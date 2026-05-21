أربعة أيام من الفعاليات في القصباء وواجهة المجاز وشاطئي الحيرة وخورفكان تجمع الترفيه والثقافة وتجارب الأطفال

الشارقة، تستقبل وجهات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عيد الأضحى المبارك ببرنامج عائلي متنوع يمتد على مدار أربعة أيام، من 27 حتى 30 مايو الجاري، في عدد من أبرز وجهاتها الترفيهية والسياحية في إمارة الشارقة، وهي القصباء، وواجهة المجاز المائية، وشاطئ الحيرة، وشاطئ خورفكان.

ويجمع البرنامج بين العروض المسرحية، والأنشطة الشاطئية، وورش الأطفال، والتجارب الثقافية، والفعاليات المجتمعية، بما يمنح العائلات والمقيمين والزوار خيارات متعددة للاحتفال بالعيد في أجواء عائلية مريحة ومرحة، تعكس مكانة الشارقة كوجهة عائلية متكاملة خلال المواسم والمناسبات.

وتأتي احتفالات هذا العام لتربط بين عدد من الوجهات التي تديرها "شروق"، حيث تقدم كل وجهة تجربة مختلفة تناسب الأطفال والعائلات، بدءاً من العروض الحية في القصباء، وصولاً إلى الأنشطة الشاطئية في الحيرة وخورفكان، والفعاليات العائلية في واجهة المجاز المائية.

مغامرات "أرض القراصنة" في شاطئي الحيرة وخورفكان

وتتواصل احتفالات العيد في شاطئي الحيرة وخورفكان من خلال تجربة "أرض القراصنة"، التي تقام خلال الفترة من 27 حتى 30 مايو في منطقة ألعاب الأطفال ضمن المجمّع الثاني في شاطئ الحيرة، ومنطقة "صدف" للأطفال في شاطئ خورفكان.

وتقدم التجربة للأطفال عالماً تفاعلياً مستوحى من أجواء القراصنة، يضم ديكورات وأدوات وأنشطة مخصصة للعب والاستكشاف، إلى جانب ورش إعداد خرائط الكنز، والأشغال اليدوية، والألعاب الجماعية، والعروض الحية.

كما تتضمن الفعاليات شخصيات متجولة وفنانين يتفاعلون مع العائلات طوال أيام العيد، إلى جانب خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات، بما يعزز حضور الشاطئين كوجهتين عائليتين للترفيه والاستجمام خلال العطلات.

انطلاق موسم "مسرح القصباء" بعرض عائلي تفاعلي

وتشهد القصباء خلال عيد الأضحى انطلاق موسم "مسرح القصباء" 2026، الذي يفتتح بعرض "ماجيك فيل: المرح في عرض البحر"، خلال الفترة من 27 حتى 30 مايو، بواقع عرضين يومياً عند الساعة 3:00 عصراً و6:00 مساءً.

ويقدم العرض تجربة مسرحية عائلية تجمع بين الكوميديا والخدع السحرية والسرد القصصي والتفاعل المباشر مع الجمهور، في مغامرة بحرية موجهة للأطفال والعائلات، يقدمها الفنان "ماجيك فيل".

وترافق العرض مجموعة من الأنشطة في محيط القصباء، تشمل ورش عمل للأطفال، وتلوين الوجوه، والعروض المتجولة، وفرص التقاط الصور، والأنشطة التفاعلية التي تمنح الزوار تجربة احتفالية قبل العروض وبعدها.

ويمكن حجز التذاكر عبر الرابط:https://sharjah.platinumlist.net/event-tickets/105868/magic-phil-staying-silly-at-sea

​​ كما تتوفر تفاصيل العروض عبر حساب القصباء على منصات التواصل الاجتماعي: @AlQasba.

واجهة المجاز المائية تستقبل العائلات بأجواء احتفالية

وفي واجهة المجاز المائية، تستقبل الوجهة العائلات خلال أيام العيد ببرنامج ترفيهي في محيط منطقة ألعاب الأطفال و"سبلاش بارك"، يضم عروضاً حية، وأنشطة مخصصة للصغار، وتجارب مفتوحة في الهواء الطلق، إلى جانب جولات القوارب وعروض النافورة الموسيقية.

وتوفر الواجهة للعائلات مساحة للاحتفال والاسترخاء وقضاء الوقت مع الأطفال في واحدة من أكثر الوجهات العائلية حيوية في الشارقة، حيث تتكامل الأنشطة الترفيهية مع المرافق المفتوحة والمطاعم والمقاهي المطلة على الواجهة.

فعاليات ثقافية ومجتمعية تعزز أجواء العيد

ويضم برنامج "شروق" خلال عيد الأضحى مجموعة من المبادرات الثقافية والمجتمعية، من بينها مبادرة "فخورين بالإمارات"، التي تقدم أنشطة تحتفي بالهوية الوطنية وروح المشاركة، وتشمل عروضاً تراثية، وتلوين الوجوه، وأنشطة فنية، والرسم على الجدران، ومنصة تصوير تفاعلية بزاوية 360 درجة، إلى جانب "معرض صور الفخر الوطني لدولة الإمارات".

وفي شاطئ الحيرة، تقدم فعالية "كتب على شاطئ الحيرة" تجربة ثقافية بالقرب من البحر، من خلال معرض كتب مصغر ينظم بالتعاون مع "بوك إندز"، ويستقبل الزوار خلال أيام العيد من الساعة 5:00 مساءً حتى 10:00 مساءً.

وتتيح الفعالية للعائلات تبادل الكتب مجاناً، وشراء عناوين بأسعار تبدأ من 5 دراهم، إلى جانب جلسات سرد قصصي للأطفال، من بينها جلسة مباشرة مع أحد الكتّاب عند الساعة 7:30 مساءً.

وجهات عائلية للاحتفال بالعيد في الشارقة

ولا تقتصر خيارات عيد الأضحى على الوجهات التي تستضيف الفعاليات الرئيسية، إذ تمتد تجربة العيد في وجهات "شروق" لتشمل جزيرة النور، وحدائق المنتزه، ومنتزه مليحة الوطني، حيث يمكن للعائلات قضاء عطلة تجمع بين الطبيعة والترفيه والاستكشاف الثقافي.

كما تشمل الخيارات وجهات الضيافة التي طورتها "شروق"، من فنادق المدينة إلى المنتجعات الواقعة في بيئات طبيعية، لتمنح الزوار فرصة تحويل عطلة العيد إلى إقامة متكاملة داخل الشارقة، سواء للاسترخاء، أو قضاء وقت عائلي، أو اكتشاف تجارب جديدة في الإمارة.

وتؤكد "شروق" من خلال برنامج عيد الأضحى هذا العام دور وجهاتها في تقديم خيارات متعددة للعائلات والسكان والزوار، وتعزيز مكانة الشارقة كوجهة قادرة على جمع الترفيه والثقافة والطبيعة والضيافة ضمن تجربة واحدة خلال المواسم والعطلات.

ويمكن للزوار التخطيط لعطلة عيد الأضحى والاطلاع على تفاصيل البرنامج والفعاليات عبر الرابط: https://discovershurooq.ae/events/celebrate-eid-al-adha-at-shurooq-destinations/

عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

تُعدّ هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) القوة الدافعة وراء تحوّل إمارة الشارقة إلى وجهة رائدة في مجالات الأعمال والسياحة والحياة المستدامة. تأسست الهيئة عام 2009 برؤية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الهيئة.

ومن خلال التنمية المستدامة، والشراكات الاستراتيجية، والابتكار في قطاعات التطوير العقاري والضيافة والترفيه والثقافة، تواصل "شروق" تعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي للاستثمار والسياحة، من خلال مشاريع وتجارب هادفة تُسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتمكين الإنسان، والحفاظ على البيئة.

للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://shurooq.gov.ae/

