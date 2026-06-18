الدوحة – قطر: رعت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال وحفلت مؤخرا بتقديم جوائز "أفضل مشروع متكامل" للفرق الفائزة في النسخة الثانية والعشرين من مسابقة تصميم مصانع الهندسة الكيميائية السنوية، والتي ينظمها قسم الهندسة الكيميائية بجامعة قطر.

ومنذ انطلاقها في عام 2004، تتيح هذه المسابقة السنوية لطلبة جامعة قطر تجربة هندسية بمعايير عالمية، وتسهم في إعداد جيل واعد من الكفاءات الهندسية. وقد قام راشد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الهندسة والمشاريع في قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، بإلقاء كلمة افتتاحية في حفل خاص أقيم في المقر الرئيسي لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال في الدوحة بتاريخ 24 مايو 2026.

وأكد في كلمته أن دعم التعليم وتشجيعه ركيزة أساسية في برنامج المسؤولية الاجتماعية لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، وجزءاً هاماً من التزام الشركة بتحقيق أعلى مستويات الأداء. فمن خلال الاستثمار في الجيل القادم من المهندسين، تُسهم قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال في رسم ملامح مستقبل قطاعنا، وتعزيز ازدهار الوطن وتقدمه، بما يتماشى مع ركائز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030.

وتُظهر هذه المسابقة القدرات الاستثنائية للطلاب في تحويل المعرفة النظرية إلى تحديات صناعية عملية وحقيقية. وفي كل عام، تُبدي شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال إعجابها بمستوى العمق التقني والإبداع والاحترافية التي تُظهرها المشاريع.

كما حضر الحفل الأستاذ الدكتور محمد المري، رئيس قسم الهندسة الكيميائية في جامعة قطر، الذي شارك في تسليم الجوائز للفرق الفائزة.

وقدَّم كل فريق من الفرق الفائزة عرضًا موجزًا حول مشروعه المُقترح لتصميم مصنعه، إلى جانب الحلول الابتكارية التي طوَّرتها. كما كرّم الحدث فريق التحكيم، والمستشارين، والأستاذ الدكتور محمد المري، والأستاذة المشاركة الدكتورة زينب جواد، والأستاذة الدكتورة فدوى الجاك، وممثلين عن قسم الهندسة الكيميائية في جامعة قطر، وممثلي قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، إيمان الحمود، رئيسة قسم هندسة ضمان العمليات والتدفق، وراند الآغا، أخصائي المسؤولية الاجتماعية للشركة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور محمد المري، رئيس قسم الهندسة الكيميائية في جامعة قطر، قائلاً: "تُمثل مسابقة تصميم المصانع السنوية الحدث الأبرز في القسم، احتفاءً بتخرج طلابه المتميزين." وأعرب عن خالص تقديره لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال لدعمها المتواصل على مدى السنوات الـ 22 الماضية، وتوجَّه بالشكر الجزيل للجنة التحكيم على مساهماتها القيّمة في نجاح المسابقة.

وقد شارك عشرة فرق في مسابقة هذا العام، حيث قدم كل فريق مشروعه أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء الصناعة. وعلى مدار فصلين دراسيين، عمل الطلاب على تطوير تصاميم مصانع مبتكرة باستخدام المحاكاة، وأنجزوا العديد من المهام الهندسية، بما في ذلك محاكاة العمليات، وتقييم الأثر البيئي، والتكامل الحراري، وتصميم المعدات الميكانيكية، وتحليل السلامة، والتقييم الاقتصادي. وقد طور الطلاب تصاميم متعلقة بعمليات إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والإيثيلين، وثنائي ميثيل الإيثر.

وقد أُقيمت المسابقة هذا العام في 7 مايو 2026 في مبنى الهندسة بجامعة قطر، وشاركت فيها خمسة فرق من الطالبات وخمسة فرق من الطلاب. وقد اتّسمت المسابقة بمستوى عالٍ من التميُّز، واختيرت الفرق الفائزة من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء الهندسة من شركاء متعددين في الصناعة في دولة قطر، بمن فيهم ماثيو سواتون، رئيس فريق التكنولوجيا في شركة قطر شل جي تي إل المحدودة، وعبد الله العمادي، رئيس هندسة العمليات في شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، وعوض اليافعي، رئيس إنتاج المصانع في شركة قافكو، وأحمد محمد حمصي، مدير الشؤون البيئية في شركة كيو كيم، وسارة الرئيسي، مهندسة أولى للتحكم الآلي المتقدم (POT) – القسم الفني من شركة أوركس جي تي إل. وشملت معايير تقييم المسابقة التنظيم والهيكل، والمحتوى التقني، والوسائل البصرية، والعمل الجماعي.

وقد حصل على المركز الأول فريق الطالبات شهد مرتضى، ومنى فروهر، وشماء عاصم، وروان تيسير أبو ندى، عن تصميمهن المُتميِّز لمصنع لإنتاج الإيثيلين "ETHYQ". وباستخدام تقنية SMK المتطورة من شركة تكنب، تم تصميم المصنع لإنتاج إيثيلين عالي النقاء بنسبة تتجاوز 99.9%، وهو إيثيلين مُستخدم في صناعة البوليمرات. ويجمع المشروع بين الإنتاج عالي الأداء وحلول الاستدامة المبتكرة، بما في ذلك استعادة الحرارة المُهدرة التي تُغطي ما يقارب ثلث احتياجات المصنع من البخار، ونظام احتجاز ثاني أكسيد الكربون الذي يحقق كفاءة إزالة كربون تصل إلى 90%. وأشرف على المشروع الأستاذ الدكتور ابن الوليد علي حسين.

أما المركز الثاني، فقد فاز به فريق الطلاب المُكوَّن من محمد جابر العذبة، ومحمد أشرف، ومحمد دهري، وخالد حمد الجابري لتصميمهم المبتكر لمصنع ثنائي ميثيل الإيثر (DME). وقد تم تقييم مسارين للإنتاج، هما التركيب المباشر وغير المباشر، من النواحي التقنية والبيئية والاقتصادية، حيث تم اختيار المسار المباشر كخيار مفضل نظرًا لانخفاض انبعاثات أكاسيد الكربون فيه وتفوقه من الناحية المالية. وشمل المشروع التصميم الميكانيكي للمعدات الرئيسية، والذي تم التحقق من صحته باستخدام برنامجي Aspen HYSYS وHTRI Xchanger Suite. وأشرف على الفريق الأستاذ المساعد الدكتور سيكين كاراغوز.

وجاء في المركز الثالث فريق الطالبات المُكوَّن من أميرة الكبسي، وفاطمة عبد الله السمرة، ونورة الخليلي، وإلهام دبوان عن مصنع شركة QEGCO (شركة قطر إيثيغرين) لإنتاج الإيثيلين. واعتمدت تقنيات المعالجة على برنامج Score من شركة KBR، ومن خلال التكامل والتعديل، تم إنشاء نموذج محاكاة للمصنع يستفيد من استعادة الحرارة المُهدرة، ويقلل من انبعاثات أكاسيد النيتروجين، ويخفض البصمة الكربونية الإجمالية. وكان أبرز التعديلات دمج وحدة احتجاز الكربون، التي ستعمل على إنتاج الميثنة، مما يوفر مصدراً بديلاً للوقود للمصنع. وأشرفت على الفريق الأستاذة الدكتورة فدوى الجاك.

وتؤكد شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال اعتزازها المستمر بشراكتها مع جامعة قطر في دعم مسابقة تصميم المصانع، ولأكثر من عقدين لعب هذا التعاون دوراً حيوياً في تطوير الجيل القادم من المهندسين.

ملاحظة لوسائل الإعلام:

تأسست شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال عام 1984، وهي أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. واليوم، تعتبر الشركة أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 77 مليون طن سنوياً، وذلك من خلال مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالمية بمدينة راس لفان الصناعية بقطر. وتلتزم الشركة بعد أول انتاج للشركة من الغاز الطبيعي المسال في عام 1996 بالوفاء بالطلب العالمي على الطاقة النظيفة بأمان وموثوقية. ومن خلال التميز التشغيلي، تمكَّنت قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال من توفير قيمة مضافة لسلسلة الإنتاج الخاصة بها بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتقوم الشركة، بالإضافة إلى إدارة مرافق الغاز الطبيعي المسال، بإدارة مشروع "استرجاع الغاز المُتبخر أثناء الشحن وغاز الخليج ومصانع الهيليوم الثلاثة ومصفاة لفان (التي تُعدًّ واحدةً من أكبر مصافي المكثفات في العالم) ومحطة راس لفان بالنيابة عن كافة المساهمين.

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