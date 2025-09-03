دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصل فندق جراند بلازا موفنبيك في مدينة دبي للإعلام على تصنيف الاعتماد الذهبي من برنامج "غرين غلوب" العالمي الرائد والمتخصص في قطاع السفر والسياحة.

ونجح فريق إدارة الفندق في الامتثال لأكثر من 380 مؤشر استدامة ضمن عملية تدقيق وتقييم مستقلة أجرتها شركة "فارنك" الرائدة في مجال استشارات الاستدامة في دولة الإمارات والتي تعد الشريك المفضل لـ "غرين غلوب" في منطقة الشرق الأوسط.

وتشير البيانات إلى أن الفندق خفّض استهلاكه من الطاقة بنسبة 7.8% والمياه بنسبة 21.9% بين عامي 2021 و2024. كما انخفضت تكاليف المرافق الإجمالية بنسبة 9.4%، وانخفضت الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المرافق بنسبة 5.7%. فيما انخفضت الانبعاثات الكربونبة الصادرة عن النزلاء بشكل ملحوظ بنسبة 37.1% خلال الفترة نفسها.

وبهذا السياق قال ألفيو برنارديني المدير العام فندق جراند بلازا موفنبيك في مدينة دبي للإعلام: "يسعدنا الحصول على شهادة "جرين جلوب" المرموقة للعام الخامس على التوالي. وهذا ما يعكس التزامنا وجهودنا المتواصلة للحفاظ على البيئة ونجاحنا بتعزيز الاستدامة في مجالات إدارة الطاقة والمياه والوقود والكربون والنفايات، وتطبيق أنظمة مراقبة فعّالة لتتبع التقدم الحاصل ومواصلة التحسين المستمر على كافة المستويات".

وتابع بالقول: "وتشمل الإجراءات التي اتبعناها أيضاً لتعزيز كفاءة الطاقة استخدام أغشية شمسية ثابتة في المطعم ومواقف السيارات المخصصة في الفندق، إضافة إلى استخدام دهانات خاصة لتحسين الإضاءة الطبيعية وتقليل استهلاك الطاقة بشكل أكبر".

وأشرف الفريق الاستشاري لشركة "فارنك" على العملية التدقيق المطلوبة من "غرين جلوب"، بالإضافة إلى إجراء تدقيق من المستوى الثاني من الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (ASHRAE)، والذي يزود إدارة الفندق بتفاصيل استهلاك الطاقة، وتحديد مجالات التحسين، وتقدير التكاليف والوفورات المتعلقة بتدابير كفاءة الطاقة. كما وضعت فارنك برنامجًا لتعويض الانبعاثات الكربونية لرحلات العمل الخاصة بالفندق.

وقالت منى النهدي رئيسة قسم الاستدامة والاستشارات في شركة "فارنك": "لاشك أن الحصول على التصنيف الذهبي من "غرين جلوب" يشير إلى التزام طويل الأمد بتحقيق أداء مستدام ومستمر، ويعكس التزام فريق الإدارة بأكمله في فندق جراند بلازا موفنبيك مسؤوليته تجاه البيئة التي يعمل فيها، ويتم إيصال هذه الرسالة بانتظام إلى الموظفين والضيوف والمجتمع المحلي."

ويقع فندق جراند بلازا موفنبيك من فئة الخمس نجوم، في مدينة دبي للإعلام النابضة بالحياة، ويستوحي الفندق تصميمه من ثقافة الشرق الأوسط، ويضم 235 غرفة وجناحاً فندقياً فاخراً تتميز بإطلالات خلابة على نخلة جميرا ونادي الإمارات للجولف.

يتسع مركز المؤتمرات المجهز بأحدث التقنيات لما يصل إلى 800 ضيف، بالإضافة إلى تسع قاعات اجتماعات أصغر. فيما يقدم الفندق مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية والترفيه عبر خمسة مطاعم.

وكانت شراكة فارنك قد بأدت شراكتها مع "غرين جلوب" عام 2009، نجحت من خلالها بمنح شهادات اعتماد لأكثر من 100 فندق ومنشأة ترفيهية في 38 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما مكّن الأعضاء من توفير ما يزيد عن 180 مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة، بقيمة تزيد عن 20 مليون دولار أمريكي، وأكثر من مليوني متر مكعب من المياه بقيمة تقارب 5 ملايين دولار أمريكي.

نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 10,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

