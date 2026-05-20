مسقط، في إطار مضيه قدمًا نحو ترسيخ مكانته الريادية في القطاع المصرفي العُماني، حصد صحار الدولي جائزة "أفضل بنك في عُمان" ضمن فئة البنوك الكبرى، إلى جانب جائزة "أفضل بنك رقمي للعام"، وذلك خلال الدورة الحادية عشرة من مؤتمر "العصر الجديد للصيرفة" 2026. وجاء هذا التكريم تتويجًا لمسيرة البنك في تحقيق النمو المستدام، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، وتبني الابتكار الرقمي كركيزة أساسية لتطوير القطاع المالي.

وكجزء من معايير التقييم المعتمدة لجائزة "أفضل بنك في عُمان"، حقق صحار الدولي أعلى تصنيف في الإنتاجية، استنادًا إلى الربح التشغيلي لكل فرع ولكل موظف، كما حصد أعلى تصنيف في السيولة وفقًا لنسبة الائتمان إلى الودائع، في انعكاس واضح لمتانة أدائه التشغيلي والمالي.

وأُقيمت الفعالية تحت رعاية معالي أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، وركزت نسخة هذا العام على محور "الخدمات المصرفية في العصر الحديث: الذكاء الاصطناعي والمرونة والتمويل الفوري". وقد تسلم الجائزتين عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي. بدوره يُعد المؤتمر منصة بارزة تجمع صناع القرار المالي وقادة القطاع المصرفي لمناقشة التحولات التي ترسم مستقبل الصناعة المالية، فيما تحظى الجوائز الممنوحة خلاله بمكانة مرموقة لارتباطها بمعايير الأداء المؤسسي والابتكار والاستدامة.

وفي تعليقه حول هذا الإنجاز، قال عبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "يمثّل هذا التكريم انعكاسًا لرؤية مؤسسية تنظر إلى العمل المصرفي باعتباره التزامًا بعيد المدى نحو دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز ثقة الأطراف ذات الصلة ودعم مستهدفات التنمية الوطنية. وفي ظل ما يشهده القطاع المالي من تحولات متسارعة مدفوعة بالتطور التكنولوجي والهيكلي، تبرز أهمية المؤسسات القادرة على مواكبة التغيير واستباقه، دون المساومة على وضوح الرؤية أو ثبات المبادئ المؤسسية. وفي صُحار الدولي، نؤمن بأن القيمة المستدامة لا تُقاس فقط بحجم الإنجازات، بل بقدرة المؤسسة على الإسهام في بناء منظومة مالية أكثر ذكاءً ومرونة وشمولًا، وقادرة على مواكبة تطلعات عُمان المستقبلية وترجمة طموحاتها الاقتصادية إلى أثر ملموس ومستدام".

ويعكس حصول البنك على لقب "أفضل بنك في عُمان" تنامي قوته المالية وحضوره المؤسسي في سوق مصرفي يشهد تنافسًا متزايدًا. وخلال عام 2025، واصل صحار الدولي تعزيز نموه وتوسعه، وتوسيع حضوره الإقليمي، والمضي قدمًا في تنفيذ مبادرات التحول المؤسسي. كما شهد العام ذاته إنجاز استثنائي بتصنيف البنك من قبل البنك المركزي العُماني كبنك محلي ذي أهمية نظامية، الأمر الذي يعكس متانة مركزه المالي ودوره المحوري ضمن المنظومة المصرفية في السلطنة. وعلى صعيد التوسع الإقليمي، عزز صُحار الدولي حضوره في دول مجلس التعاون الخليجي عبر الافتتاح الرسمي لفرعه في الرياض، إلى جانب إطلاق مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط بين الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم خططه للنمو المستدام وتوسيع نطاق أعماله.

أما جائزة "أفضل بنك رقمي للعام"، فتجسد التقدم اللافت الذي أحرزه البنك في تنفيذ استراتيجيته القائمة على مفهوم "الرقمنة أولًا"، حيث أطلق أكثر من 55 خدمة وحلًا رقميًا وتقنيًا عززت من تنافسيته في السوق، من بينها 12 ابتكارًا يُطرح لأول مرة في السلطنة، شملت قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية. كما واصل البنك الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي المؤسسي والبنية السحابية والمنصات الرقمية المتكاملة، بما أسهم في تقديم تجارب مصرفية أكثر كفاءة وسلاسة وترابطًا لزبائنه.

وجرى تحديد الفائزين بالجوائز بناءً على استطلاع أجرته مجلة OER بالتعاون مع United Securities لتقييم أفضل البنوك وشركات التمويل والتأجير، وفق مجموعة من المؤشرات المالية والتشغيلية، وبإشراف تدقيقي مستقل من شركة Leaderly Auditors & Consultants. ويعكس الأداء القوي الذي حققه صُحار الدولي عبر مختلف فئات التقييم التزامه المستمر ببناء مؤسسة مصرفية مستقبلية ترتكز على المرونة والابتكار والنمو المنضبط والاستدامة طويلة الأمد.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

