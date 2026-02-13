شاركت مؤسسات تعليمية من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر في مسابقة المعلومات العامة بين الكليات.

تُختتم فعاليات معرض دبليو إتش إكس لابز اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنافس طلاب السنة النهائية في علوم المختبرات في النسخة الثالثة من مسابقة لاب كيو، وهي مسابقة أسئلة وأجوبة بين الجامعات أقيمت أمس ضمن فعاليات معرض دبليو إتش إكس لابز، حيث فاز طلاب جامعة الخليج الطبية بالجائزة الأولى، وأشادت بهم لجنة التحكيم لإظهارهم معرفة استثنائية في علم الأمراض وطب المختبرات.

وقد جمعت المسابقة السنوية فرقاً من مؤسسات وجامعات رائدة، بما في ذلك جامعة الخليج الطبية، وكليات التقنية العليا، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة ليوا، وجامعة قطر، وجامعة الشارقة.

وقد تم اختبار الطلاب في معرفتهم بعلم الأمراض وطب المختبرات من قبل لجنة تحكيم من قادة القطاع بما في ذلك كل من: جينيفر يونغ، مديرة الشراكات الدولية في ASCP BOC؛ ونازك حمد، كبير العلماء السريريين في مركز دبي للتبرع بالدم؛ وريان مولدون، رئيس العمليات في Unilabs الشرق الأوسط.

هذا وقد أدارت المسابقة الدكتورة رانيا سليم، رئيسة قسم علم الأمراض في مستشفى راشد، بصفتها مقدمة الحفل والمستشارة العلمية.

وفي تعليقه على المسابقة، قال ريجوي بيناسيرادا، مدير المؤتمرات في شركة إنفورما ماركتس: "يزداد مستوى المواهب التي تُعرض في مسابقة لاب كيو عامًا بعد عام، حيث يُمثل هؤلاء الطلاب مستقبل قطاع المختبرات والتشخيص، ونحن فخورون بتوفير منصة مثالية تربط خريجي السنة النهائية مباشرةً بهذا القطاع، ونتقدم بأحر التهاني للفريق الفائز بالمسابقة من جامعة الخليج الطبية".

ولا يزال معرض دبليو إتش إكس لابز الذي يُقام للعام الخامس والعشرين على التوالي، في طليعة قطاع المختبرات والتشخيص في المنطقة، ويختتم المعرض فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بالتزامن مع معرض الصحة العالمي في مركز دبي للمعارض، ليشكلا معًا أكبر تجمع عالمي في قطاع الرعاية الصحية.

هذا وقد تم انعقاد معرض دبليو إتش إكس لابز برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعكس المعرض التزام دولة الإمارات بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، ويجمع هذا الحدث أبرز القادة العالميين والإقليميين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ومعالجة التحديات الرئيسية التي تُشكّل مستقبل علوم المختبرات.

نبذة عن معرض دبليو إتش إكس لابز:

يعد معرض دبليو إتش إكس لابز، المعروف سابقًا باسم (ميدلاب الشرق الأوسط)، منصة عالمية رائدة في مجال الابتكار في مجال المختبرات والتشخيص.

يُعدّ هذا الحدث جزءًا من معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس)، الذي يجمع فعاليات إنفورما للرعاية الصحية حول العالم لتسهيل التواصل والتعاون تحت علامة تجارية واحدة.

ستُكمل معرض دبليو إتش إكس لابز مسيرة نجاح ميدلاب الشرق الأوسط الممتدة على مدار 25 عامًا، حيث ستربط أكثر من نصف مليون متخصص في الرعاية الصحية في تسع دول عبر أربع قارات، مما يُسهم في دمج كل فعالية ضمن محفظة إنفورما ماركتس للرعاية الصحية.

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

-انتهى-

#بياناتشركات