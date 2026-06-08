دبي، الإمارات العربية المتحدة، تستضيف دبي خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو 2026 النسخة الحادية عشرة من قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء، التي تُعقد هذا العام في فندق موفنبيك جراند البستان، تحت شعار "تشكيل مستقبل الشؤون التنظيمية: الثقة، والتكنولوجيا، والتحول"، بمشاركة أكثر من 650 من ممثلي الجهات التنظيمية، وصنّاع القرار في القطاع الصيدلاني، لمناقشة أبرز التحولات التي تعيد تشكيل الابتكار والمشهد التنظيمي والرقابي لصناعة الأدوية.

وتأتي القمة في وقت يشهد فيه القطاع الصيدلاني تسارعاً في التطورات العلمية والتنظيمية، ما يضع على أجندتها مجموعة من الملفات ذات الأولوية، تشمل أحدث المستجدات التنظيمية في دول الخليج، والمنتجات العلاجية المتقدمة، واللقاحات، والمستحضرات البيولوجية والأدوية الحيوية المماثلة، ومعايير الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، إلى جانب التصنيع الدوائي المحلي، وتوطين الإنتاج، وأنظمة التتبع والتعقب، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الدوائية.

كما تركز نسخة هذا العام على التحول الرقمي في القطاع، من خلال مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرقابة التنظيمية، والابتكار في التيقظ الدوائي، وتعزيز سلامة المرضى، والاستعداد للتفتيش، والرقابة على الجودة، وسلامة البيانات، وتطوير أنظمة جودة مدعومة بالتقنيات الذكية، ما يعكس تنامي أهمية التكنولوجيا، والحوكمة، والتميز التشغيلي في القطاع.

وتتضمن القمّة ثلاث فعاليات متخصصة تشمل قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء يومي 22 و23 يونيو، والبرنامج التدريبي الخليجي للتيقظ الدوائي يومي 24 و25 يونيو، إلى جانب مؤتمر الخليج للجودة الدوائية يوم 26 يونيو، إضافة إلى برنامج تدريبي عملي حول التقديم الإلكتروني للملفات التقنية الدوائية (eCTD)، يوم 25 يونيو، بدعم من cormeo | Docuvera – EXTEDO – Rote Liste – medicines.ie.

وقالت الدكتورة منى الموصلي، رئيسة قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء: "تطورت هذه القمة على مدار السنوات العشر الماضية بالتوازي مع التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع في المنطقة. وتؤكد نسخة هذا العام التزامنا بمواصلة توفير منصة موثوقة تجمع مختلف الأطراف المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون، ودعم التميز التنظيمي في دول مجلس التعاون الخليجي."

وتحظى القمة بدعم نخبة من الجهات والشركات العاملة في قطاعات الصيدلة، والتكنولوجيا التنظيمية، والامتثال، والرعاية الصحية، وسلاسل الإمداد، من بينها تحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI)، وشركة هاليون (Haleon)، وجلفار للصناعات الدوائية، وشركة (VISIOTT | TPS)، وIpsen، وSchlafender Hase، وإيفوتك (EVOTEQ).

كما تشمل قائمة الرعاة كلاّ من Neuraxpharm، وGalderma، وBiocon Limited، وLSPedia وArcera Life Sciences، وPi Pharma Intelligence، وVeragence Pharma Consultancy وCosmoTrace، وAKT Health، وPRA Consultancy إلى جانب جهات أخرى، بما يعزز تركيز القمة على التميز التنظيمي، وسلامة المرضى، والتحول الرقمي، والامتثال في القطاع الصيدلاني الخليجي.

من جهتها، قالت الدكتورة نجيبة الشيزاوي، الرئيس المشارك لقمة الخليج لشؤون تنظيم الدواء: "تفرض وتيرة التغيير المتسارعة في البيئة التنظيمية على المتخصصين التركيز بشكل أكبر على الاستعداد والتطبيق العملي، وليس الاكتفاء بمتابعة المستجدات. وتوفر أجندة هذا العام مساحة للنقاش العملي حول التحديات التنظيمية، والتحول الرقمي، ومتطلبات التيقظ الدوائي والجودة، بما يدعم بناء قطاع صيدلاني أكثر جاهزية ومرونة."

وعلى مدى أكثر من عقد، رسّخت القمة مكانتها كمنصة تجمع الجهات التنظيمية والقطاع الصيدلاني في المنطقة، من خلال برامج معرفية متخصصة، وجلسات نقاشية، وورش عمل تطبيقية، وفرص للتواصل المهني، بما يسهم في دعم تطور البيئة التنظيمية للصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولمزيد من المعلومات حول القمّة وأجندة أعمالها، يرجى زيارة الموقع: www.pramagcc.com/.

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