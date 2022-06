شاركت ريلاكس إنترناشونال في حلقة نقاش يوم 17 يونيو حول تدابير وآليات حماية القُصَّر من هم دون السن القانونية من استخدام منتجات السجائر الإلكترونية ومكافحة الاتجار غير المشروع من خلال تطبيق أحدث تقنيات التحقق والمصادقة الإمارات العربية المتحدة: شاركت ريلاكس إنترناشونالRELX International ، شركة السجائر الإلكترونية متعددة الجنسيات، في المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية بدبي لتسليط الضوء على نهجها الدؤوب في الحفاظ على جودة المنتجات والتأكد من استهلاك المدخنين البالغين للسجائر الإلكترونية عالية الجودة. تحرص ريلاكس على تلبية متطلبات العملاء والانتقال إلى بديل أفضل من السجائر التقليدية في الأسواق، مسترشدة بالمبادئ التشغيلية والتزامها التام بمبادرة "ريلاكس بليدج" RELX Pledgeالتي تشمل برنامج "جولدن شيلد" Golden Shieldالناجح. "ريلاكس بليدج" هي مبادرة تمثل التزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية، تهدف إلى حماية القُصَّر من هم دون السن القانونية، والمستهلكين من المدخنين البالغين، فضلًا عن حماية سبل كسب العيش للأفراد. وفي أغسطس 2019 تم إطلاق برنامج "جولدن شيلد" تماشيًا مع تلك الأهداف لوقف إنتاج السجائر الإلكترونية غير المرخصة ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، محققًا تأثيرًا كبيرًا ساهم في إزالة نحو أكثر من 550 ألف منتج مزيف من السوق وأكثر من 77 ألف موقع إلكتروني، إضافة إلى العمل مع السلطات المحلية ومنظمات مكافحة التجارة غير المشروعة بما في ذلك الغرفة الأوروبية للتجارة والصناعة وشبكة "ريأكت"REACT ، لمداهمة المصانع التي تنتج السجائر الإلكترونية المزيفة وغير المرخصة. وفي إطار هذا البرنامج، تتعاون ريلاكس مع منصات التجارة الإلكترونية، وتتبادل المعلومات والبيانات الاستخباراتية المتعلقة بأنشطة التجارة غير المشروعة مع السلطات المحلية، كما تعمل على تدريب ضباط الجمارك، وضمان تطبيق معايير صارمة في ما يخص جودة المنتجات. وتتميز منتجات ريلاكس الأصلية بتطبيق أحدث تقنيات التحقق والمصادقةعلى كلًا من المنتج وصندوق التغليف الخارجي، ما يسمح للمستهلكين بالتحقق لحماية أنفسهم من المنتجات المزيفة رديئة الجودة التي تشكل خطرًا جسيمًا على الصحة [1]. صرح "روبرت نعوس" مدير الشؤون الخارجية لدى شركة ريلاكس إنترناشونال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا قائلًا: "التزامًا بمبادرة "ريلاكس بليدج" وبرنامج "جولدن شيلد"، نظمنا في وقت سابق من هذا الأسبوع ورشة عمل تدريبية لمسؤولي الإدارة العامة للجمارك بأبو ظبي ودائرة التنمية الاقتصادية. يأتي ذلك بعد جلسة تدريبية لمسؤولي دائرة جمارك رأس الخيمة الأسبوع الماضي. وتخطط شركة ريلاكس لإقامة دورات تدريبية مماثلة في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك مصر والأردن، بالتعاون معمؤسسة "سابا" للملكية الفكرية". ولقد استعرضت ريلاكس النهج المتبع والمعايير الصارمة لمراقبة الجودة أثناء مشاركتها في المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية المقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يونيو. كما شارك "روبرت نعوس" مدير الشؤون الخارجية لدى شركة ريلاكس إنترناشونال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا في حلقة نقاش بعنوان "التزام الصناعة لحماية القُصَّر من التدخين ومكافحة التجارة غير المشروعة عبر التحقق من المنتج" [2]. معايير ريلاكس تعد الجودة الفائقة عاملاً أساسياً في نجاح العلامة التجارية الرائدة، إذ تمر المنتجات بعملية متعددة الخطوات لضمان الجودة وتشمل: توريد خامات عالية الجودة مع أرفع مستويات التميز في التصنيع، والفحص الدقيق، ومراقبة الجودة، والبحث والتطوير. وتضمن ريلاكس فعالية جميع مراحل عملية التطوير عبر الربط الوثيق بين موظفي الأقسام المختلفة لدى الشركة بدءًا من التصميم مرورًا بالبحث والتطوير وحتى الإنتاج. بعد وضع تصور كامل للمنتج بفضل مختبر الابتكار لدى ريلاكس، تبدأ رحلة الإنتاج مع الامتثال لمعايير ريلاكس، إذ يمر كل منتج بما لا يقل عن 18 مرحلة من مراقبة الجودة الصارمة أثناء عملية التصنيع، التي تتم في واحدة من أكبر منشآت تصنيع السجائر الإلكترونية على مستوى العالم، الحاصلة على شهادة ممارسة التصنيع الجيد لتوثيق المنتجات عالية الجودة التي يتم تصنيعها بشكل مسؤول باستخدام معدات إنتاج متطورة. تولي ريلاكس الأولوية لجودة المنتج على التكلفة، إذ قدمت الشركة طلب للحصول على 700 براءة اختراع على مستوى العالم، وإجراء ما يصل إلى 200 اختبار لفحص جودة المنتجات لضمان سلامة المستهلك. تتبع الشركة نهج صارم، حيث تتخلص بشكل مسؤول من مليوني "بود" كبسولة السائل الإلكتروني سنويًا، وهو ما يتجاوز إجمالي عدد أجهزة التدخين الإلكتروني المباعة من قِبل العلامات التجارية الأخرى للسجائر الإلكترونية. مع زيادة استهلاك السجائر الإلكترونية، زادت أهمية اختبار الجودة واختبار خدمة ما بعد البيع. تعمل ريلاكس بجهد كبير للنهوض بالصناعة، وتحقيق الاستفادة القصوى من معاملها الخمسة لإنشاء نظام صارم لاختبار الجودة لتعزيز قدرتها على البحث العلمي المتطور بشأن أدوات التدخين الإلكتروني والسجائر الإلكترونية، مما سيعود بالنفع على المستهلكين من المدخنين البالغين، وتعزيز الثقة في أجهزة التدخين الإلكتروني التي يستخدمونها كبديل أفضل للسجائر التقليدية. الروابط: [1] FDA: CBP, FDA Seize Counterfeit, Unauthorized E-Cigarettes [2] Industry Commitment to Fight Youth Use and Illicit Trade through Products 'Conformity' #بياناتشركات - ملاحظات للمحررين حول ريلاكس إنترناشونال تأسست ريلاكس إنترناشونال في عام 2019، وهي شركة متعددة الجنسيات رائدة في صناعة أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني "السجائر الإلكترونية" القابلة للشحن، وهي تقوم بتسويق وبيع ريلاكس؛ العلامة التجارية الرائدة للسجائر الإلكترونية المدعومة بتقنية (SuperSmoothTM) في آسيا، حيث تعمل على توسيع نطاق انتشارها في جميع أنحاء العالم، وهي متوفرة حاليًا في أكثر من 40 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وإندونيسيا، والفلبين، وكندا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. ما يميز ريلاكس عن العلامات التجارية الأخرى هو أن لديها نظامًا كاملًا يشمل الكبسولات "بود"، والمنتجات الاستهلاكية، وأجهزة التدخين، والملحقات لإعادة الشحن التي صُممت جميعها في أحدث مركز للبحوث والتطوير، ويتم إنتاجها في أحد أكبر مصانع أجهزة التدخين الإلكترونية في العالم. تهدف الشركة إلى تعزيز مكانة العلامة التجارية ريلاكس لدى المدخنين البالغين من خلال أحدث المنتجات والتقنيات الرائدة في الصناعة والتقدم العلمي بالتعاون مع أمهر الكفاءات من المحترفين في جميع أنحاء العالم. عملت الشركة جاهدةً على استقطاب أفضل المواهب على الصعيد العالمي من "أوبر"، و"بروكتر اند غامبل"، و"أبل"، و"بيتس"، و"لوريال". تفخر ريلاكس بإدراجها في سوق دبي الحرّة، إذ تُعد الأولى المعفاة من الرسوم الجمركية في العالم.