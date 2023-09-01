تكريم مجموعة من الرياديات صاحبات المشاريع

غرفة تجارة وصناعة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان ينظمان احتفالية خاصة بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية" بالتعاون مع جمعية أم المؤمنين، ضمن احتفالات الدولة بالمرأة الإماراتية تحت شعار "نتشارك للغد"، بهدف تسليط الضوء على منجزات المرأة ومساهماتها الريادية والمبتكرة في مجال المشاريع وتنمية القطاع الخاص، واستعراض قصص نجاح رائدات الاعمال، وتكريم مجموعة من صاحبات المشاريع الناجحة والمميزة.

حضر الفعالية في فندق عجمان سراي، الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ـ رئيسة مجلس سيدات اعمال عجمان، والشيخة الدكتورة نهلة القاسمي رئيس مجلس تمكين المرأة بجامعة عجمان، والدكتورة شفيقة العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، وسعادة فائقة هلال جاسم مدير عام مؤسسة فزان للتنمية الإنسانية، وأسماء شهداد المدير التنفيذي لجمعية أم المؤمنين، وعضوات مجلس إدارة سيدات اعمال عجمان، وموظفات غرفة عجمان وموظفات وعضوات جمعية ام المؤمنين وصاحبات المشاريع وعضوات رخصة بدايات وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بدعم المرأة الإماراتية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم كلمة عريف الحفل الدكتورة رشا الشمري لتقديم الفعاليات.

وفي مستهل كلمتها رحبت الدكتورة آمنة خليفة بالحضور، وأكدت أن احتفاء الدولة بالمرأة الإماراتية يعكس حجم الإنجازات والمساهمات الريادية التي قدمتها في سبيل رفعة وازدهار الوطن، واشادت بالدعم المتواصل واللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ( أم الإمارات ) ، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتمكين المرأة الإماراتية وتوفير سبل النجاح لها، موضحة أن تنوع المؤسسات والجهات الداعمة للمرأة يبرهن مكانتها في المجتمع ويجسد النهج الذي ارساه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" لتمكين المرأة في كافة المجالات.

وأفادت أن احتفالية غرفة عجمان ومجلس سيدات اعمال عجمان لتكريم كوكبة من صاحبات التجارب الريادية، يجسد جهود المجلس للنهوض بدور المرأة وتشجيعها لتصبح شريكاً في عملية التنمية ومساندتها للدخول إلى سوق العمل، ودعم مبادراتها واستثماراتها ومشاريعها، وتبني أفكارها وتحفيزها لخوض مجالات العمل الحر داخل الدولة وخارجها.

وأوضحت ان مجلس سيدات اعمال عجمان يلتزم منذ تأسيسه عام 2005 بتنويع خدماته ومبادراته وتنظيم الأنشطة والبرامج التي تلبي الاحتياجات الاقتصادية للمرأة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المرأة في الأعمال التجارية والصناعية والخدمية، كما يوفر المجلس مظلة مستدامة لتوثيق صلات سيدات الأعمال مع الشركات والهيئات وتعزيز سبل التعاون بين سيدات أعمال عجمان.

من جانبها أثنت الشيخة الدكتورة نهلة القاسمي على أهمية احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية وتكريم شخصيات نسائية إماراتية ملهمة تقديراً لمساهمات ومنجزات المرأة في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، وقدمت للحضور نبذة حول مركز جامعة عجمان للابتكار وتاريخ تأسيسه ودوره كحاضنة اعمال توفر الأدوات والدعم المناسب لرواد ورائدات الاعمال وتطوير وتأسيس مشاريع تعتمد على الابداع الفكر والابتكار العلمي، منوهة ان المركز حاز على العديد من الاعتمادات الدولية.

وأضافت "مركز جامعة عجمان للابتكار منذ إنشائه حرص على دعم المبتكرين ورواد ورائدات الاعمال في الدولة بشكل عام، كما يعزز المركز دور في احتضان العديد من الفعاليات الداعمة لتحويل الأفكار المبتكرة على مشاريع تجارية وذلك بالتعاون مع شركاء المركز".

هذا وأكدت فاطمة السويدي مدير إدارة الفعاليات في غرفة عجمان، ان الغرفة تحظى بكوادر نسائية مميزة يشاركن في كافة القطاعات والإدارات ويساهمن في ريادة الغرفة وتعزيز نمو القطاع الاقتصادي بشكل عام، وتقدمت بالتهنئة للحضور وإلى المرأة الإماراتية على دورها الأسري والمجتمعي والوطني ومساهماتها في كافة القطاعات.

شهد الحفل عددا من قصص النجاح ومنها قصة نجاح رائدة الاعمال فرشته البستكي صاحبة مشروع فلور باي فرشته لصناعة الزيوت الطبيعية والزهور، وقصة نجاح رائدة الاعمال الدكتورة منى الحمادي صاحبة مشروع مينيرال انيرجي للمنتجات الطبيعية، وقصة نجاح رائدة الاعمال عائشة النعيمي صاحبة مشروع بوتيك سولو، وقصة نجاح موزه بوشهاب في مجال التطوع.

وقامت الدكتورة آمنة خليفة رئيسة مجلس سيدات اعمال عجمان وفاطمة السويدي مدير إدارة الفعاليات في غرفة عجمان، بتكريم مجموعة من الرياديات أولى الحاصلات على رخصة بدايات وهن "شيخة حمد الغفلي، فاطمة عبيد، الروز شاهين النعيمي، علياء جوهر الخاطري، عائشة سالم الشامسي".

وقام مجلس سيدات اعمال عجمان بمنح الدكتورة منى الحمادي، عضوية المجلس الفخرية تقديرا لجهودها وتعاونها الدائم مع مجلس سيدات اعمال عجمان وتقديراً لأهمية النشاط الذي تقوم به ودوره في خدمة الصحة والجمال.

وعلى هامش الحفل تم تنظيم معرض مصاحب لاستعراض منتجات صاحبات الاعمال ضمن مبادرة "رفوف"، كما تم تقديم مجموعة من العروض والخدمات من جانب الجهات المشاركة " نادي سيدات الشارقة، مستشفى السعودي الألماني، مركز داماس الطبي"، بالإضافة إلى مشاركة الحضور في ورشة لصناعة الزيوت العطرية قدمتها فرشته البستكي صاحبة مشروع فلور باي فرشته لصناعة الزيوت الطبيعية والزهور.

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