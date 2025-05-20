القمة تمثل أحد أبرز التجمعات التي تضم قيادات نسائية سعودية بارزة من القطاع الحكومي ضمن فعالية دولية تُعنى بالمرأة.

نيويورك: أعلنت "فورتشن" أن لبنى العليان، إحدى أبرز القيادات النسائية في قطاع الأعمال السعودي والتي ظهرت 12 مرة في قائمة "فورتشن لأقوى النساء في قطاع الأعمال"، ستفتتح قمة فورتشن الدولية لأقوى النساء والتي تستضيفها الرياض في 20 مايو 2025 وتمتد على مدى يومين متتالين، وهي أول قمة دولية لـ"فورتشن لأقوى النساء" تُقام في منطقة الشرق الأوسط، في لحظة مفصلية تعكس تركيز المملكة على تعزيز دور المرأة القيادي في قطاع الأعمال.

وسوف تشهد القمة أيضًا حضورًا غير مسبوق لقيادات نسائية سعودية بارزة من القطاع الحكومي، يُمثّلن مناصب قيادية في عدد من الوزارات والقطاعات، بما في ذلك:

صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود – نائب وزير السياحة.

رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية - معالي الدكتورة هلا التويجري.

نائب وزير التعليم - معالي الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى.

مساعدة وزير الرياضة لشؤون الرياضة - سعادة الأستاذة أضواء العريفي.

وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والإقليمية - سعادة الأستاذة فرح إسماعيل.

وسوف تتحدث القيادات النسائية المشاركة في القمة عن المرأة في القطاع الحكومي، ودورها في دفع عجلة التقدم في قطاعات حيوية، مثل تنويع الاقتصاد، والتعليم، وجودة الحياة، والسياحة، مع تسليط الضوء على تأثير القيادات النسائية في المملكة، في وقت تُواصل فيه السعودية تنفيذ أجندتها التحولية الطموحة وفق رؤية 2030.

ومن المقرر أن تنعقد القمة في فندق سانت ريجيس الرياض يومي 20 و21 مايو، تحت عنوان: "عصر جديد للأعمال: الشراكة من أجل الازدهار العالمي"، بمشاركة أكثر من 150 من القيادات النسائية المؤثرة حول العالم، من بينهن رئيسات تنفيذيات، وصانعات قرار، ورائدات أعمال من 35 دولة، لمناقشة نماذج جديدة للتنمية الشاملة والابتكار والتعاون الدولي.

وضمن فعاليات اليوم الافتتاحي، تكشف "فورتشن" أيضًا عن قائمتها لأقوى النساء في قطاع الأعمال لعام 2025، والتي تحتفي بإنجازات القيادات النسائية التنفيذية البارزة، ما سيعزز مكانة القمة ويدعم صداها دوليًا.

ومن الشخصيات العالمية المشاركة في القمة، تنضم رئيسة وزراء المملكة المتحدة الأسبق السيدة تيريزا ماي، والتي ستخاطب المشاركات في الجلسة الحوارية الختامية التي تديرها مديرة التحرير لمبادرة "فورتشن لأقوى النساء" السيدة إيلي أوستن، حيث ستتحدث ماي عن التحديات التي تُواجه التحالفات العالمية، ودور القيادة المناخية، ودور القيادة الجريئة والأخلاقية في التعامل مع حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وتشمل قائمة المتحدثات في القمة قيادات تنفيذية بارزة من شركات عالمية كبرى، مثل فيديكس، غولدمان ساكس، ماستركارد، ماريوت إنترناشونال، ومايكروسوفت، وغيرها من شركات فورتشن 500 إلى جانب عدد من المشاركات من القطاع العام الدولي.

وبالإضافة إلى النقاشات المتعلقة بالأعمال والسياسات، ستسلّط القمة الضوء على نساء يحدثن تأثيرًا ملموسًا في مجالات الثقافة، والإعلام، والرياضة.

وسيشهد ثاني أيام القمة جلسة حوارية خاصة حول المرأة في الرياضة، بمشاركة مساعدة وزير الرياضة لشؤون الرياضة سعادة الأستاذة أضواء العريفي، تحاورها فيها نائب رئيس التحرير في صحيفة عرب نيوز الأستاذة نور نقلي. وستسلط العريفي الضوء على التوسع المتسارع في الاستثمار في الرياضة النسائية في المملكة، بدءًا من دوريات المدارس وصولًا إلى مراكز التدريب، إضافةً إلى الأثر الأوسع لهذا التوجه على الصحة العامة والتحول المجتمعي.

وتلي ذلك جلسة بعنوان "اللعب من أجل الفوز: المرأة، الرياضة، وكسر الحواجز"، بمشاركة:

مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم – السيدة عالية الرشيد.

لاعبة فنون قتالية - زمزم الحمادي.

رئيسة الاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة - السيدة رشا الخميس,

سائقة رالي محترفة - مشاعل العبيدان.

كما ستشارك الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية دانييلا رحمة كمتحدثة خاصة في جلسة حوارية مع إيلي أوستن من فورتشن، حيث ستتحدث رحمة عن قوة التمثيل، وأهمية بناء علامات شخصية أصيلة، وكيفية استثمار الحضور الإعلامي لتعزيز الهوية الإقليمية على الساحة العالمية.

للمزيد من المعلومات، بما في ذلك البرنامج الكامل للقمة، يرجى زيارة الموقع الرسمي للقمة.

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