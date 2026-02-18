استضاف كرسي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود للتقنيات الحيوية الطبية بجامعة الخليج العربي ندوة علمية بعنوان "علم الجينوم للتنوع الحيوي: استكشاف الثروة الجينية لإفريقيا في عصرالجينوم"، تحدّث فيها الدكتور عبدالله شرف، الأستاذ بجامعة كونستانز في ألمانيا، وأخصائي المعلوماتية الحيوية في مركز (SequAna) لتحليل التسلسل الجيني، وأستاذ علم الوراثة بجامعة عين شمس في مصر.

وقد ركّزت الندوة التي عُقدت عن بُعد على بيان أهمية جينوميات التنوع الحيوي في كشف الثروة الجينية بالقارة الإفريقية في ظل التطورات المتسارعة في عصر الجينوم، مسلّطة الضوء على دور التقنيات الحديثة في قراءة وتسلسل الجينومات، وبناء قواعد بيانات وراثية تسهم في دعم البحث العلمي وحفظ التنوع الحيوي.

هذا، ويُعدّ الدكتور شرف من الباحثين البارزين في مجال الجينوم المقارن وتطور الجينومات، لاسيما في حقيقيات النوى وحيدة الخلية، كما يشارك بفاعلية في مشروع الجينوم الحيوي الإفريقي حيث يشغل منصب الرئيس المشارك للجنة العلوم والتقنية والرصد والتقييم، مساهماً في جهود بناء القدرات وتطوير البيانات الجينومية على مستوى القارة الأفريقية.

هذا، وأدار الندوة أستاذ مساعد ورئيس قسم الطب الجزيئي بجامعة الخليج العربي الدكتور محمد بلحسين، في إطار جهود الكرسي لتعزيز التعاون العلمي الدولي، واستقطاب الخبرات البحثية المتميزة، ودعم مجالات التقنية الحيوية والبحث الجينومي، وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الندوات العلمية التي ينظّمها الكرسي بهدف نشر المعرفة وتعزيز الحوار الأكاديمي في مجالات العلوم الحيوية المتقدمة.

من جانبها، أكدت المشرفة العامة على الكراسي العلمية بجامعة الخليج العربي، والمشرفة على كرسي الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود للتقنية الحيوية الطبية الدكتورة مي ساتر، أن الجامعة ماضية في دعم المبادرات العلمية الرائدة التي تسهم في تطوير البحث والابتكار في مجالات الجينوم والتقنية الحيوية، مضيفةً أن الكراسي العلمية ستواصل دورها في تعزيز الشراكات الدولية وبناء القدرات البحثية، مؤكدةً أن لدى الجامعة العديد من الخطط والمشروعات القادمة التي من شأنها الارتقاء بالمعرفة وخدمة التنمية العلمية في المنطقة.