نظّمت "مجموعة دبي للجودة" فعاليات "مؤتمر الجودة والتميز المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي"، تحت شعار "المستقبل الآمن: هندسة الجودة والحوكمة الاستباقية"، في فندق الحبتور بالاس – دبي، برعاية هيئة دبي الرقمية وبمشاركة أبرز قادة الفكر وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين وقادة التحول الرقمي وخبراء البيانات.

وشكّل الحدث منصة تفاعلية أفسحت المجال أمام الشخصيات المشاركة لتبادل الخبرات والرؤى حول ثلاثة محاور أساسية اشتملت على هندسة الجودة الذكية والقيمة النوعية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي والامتثال الدولي، إلى جانب الجاهزية للمستقبل وبناء المواهب المحترفة، وذلك بهدف إرساء معايير جديدة لهندسة الجودة الذكية وضمان مستقبل رقمي مستدام. وجاءت هذه الجهود في إطار التزام المجموعة بإعادة تعريف التميّز المؤسسي من منظور استباقي، تلبيةً لمستهدفات الأجندات الوطنية وانسجامًا مع رؤى الحكومات الذكية.

وانطلاقًا من ذلك، قال الدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجلس إدارة "مجموعة دبي للجودة": "نؤمن في "مجموعة دبي للجودة" بأن ترسيخ منظومة الجودة والحوكمة الاستباقية يشكّل ركيزة أساسية لدعم جاهزية المستقبل، وتعزيز تنافسية مؤسساتنا في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. ويأتي "مؤتمر الجودة والتميز المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي" ليجسّد التزامنا بتفعيل الحوكمة الرشيقة وتطبيق حوكمة الذكاء الاصطناعي والمعايير الدولية، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في هندسة الجودة الذكية، بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة ويعزّز مسيرة التميّز المؤسسي في الحكومات الذكية".

وشهد المؤتمر أربع جلسات رئيسية وهي جلسة "بناء القدرات والمواءمة مع الأجندات الوطنية"، بإدارة السيد سلطان الكعبي، وبمشاركة سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل ورئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والدكتورة سعاد الشامسي مستشار اول لعمليات الطيران والذكاء الاصطناعي، وجلسة "تحديات التميز المؤسسي في ظلّ الذكاء الاصطناعي" بإدارة السيد المستشار أحمد آل محمود ومشاركة السيدة هدى حمدان الشيخ، مديرة الذكاء الاصطناعي ورئيسة قطاع الخدمات المؤسسية في دائرة المالية بحكومة دبي، والسيد محمد المظرب، مستشار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ببلدية دبي، والسيد عمار علي الأصبحي، مستشار قانوني وخبير في التشريعات الرقمية والذكاء الاصطناعي ، بالإضافة إلى ورشة عمل Agentic AI قدمتها د. سميرة شالوه، المدير العام لمجموعة دبي للجودة.

وحرص المتحدثون والمشاركون خلال فعاليات المؤتمر على معالجة موضوعات محورية، أهمها التحول المؤسسي من إدارة الجودة الشاملة إلى منظومة التميز الحكومي، واستخدام AI Agent في التدقيق اللحظي ورصد الانحرافات لتعزيز الاستباقية، وتطوير استراتيجيات إعادة تأهيل الكوادر وبناء المواهب المحترفة للتعامل مع تقنيات المستقبل، مع استعراض ISO/IEC 42001 وISO/IEC 23894 كأطر لحوكمة الذكاء الاصطناعي واستخلاص توصيات "هندسة الجودة والحوكمة الاستباقية".

وتجدر الإشارة إلى أن "مؤتمر الجودة والتميز المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي" أُقيم بالتزامن مع الحفل السنوي لتوزيع الجوائز، الذي تنظمه "مجموعة دبي للجودة" تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الراعي الفخري للمجموعة، والذي يوافق 11 يونيو من هذا العام، وبدعم من أهم الجهات الراعية وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، وقد شكّل محطة فارقة في مسيرة المجموعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات وفق أعلى معايير الابتكار والتميّز.

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