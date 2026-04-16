أبوظبي ، يشارك مجلس التوازن للتمكين الدفاعي ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في معرض خدمات الدفاع الآسيوي (DSA) والذي يُقام خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل 2026 في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في خطوة تعكس توجهاته الاستراتيجية الرامية إلى توسيع حضوره الدولي ودمج منظومة الصناعات الدفاعية الوطنية في الأسواق العالمية.

ويُعد المعرض من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في مجالي الدفاع والأمن على مستوى قارة آسيا، حيث يوفر منصة استراتيجية للتواصل مع صناع القرار واستكشاف فرص التعاون الصناعي والتقني، بما يفتح مجالات جديدة أمام الشركات الوطنية ويدعم نفاذها إلى الأسواق الدولية.

ويترأس وفد المجلس سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، بمشاركة ممثلين لعدد من المديريات التابعة للمجلس، والتي تضطلع بدور محوري في تطوير وتمكين القدرات الوطنية، أبرزها مديرية التطوير الصناعي، ومديرية الابتكار الصناعي والذكاء الاصطناعي.

وتجسد هذه المشاركة دور المجلس بوصفه مُمكّناً وطنياً لمنظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، من خلال دعم التكامل بين مكونات القطاع، وترسيخ قاعدة صناعية دفاعية مستدامة، وتطوير سلاسل الإمداد الوطنية ورفع جاهزيتها ومرونتها بما يواكب التحولات العالمية ويعزز تنافسية الدولة ويدعم توجهاتها التنموية المستدامة.

كما تمثل المشاركة فرصة لبناء شراكات نوعية مع الجهات الدولية في مجالات التصنيع المتقدم ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في توطين المعرفة وتطوير القدرات الدفاعية المستقبلية، مع تركيز خاص على تعزيز التعاون مع شركاء المجلس في القارة الآسيوية وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتكامل الصناعي.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي أن المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة تمثل ركيزة أساسية لدعم توجهات المجلس الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنها تتيح فرصًا نوعية للحوار مع الشركاء العالميين واستشراف أحدث التقنيات والاتجاهات في القطاع.

وقال سعادته: "ننظر إلى مشاركتنا في معرض خدمات الدفاع الآسيوي كجزء من توجه استراتيجي مستمر لتعزيز حضور دولة الإمارات في منظومة الصناعات الدفاعية العالمية، بوصفها شريكاً موثوقاً في هذا القطاع الحيوي.

ونعمل من خلال مجلس التوازن للتمكين الدفاعي على بناء منظومة متكاملة تقوم على الابتكار وتوطين المعرفة، عبر تطوير شراكات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا وتمكين القدرات الوطنية. كما نولي أهمية متزايدة للتعاون مع شركائنا في القارة الآسيوية، باعتبارها سوقًا واعدًا وشريكًا محوريًا في مجالات التصنيع المتقدم والتقنيات الدفاعية، ونسعى من خلال ذلك إلى توسيع آفاق التعاون بما يخدم أولوياتنا الوطنية ويعزز تنافسيتنا على المستوى الدولي."

وأضاف: "تعكس هذه المشاركة التزام مجلس التوازن للتمكين الدفاعي بدعم تطوير السياسات والقدرات الوطنية، وتعزيز بيئة صناعية متقدمة ترتكز على الابتكار والتكامل والشراكات الاستراتيجية، بما يخدم مستهدفات الأمن الوطني ويرسخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية دولياً."