استضاف حرم لي روش كرانس مونتانا خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2026 النسخة الأولى من قمة «سبارك» للشركات الناشئة، الحدث الجديد المخصص لاستكشاف التحولات في قطاعات الضيافة والسفر وتجربة العملاء.

جمع برنامج القمة بين عروض الشركات الناشئة، والكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، وفرص التواصل، مع تركيز خاص على تقاطع الضيافة مع التكنولوجيا، والبحث التطبيقي، والابتكار السويسري.

تمحورت النقاشات حول دور الذكاء الاصطناعي في دعم الفرق، واستمرار جوهر الضيافة كقطاع إنساني، والأهمية المتزايدة للبيانات، إلى جانب رؤية أكثر تطورًا لمفهوم الاستدامة.

تم تكريم أربع شركات ناشئة: أجيموس تكنولوجيز، غريل، نواه جورني وغست بلس.

كرانس مونتانا: في خطوة تعكس تسارع التحولات التي يشهدها قطاع الضيافة عالميًا، أرست النسخة الأولى من قمة «سبارك» للشركات الناشئة، التي نظمتها لي روش كرانس مونتانا، أسس منصة جديدة مخصصة لمناقشة أبرز التغيرات التي تعيد تشكيل هذا القطاع الحيوي. وعلى مدار ثلاثة أيام، استقبل الحرم الجامعي رواد أعمال وخبراء وباحثين وطلابًا وشركاء، تجمعهم قناعة مشتركة بأن القطاع يدخل مرحلة تحول عميقة عند تقاطع الذكاء الاصطناعي والبيانات وتغير طبيعة الوظائف وتطور توقعات الضيوف.

تناولت القمة الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة عملية يجب اختبارها وتطويرها وفق احتياجات الواقع، وليس مجرد مفهوم نظري. وأكد المتحدثون أن نجاح استخدام الذكاء الاصطناعي في الضيافة يرتبط بمدى توفر بيانات دقيقة، وحالات استخدام واضحة، وفهم عميق لتوقعات الضيوف.

وأشارت لوتشيلا كروستا، مؤسسة إيدولاي، إلى أن «مع تسارع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، تبرز الحاجة إلى توظيفها برؤية نقدية واعية تضمن استخدامها بفعالية ومسؤولية».

وساهمت المشاريع المقدمة من الشركات الناشئة في تجسيد هذه الرؤية عمليًا، حيث عرضت «هوتيليستات» نظامًا لإدارة الإيرادات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي قادرًا على تحليل أكثر من 1000 متغير، ويخدم أكثر من 400 عميل في أكثر من 20 دولة، مع تحقيق زيادة متوسطة في الإيرادات بنسبة 15%. كما قدمت غست بلس نموذجًا لكيفية تحويل السمعة الرقمية إلى أداة تجارية فعالة، من خلال دراسة حالة في مونترو أظهرت ارتفاع عدد التقييمات من 1,100 إلى 2,500 خلال عام واحد.

وأكدت النقاشات أن جوهر الضيافة سيظل قائمًا على العنصر البشري، حيث تزداد أهمية مهارات مثل التعاطف، والإنصات، واتخاذ القرار، والقدرة على خلق تجارب مميزة. وقال كارلوس دييز دي لا لاسترا، الرئيس التنفيذي لـ لي روش: «من خلال سبارك، نؤكد إمكانية الحفاظ على جوهر الضيافة الإنساني، مع دعم الابتكار والإبداع. واليوم أكثر من أي وقت مضى، يتمثل دورنا في إعداد قادة قادرين على الجمع بين هذه الأبعاد.»

كما تطرقت القمة إلى قضايا أوسع تتجاوز التكنولوجيا، حيث دعا باسكال بوخنر، رئيس مؤسسة «إتش كوميونيتي»، إلى اعتماد نهج أكثر شفافية وعدالة في إدارة البيانات، بما يمكّن المؤسسات من الاستفادة القصوى منها. كما شدد بريتبال سينغ، المدير التنفيذي للعمليات في «ليفت لاين ديفيلوبمنت»، على أهمية تطوير تجارب ضيافة مستندة إلى الهوية المحلية، مؤكدًا أن المشاريع الأكثر تأثيرًا هي تلك المرتبطة بتاريخ المكان وثقافته.

أما جلسة الاستدامة، فقد تجاوزت المفاهيم التقليدية المرتبطة بالامتثال، لتؤكد ضرورة أن يسعى القطاع إلى تحقيق أثر إيجابي على الموظفين والشركاء والمجتمعات المحلية، وليس فقط تقليل الأثر السلبي.

وشكل الحدث خطوة مهمة نحو ربط قطاع الضيافة بشكل أعمق بمنظومة الابتكار في سويسرا، من خلال مشاركة شبكة حديقة الابتكار السويسرية ويست EPFL ومعهد «إيدياب للأبحاث»، وقال جيوفاني بورسيلانا، نائب مدير شبكة حديقة الابتكار السويسرية ويست EPFL: «تُسهم هذه الشراكة في ربط قطاع الضيافة بشكل مباشر بمنظومة الابتكار الأوسع، بما يفتح المجال لتبادل الخبرات وتطوير حلول عملية تخدم القطاع.»

وقد شهدت القمة تكريم أربع شركات ناشئة ضمن ثلاث فئات رئيسية:

برنامج Swiss Tech Discovery فازت به شركة غريل، وهي وكيل ذكاء اصطناعي داخلي للفنادق، يساعد الفرق على إدارة العمليات عبر واجهة تفاعلية، بما يعزز الكفاءة ويحافظ على المعرفة التشغيلية.

برنامج Les Roches Incubation فازت به أجيموس تكنولوجيز، حيث تقدم الشركة منصة لربط أنظمة البيانات المختلفة داخل المؤسسات، بما يتيح تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة، خاصة في بيئات معقدة مثل الضيافة وسلاسل الإمداد والطيران.

جائزة Go To Market فازت بها نواه جورني، حيث تقدم المنصة حلولًا متكاملة لتنظيم سفر الحيوانات الأليفة، من الوثائق إلى الحجز والوصول، لتسهيل تجربة السفر لأصحاب الحيوانات.

جائزة Go To Market فازت بها غست بلس، وهي منصة لإدارة السمعة الرقمية، تساعد فرق الضيافة والمطاعم على تعزيز التفاعل مع تقييمات الضيوف وتحويلها إلى عامل داعم للإيرادات.

تم تصميم قمة «سبارك» للشركات الناشئة كمنصة مستدامة للحوار والتجريب والتعاون، بهدف دعم تطور قطاع الضيافة على المدى الطويل. وقال جيوفاني أوداغليا، المدير التنفيذي لـ لي روش كرانس مونتانا: «تمثل هذه النسخة البداية فقط لطموح أكبر، حيث نسعى إلى ترسيخ مكانة المؤسسة كمركز للابتكار في الضيافة.»

وأضاف فرانشيسكو ديركي، الأستاذ المشارك والمسؤول عن سبارك: «نهدف إلى خلق مساحة تتلاقى فيها الأفكار مع الواقع، ويتعاون فيها الطلاب ورواد الأعمال والخبراء لتطوير حلول جديدة للتحديات المتسارعة في القطاع.»

ومن المقرر أن تُقام النسخة الثانية من القمة في فبراير 2027.

نبذة عن لي روش

تعد لي روش مؤسسة سويسرية مرموقة متخصصة في إعداد قادة مبتكرين ورواد أعمال في قطاع الضيافة العالمي. تأسست في عام 1954 في سويسرا، وتقدّم المؤسسة برامج دراسات جامعية وعليا، إلى جانب برامج تنفيذية متخصصة في مجالات الفخامة، والضيافة، والسياحة، وإدارة الرياضة.

تنتشر فروع لي روش في سويسرا، وإسبانيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والصين، إلى جانب حرم جامعي شريك في نيودلهي. وتُعد لي روش جزءًا من مجموعة «سوميت للتعليم» – الرائدة عالميًا في تعليم الضيافة.

وقد احتلت لي روش المرتبة الثانية عالميًا بين مؤسسات التعليم العالي المتخصصة في إدارة الضيافة والترفيه، بحسب تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2025

حصلت لي روش على الاعتراف الرسمي من المجلس السويسري للاعتماد (SAC) كمعهد سويسري للعلوم التطبيقية. بالإضافة إلى أن مؤسسة لي روش معتمدة أيضًا من لجنة إنجلترا الجديدة للتعليم العالي (NECHE).

نبذة عن شبكة حديقة الابتكار السويسرية – ويست EPFL

تعمل شبكة حديقة الابتكار السويسرية – ويست EPFL على دعم الشركات المبتكرة من خلال ربطها بأبرز الجامعات ومراكز الأبحاث في سويسرا. ومن خلال شراكتها مع «لي روش»، تسعى الشبكة إلى تعزيز الترابط بين الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال وقطاعات الخدمات، سواء داخل سويسرا أو على المستوى الدولي.

