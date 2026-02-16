أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، تعود قمة الزوار الصينيين، الفعالية الرائدة عالمياً والمتخصصة في استضافة ورش العمل والاجتماعات المعنية بقطاع السياحة الصينية الخارجية، إلى العاصمة أبوظبي يومي 13 و14 مايو 2026 في منتجع السعديات روتانا. ومنذ انطلاقها في عام 2008، نُظمت القمة لما يزيد عن 40 مرة حول العالم، منها سبع دورات في دولة الإمارات خلال العقد الماضي فقط، ما رسّخ مكانتها كبوابة رئيسية تربط بين المشترين الصينيين في قطاع السفر الخارجي وموردي الخدمات السياحية حول العالم.

تستقطب نسخة العام الحالي وفداً يضم 100 من أبرز المشترين في قطاع السفر ممن تم اختيارهم بعناية من الصين، وتايوان وهونج كونج. وتضم قائمة المشاركين وكلاء السفر، ومنظمي الرحلات، ووكالات السياحة الفاخرة، ومديري سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ومنظمي سفريات قطاع الأعمال، فضلاً عن ممثلي وكالات السفر عبر الإنترنت والموزعين المتخصصين في سياحة المغامرات، والتاريخ، وفنون الطهي والسياحة العائلية.

وعلى مدار يومين متواصلين، تستضيف القمة ورش عمل مكثفة يلتقي خلالها موردو السفر في أبوظبي، مثل الفنادق والمتاحف والمعالم السياحية وتجار التجزئة وشركات إدارة الوجهات وشركات النقل، مباشرةً مع المشترين الصينيين عبر سلسلة من الاجتماعات المحددة مسبقاً. ويتيح هذا النموذج للموردين عرض منتجاتهم وخدماتهم، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب الفريدة التي توفرها إمارة أبوظبي.

أصبحت الصين في الآونة الأخيرة أكبر مصدر للسياحة العالمية، حيث شهد عام 2025 سفر نحو 180 مليون مواطن صيني إلى الخارج بإجمالي انفاق بلغ 230 مليار دولار أمريكي عالمياً. ومع وجود نحو 200 مليون جواز سفر صيني، وإصدار أكثر من 21 مليون جواز سفر جديد للمرة الأولى خلال العام الماضي فقط، يمثّل سوق السفر الصيني الخارجي أحد أبرز فرص النمو للوجهات السياحية حول العالم.

وانطلاقاً من اهتمام أبوظبي بقطاعات السياحة العائلية، والفنون، والثقافة، والتراث والتجارب الإماراتية الأصيلة، توفر قمة الزوار الصينيين منصة تجارية مباشرة للتواصل الفعّال مع صنّاع القرار الصينيين وبناء علاقات تجارية طويلة الأمد في قطاع السياحة الوافدة. ويجري تنظيم قمة الزوار الصينيين من قبل مجموعة China i2i في شنغهاي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة بالعين. وإلى جانب ورش العمل واجتماعات الأعمال، سيشارك المشترون الصينيون في عدة جولات تفقدية في أبوظبي والعين لزيارة الفنادق والمتاحف والمعالم الثقافية والتعرف عن كثب على مقوماتهما السياحية.

وفي ظل النمو المتسارع لقطاع السفر الصيني الخارجي، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية وصول الإنفاق السياحي الصيني عالمياً إلى 400 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، يتعين على الوجهات السياحية تعزيز جاهزيتها للاستفادة من هذا النمو عبر تطوير منتجات تتماشى مع متطلبات السوق الصيني، والاستثمار في أدوات التواصل باللغة الماندرينية مثل WeChat و Little Red Book وتدريب الكوادر على فهم الثقافة الصينية.

في هذا السياق، قال ألكساندر جلوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة China i2i: "تطورت أبوظبي لتصبح أحدى أكثر الوجهات الثقافية جاذبية في المنطقة، وتوفر قمة الزوار الصينيين ملتقىً تجارياً منظّماً يتيح لموردي الإمارة إمكانية التواصل المباشر مع المشترين الصينيين المؤهلين في قطاع السفر الخاريجي. في ظل التوسع السريع الذي يشهده قطاع السفر الصيني العالمي، ستجني الجهات التي تبادر بالاستثمار في بناء علاقات تجارية متينة ثمار النمو المستدام في أعداد السياح الوافدين على مدار السنوات المقبلة".

جدير بالذكر أن مجموعة China i2i قد لعبت دوراً قوياً لمساعدة موردي السفر العالميين في تطوير أعمالهم مع السوق الصيني منذ عام 1999، وتتعاون المجموعة مع علامات كبرى في قطاع الضيافة مثل روتانا، وماريوت، وأي إتش جي، وحياة، والعديد من الوجهات السياحية حول العالم.

