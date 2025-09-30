تقام فعاليات المعرض في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات ويستمر حتى الأول من أكتوبر، ومن المتوقع أن يشهد حضور 27 ألف زائر.

يُعدّ معرض إنترسك السعودية المعرض التجاري الرائد في المملكة العربية السعودية للسلامة والأمن والحماية من الحرائق، حيث يجمع بين أبرز الخبراء والقادة من مختلف أنحاء العالم في هذا القطاع.

الرياض، المملكة العربية السعودية: افتتح اليوم الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عيّاف آل مقرن، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الداخلية، رسمياً فعاليات الدورة السابعة من إنترسك السعودية، المعرض التجاري الرائد في المملكة العربية السعودية للسلامة والأمن والحماية من الحرائق.

تنطلق فعاليات المعرض ابتداء من اليوم 29 سبتمبر ولغاية الاربعاء 1 أكتوبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتعد دورة ها العام هي الأضخم في تاريخ المعرض، حيث يشارك فيه أكثر من 380 عارضاً من أكثر من 36 دولة لعرض منتجاتهم وخدماتهم، ومن المتوقع أن يحضره 27 ألف زائر.

يُقام معرض إنترسك السعودية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية، وبالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني.

وقد قام سموه خلال جولته الافتتاحية في أروقة إنترسك السعودية 2025 بزيارة العديد من الشركات المشاركة في المعرض، وأكد على أهمية هذا المعرض في تعزيز التعاون الدولي في قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق.

وبهذه المناسبة قال بلال البرماوي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات (الشركة المنظمة للمعرض):"يركز معرض إنترسك في السعودية بشكل خاص على احتياجات المملكة، حيث يجمع بين رواد الابتكار على مستوى العالم وقادة الحكومة والخبراء في هذا القطاع لتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات، مما يمهد الطريق للنمو والازدهار في المستقبل".

تقام خلال فعاليات المعرض قمتان رئيسيتان، هما قمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق، وقمة مستقبل الأمن، برعاية الرابطة الدولية للحماية من الحرائق فرع الظهران.

وقد انطلقت فعاليات قمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق اليوم، حيث ألقى ممثل الدفاع المدني السعودي كلمة افتتاحية، ما يُعد بدايةً لمناقشات متعمقة على مدار ثلاثة أيام عن مستقبل الحماية من الحرائق.

هذا وقد شارك العديد من المتحدثين في القمة رؤى قيّمة وثاقبة عن أفضل الإجراءات الدولية. ومن بينهم مات سوتكليف، نائب رئيس إدارة خدمات الإطفاء في منطقة هانبرسايد، الذي تناول موضوع "ضعف الإنسان والتهديدات الناشئة: لماذا يجب على خدمات مكافحة الحرائق مواكبة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي"، وفيل غارغان، رئيس مجلس رؤساء الإطفاء في المملكة المتحدة، الذي أكد على أهمية التعاون الفعال بين الشرطة وخدمات الإطفاء والإسعاف في إدارة حالات الطوارئ.

وقد كان الذكاء الاصطناعي موضوعاً رئيسياً في قمة مستقبل الأمن اليوم، حيث قدم بدر الخالدي، مدير إدارة الأمن السيبراني في شركة أرامكو، محاضرة رئيسية بعنوان "تعزيز أمن الذكاء الاصطناعي: بناء نظام بيئي متكامل وآمن للذكاء الاصطناعي".

وفي هذا السياق ناقش جاستن فوغان، مدير قسم تقنيات الأمن العام في شركة بي دبليو سي في منطقة الشرق الأوسط، خلال قمة مستقبل الأمن اليوم، موضوع "أمن الحدود في المستقبل"، مستعرضاً كيف تُساهم التقنيات الحديثة، مثل الأجهزة الاستشعارية المتطورة والذكاء الاصطناعي ونظم التشغيل الذاتية، في إعادة تعريف مفهوم حماية الحدود، وقد قدم فوغان خلال الجلسة أمثلة عملية عن كيفية تمكين الحكومات من تحديث عمليات مراقبة الحدود، وتكامل القدرات الرقمية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات الناشئة.

وفي تعليقها على برنامج المؤتمر، قالت ريهام صديق، مدير معرض إنترسك السعودية لدى ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "تجمع قمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق وقمة مستقبل الأمن نخبة من أبرز الخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أهم التحديات في قطاع الحماية من الحرائق والأمن، حيث تتناول فعاليات معرض إنترسك السعودية مواضيع متنوعة، بدءاً من الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولًا إلى التعاون بين مختلف القطاعات، مما يعكس أولويات المملكة العربية السعودية والاتجاه العالمي نحو بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً".

هذا ويُقيم معرض إنترسك السعودية غداً برنامجاً تفاعلياً طوال اليوم بالتعاون مع الرابطة الوطنية لحماية الأبنية من الحرائق، وهي منظمة عالمية غير ربحية، حيث سيشمل هذا التعاون المتميز سلسلة من الجلسات النقاشية والفعاليات التوضيحية التي تقدم خبرات قيّمة في مجال الحماية من الحرائق. ومن أبرز المواضيع التي سيتم تناولها: مخاطر الحرائق في المركبات الكهربائية، وأمان بطاريات الليثيوم، والحماية من الحرائق، والاستجابة للطوارئ، بالإضافة إلى كيفية الانتقال من الامتثال للمعايير إلى تحقيق التكافؤ معها.

هذا وستقام فعاليات الدورة السابعة من معرض إنترسك السعودية في القاعات من 1 إلى 7 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وفي مساحة خارجية متخصصة، كما ستتضمن دورة هذا العام خمس فئات رئيسية من المنتجات تشمل كلاً من: الأمن التجاري والمحيطي والأمن السيبراني والأمن الوطني والعمل الشُرطي ومكافحة الحرائق والإنقاذ والسلامة والصحة.

ويقام معرض إنترسك السعودية بتنظيم من شركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات وبترخيص من شركة ميسي فرانكفورت.

نبذة عن معرض إنترسك السعودية:

معرض إنترسك السعودية، المرخّص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي أتش، الفعالية العالمية الرائدة في مجال خدمات الطوارئ والأمن والسلامة ينطلق في الفترة من 29 سبتمبر - 1 أكتوبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ستكون هذه الدورة السادسة من المعرض الأبرز المتخصص في قطاعات السلامة والأمن والإطفاء في المملكة.

عن شركة العربية الأولى

تعد شركة العربية الأولى للمعارض التجارية والمؤتمرات من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها مكاتب إقليمية في الأردن ومن المقرر أن توسع عملياتها في المزيد من البلدان على المستوى الإقليمي. تنظم شركة العربية الأولى أفضل المعارض والمؤتمرات التجارية الدولية التي توفر فرصاً لا مثيل لها للتواصل والأعمال التجارية للشركات التي تتطلع إلى التميز والنمو داخل المملكة. وبالإضافة الى إقامة المعارض التجارية المتخصصة عالية الجودة والمعارض الخاصة وفعاليات الشركات والمؤتمرات وإدارة الفعاليات والمهرجانات، توفر شركة العربية الأولى أيضاً فرص تسويق وحلول إقامة المعارض لعملائها الكرام. كما أنها شركة تنظيم الفعاليات الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تتمتع بعضوية في المنظمات الدولية مثل IAEE وICCA وMPI PCMA وSISO وUFI.

