مسقط: تجسيدًا لالتزامه المستمر بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ترتقي بتجربة الزبائن، حصد صحار الدولي جائزة "نسبة المعاملات التجارية الأعلى في بطاقات الشركات في السلطنة" المقدمة من شركة فيزا. وتُمنح هذه الجائزة تقديرًا لنسبة النمو في المعاملات التجارية للشركات باستخدام بطاقاتها مقارنةً بجميع البنوك المحلية في السلطنة خلال الـ 12 شهر الماضية، وقد تم تسليم الجائزة خلال حفل أقيم بحضور ممثلي شركة فيزا من بينهم علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة فيزا في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والبحرين، وغانيس آر كيه، رئيس الحلول التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنيابة عن البنك، تسلم الجائزة سجيل بشيرالدين، رئيس مجموعة التكنولوجيا والحلول الرقمية، وهشام بن حسن بن موسى، نائب رئيس تنفيذي أول - تمويل المشاريع والخدمات المصرفية العالمية، وعلي بن تقي بن جعفر، نائب مدير عام ورئيس الخدمات المصرفية التجارية. بدوره يعكس هذا التتويج ريادة البنك في تطوير حلول بطاقات الشركات وقدرته على تعزيز أثره المتنامي في القطاع المصرفي العماني.

وحول ذلك، أعرب عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: "يؤكد هذا التتويج المكانة الهامة لقطاع الأعمال والشركات في المسار الاستراتيجي لصحار الدولي، باعتباره جوهر التنمية الاقتصادية والتجارية في السلطنة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وانطلاقًا من هذه القناعة، نواصل تلبية تطلعات ومتطلبات الزبائن من فئة الشركات وتطوير حلول مبتكرة مدعومة بأحدث التقنيات، بما يعزز كفاءة وتنافسية منتجاتنا وخدماتنا في مشهد مصرفي يتسم بزخم التحوّل والتطور المتسارع. عليه نواصل المضي قدمًا نحو بناء مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة، تُمكّن الشركات من التوسع والازدهار، وتدعم مسيرتها نحو آفاق أوسع من النجاح."

كما صرّح ناصر بدير في منصب المدير العام لشركة فيزا في سلطنة عُمان قائلاً: "يجسّد هذا الإنجاز التزام صحار الدولي بالابتكار والحرص على تقديم قيمة مضافة لزبائنه من الشركات. ونحن فخورون بالشراكة مع بنك يسهم في دفع عجلة النمو في قطاع المدفوعات بالسلطنة ويضع معيارًا جديداً للتميّز."

أثبت حصد صحار الدولي للجائزة على قدرته في تلبية متطلبات الدفع المتنوعة للشركات والاستجابة لها من خلال مجموعة متكاملة من الحلول، بدءًا من بطاقات المشتريات الائتمانية ووصولاً إلى بطاقات التميّز الائتمانية والمسبقة الدفع. ومن خلال دمج التكنولوجيا والابتكار في منتجاته، قدّم البنك عوائد إيجابية للزبائن، مُمكّنًا إياهم من تحقيق قدر أكبر من الشفافية والكفاءة وتحكم أكبر في النفقات. وقد أسهم هذا التقدم المستمر في ترسيخ مكانة صحار الدولي في طليعة قطاع بطاقات الشركات، مؤكّدًا ريادته في النمو ضمن القطاع المصرفي المحلي.

ويُعزز هذا التكريم التزام صحار الدولي بتقديم حلول قيّمة ومبتكرة للشركات. إذ يرسم البنك مسارات جديدة في الخدمات المصرفية للشركات ويؤسس ممارسات تعزز الثقة عبر القطاع المالي من خلال دمج الابتكار مع فهم عميق لتطورات السوق، وتطوير المنتجات بقدرات مواكبة للمستقبل. وبهذا، يواصل صحار الدولي مواءمة مسار نموه مع رؤية عُمان 2040 ومستهدفات السلطنة في دعم تنافسية قطاع الأعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

نبذة عن صحار الدولي

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز حضوره عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن ترسيخ حضوره في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

-انتهى-

#بياناتشركات