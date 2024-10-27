في إطار البرامج والمبادرات التي أطلقها فريق دعم وتمكين الكفاءات العمانية،أطلقت مؤسسة الزبير برنامج التدريب العملي للطلبة الجامعيين الذي يستهدف ٣٣ طالبا وطالبة في السنة الأخيرة من دراستهم في جامعة مسقط. حيث سيتم توزيع هؤلاء الطلبة على على مختلف شركات المجموعة بهدف تهيئتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل من خلال دمجهم في بيئات عمل مختلفة بناءا على تخصصاتهم وتطلعاتهم المهنية في المستقبل.

وأقيم يوم خصص لهم لاطلاعهم على برنامج التدريب ومناقشته في بيت الزبير، بمشاركة عدد من الشركات من قطاعات مختلفة ضمن مؤسسة الزبير، مثل آرا للبترول، المجموعة العالمية للأعمال ،والزبير للسيارات ، شركة عمان للتجهيزات ،وشركة مياه الواحة، والمحولات ،والاتحادية للمفاتيح الكهربائية. وقد عملت الفرق في هذه الشركات على تطوير خطط تدريب شاملة تتناسب مع مجالات دراسة الطلاب. كما حضر ممثلون من فرق الموارد البشرية ومرشدون محددون لتعريف الطلاب بالبرنامج والإجابة على استفساراتهم، مع توقيع اتفاقيات التدريب بعد ذلك.

وقالت الاستاذه شريفة بنت خالد البلوشية رئيسة مركز التميز للموارد البشرية للمجموعة معربة عن حماسها للمبادرة، قائلة: "يُظهر برنامج التدريب العملي للطلبة الجامعيين هذا التزام مؤسسة الزبير بتمكين المواهب العمانية وإتاحة الفرصة للشباب المهنيين لتطوير المهارات والخبرات اللازمة للنجاح في سوق العمل التنافسي من خلال الاستثمار في الجيل القادم. كما نعززأيضًا إطار القيمة المحلية (ICV) من خلال تنمية الخبرات المحلية التي ستساهم في النمو الاقتصادي المستدام لعمان على المدى الطويل."

وخلال يوم التوجيه في بيت الزبير، قدّمت ثماني شركات من مختلف قطاعات مؤسسة الزبير عروضًا تقديمية مفيدة للطلاب، تسلط الضوء على عملياتها الفردية والوظائف التجارية الرئيسية وشاركت في هذه العروض شركات مثل أرا للبترول، ومجموعة الأعمال الدولية، والزبير للسيارات ،وخدمات وصناعة النفط العمانية، ومياه الواحة، والمحولات الكهربائية ومفاتيح التشغيل الفيدرالية، حيث قدمت نظرة معمقة على صناعاتها المختلفة. واتاحت هذه الجلسات للطلاب فهماً أوضح للقطاعات المتنوعة داخل المؤسسة والأدوار المحددة التي سوف يتدربون عليها خلال فترة التدريب. كما أكدت العروض على التطبيقات العملية لدراساتهم، مقدمة لمحة عن الخبرة العملية التي سيكتسبونها خلال البرنامج.

سيحصل الطلاب المختارون على خبرة عملية في مجالات رئيسية مثل إدارة اللوجستيات وسلسلة الإمداد، والهندسة الكيميائية، وهندسة الطاقة. تم تصميم هذه المبادرة لتعزيز معرفتهم الأكاديمية ومهاراتهم العملية، مع تقديم دعم قيم لوظائف الأعمال في الشركات المشاركة.

وشاركت الدكتورة شيراز الزيدي ، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحوث والابتكار، أفكارها حول التعاون، قائلاً: "يسعدنا أن نتعاون مع مؤسسة الزبير في إطلاق هذا البرنامج التدريبي، الذي يعكس التزامنا المشترك بتعزيز الجيل القادم من المهنيين العمانيين، وستوفر هذه الفرصة لطلابنا تجربة عملية لا تقدر بثمن، مما يساعد في ربط دراستهم الأكاديمية ببيئات الأعمال الحقيقية. نتطلع إلى رؤية طلابنا يتألقون وهم يطبقون معرفتهم ويكتسبون مهارات جديدة ستعدهم لتحديات سوق العمل في المستقبل."

تواصل مؤسسة الزبير التزامها بدعم أهداف التنمية الوطنية في عمان من خلال خلق فرص للطلاب لتجسير الفجوة بين النظرية الأكاديمية والممارسة المهنية. من خلال تقديم تجربة واقعية تساهم المؤسسة بشكل فعال في تطوير قوة عمل ماهرة وقادرة ستعود بالنفع على الطلاب واقتصاد عمان بشكل عام.

نبذة عن مجموعة الزبير:

تأسست مجموعة الزبير منذ أكثر من خمسة عقود، وتهدف إلى جذب الخبرات العالمية إلى السلطنة والأسواق التي تعمل فيها وتعتبرمن المؤسسات الرائدة في إنشاء البنية التحتية الوطنية، بالإضافة إلى دورها المحوري في مجالات الثقافة والسياحة والصناعة.كما تضم مجموعة الزبير مجموعة متنوعة من الشركات المتميزة ووحدات الأعمال الاستراتيجية والمشاريع المشتركة في الشرق الأوسط، والهند، والشرق الأقصى، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية.

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