائرة وسباقات الإبحار، وبطولة لاغوس لكرة القدم، وكأس مينا لكرة قدم الصالات.

فعاليات ثلجية

على صعيد الأنشطة والفعاليات الثلجية في "سكي دبي"، تضم الأجندة أحداثاً نوعية بارزة من بينها: بطولة التزلج الحر الجائزة الكبرى، إلى جانب المعسكرات التدريبية المتقدمة مثل معسكر التزلج على المنحدرات واللوح الثلجي، كما تشمل الأجندة المعسكرات الدولية والمحلية، ومن أهمها معسكر يونيك الثلجي (UNIQ) البريطاني، ومعسكرات المنتخبات السعودية والبارالمبية، وفريق أوزبكستان الوطني البارالمبي للتزلج الألبي، ومعسكر فريق نيترو للمحترفين (NITRO)، فضلًا عن فعاليات "ليلة التزلج الحر" الأسبوعية، وبطولة هايروكس العالمية لتحدي اللياقة البدنية في الجليد التي شهدت مشاركة واسعة.

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