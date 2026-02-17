أسيوط– في خطوة تعكس التزامها الراسخ بدعم الكفاءات الشابة وتماشيًا مع رؤية مصر التنموية، أعلنت شركة "إنوفو للبناء" (Innovo Build)، الرائدة عالميًا في قطاع الإنشاءات والابتكار العمراني، عن تنظيم فعاليات "Career Day" بالتعاون مع المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة أسيوط، استهدف طلاب وخريجي كليتي الهندسة والفنون الجميلة.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، صرّح محمد جمال، العضو المنتدب لشركة "إنوفو للبناء" في مصر: "نؤمن في (إنوفو) بأن الشباب هم الركيزة الأساسية لمستقبل قطاع التشييد والبناء في مصر. إن تواجدنا اليوم في رحاب جامعة أسيوط ليس مجرد فعالية توظيف،. هدفنا هو خلق مسارات مهنية واضحة تمنح هؤلاء الشباب الخبرة العملية اللازمة للمشاركة في صياغة المشروعات القومية الكبرى."

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شركة "إنوفو" للاهتمام بمحافظات الصعيد، وعقب النجاح الملموس الذي حققته في جامعة أسوان، حيث تسعى الشركة لفتح آفاق مهنية واعدة لأكثر من 300 من الخريجين والكوادر الشابة، وتوفير فرص تدريبية متطورة لطلاب السنوات النهائية، بما يضمن سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل العالمي.

من جانبها، أكدت ماريا الغرواي، رئيس قطاع إدارة الموارد البشرية لمنطقة مصر بالشركة: "نحن لا نبحث عن موظفين فحسب، بل نصنع قادة للمستقبل. إن معايير الاختيار الدقيقة التي نطبقها تضمن توفير بيئة عمل احترافية وفق أعلى المعايير الدولية، مع منح الأولوية لخريجي الصعيد المتميزين، إيماناً بمبدأ تكافؤ الفرص وقوة المواهب المحلية."

وأشارت إلى أن استراتيجية "إنوفو للبناء" لا تتوقف عند التوظيف فحسب، بل تمتد لتشمل برامج تدريبية مكثفة مصممة خصيصًا لنقل الخبرات العالمية إلى الكوادر المحلية، مؤكدة أن الشركة تضع نصب أعينها تمكين المهندسين الشباب من التعامل مع أحدث التكنولوجيات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء عالمياً، مما يجعل من "إنوفو" حاضنة حقيقية للمبدعين من أبناء جامعة أسيوط.

وقد حظي الملتقى بإشادة واسعة من إدارة جامعة أسيوط؛ حيث أكد الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، أن هذا التعاون مع "إنوفو للبناء" يمثل نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص على تمكين خريجيها وتوفير "انتقال آمن" لهم إلى الحياة العملية عبر هذه المنصات التفاعلية.

وشهدت الفعالية إقبالاً لافتاً، حيث تضمنت جلسات تعريفية حول ثقافة العمل في "إنوفو" ومشاريعها العابرة للقارات، تلتها مقابلات شخصية مكثفة أدارتها لجنة متخصصة من الشركة لتقييم المهارات الفنية والسمات القيادية للمتقدمين.

وأوضح عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط أن عزم "إنوفو للبناء" على استقطاب عدد كبير من الخريجين يعكس الثقة العميقة في جودة التعليم الهندسي بالجامعة، مشيراً إلى أن المقابلات ستستمر بمقر المركز الجامعي للتطوير المهني لضمان منح الفرصة لكافة المتقدمين المتميزين.

تستمر "إنوفو للبناء" في تنفيذ خطتها للوصول إلى كافة كليات الهندسة المرموقة بمحافظات الجمهورية، تأكيداً على دورها كشريك وطني فاعل في دفع عجلة التنمية البشرية والعمرانية في مصر.



نبذة عن "إنوفو جروب" (Innovo Group):

تعد "إنوفو" قوة عالمية في مجال الابتكار العمراني، تتخصص في التصميم، الهندسة، البناء، وتمويل مشاريع البنية التحتية العقارية الكبرى عبر أربع قارات. تضم محفظتها ما يزيد عن 130 مشروعاً حيوياً تشمل المجمعات السكنية الفاخرة، المرافق التعليمية، والمراكز التجارية الكبرى. تتخذ الشركة من لندن مقراً رئيسياً لها، وتدير عملياتها عبر مكاتب استراتيجية في دبي، أبو ظبي، الرياض، تورنتو، والقاهرة.

