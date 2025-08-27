أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يسعد فندق سانت ريجيس أبوظبي بشراكته مع كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وذلك لتكريم وتسليط الضوء على الإبداع الاستثنائي للفنانات الإماراتيات. ابتداءً من يوم الخميس 28 أغسطس، سيُعاد تصميم بهو الفندق الفاخر وصالة كرسيتال لاونج ليشكّلا مساحة فنية تعرض عشرة أعمال مختارة من إبداعات أبرز فنانات الجامعة. ويقام المعرض تحت الشعار الوطني لهذا العام: "يداً بيد، نحتفي بالخمسين"، حيث يرحّب الفندق بالمقيمين والزوّار ليعيشوا تجربة فنية ثرية تمزج بين التراث والهوية والتعبير المعاصر.

وقال كريم غربي، المدير العام لفندق سانت ريجيس أبوظبي، تعليقاً على هذه الشراكة: "في ذا سانت ريجيس أبوظبي، نولي أهمية كبيرة للاحتفاء بإرث الإمارات وإبداعها. ويشكّل يوم المرأة الإماراتية مناسبة مميزة لتكريم المساهَمات الاستثنائية للمرأة في صياغة الثقافة والمجتمع. ومن خلال هذا التعاون المميّز مع كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد، نفخر بفتح أبوابنا كمنصة للفنانات الإماراتيات لعرض رؤيتهن أمام ضيوفنا والمجتمع الأوسع. إنه لشرف كبير أن يحتضن فندقنا هذا القدر من المواهب، وأن يتحوّل إلى مساحة نابضة بالفن والهوية والابتكار."

وسيضم المعرض مجموعة متنوعة من أشكال الإبداع الإماراتي، من المنحوتات واللوحات إلى التركيبات الرقمية، حيث ستتاح للزوّار فرصة التعرف إلى أعمال عدد من المواهب البارزة، من بينهن:

سارة الأحبابي: فنانة مفاهيمية ومربية تتنوع أعمالها بين التركيبات والصوت والنحت، وتتناول موضوعات الرؤية والذاكرة والانتماء ضمن المشهد الحضري والثقافي للإمارات.

أمينة الجرمن العلي: فنانة تستكشف التاريخ الأفرو-إماراتي من خلال الذاكرة الفردية والجماعية، مستخدمة الفيديو والنحت والتصوير والنصوص لإعادة تخيّل التاريخ الشفهي والبصري ومعالجة موضوعات الهوية والتراث والصدمات.

زينب الهاشمي: فنانة متعددة التخصصات تعمل عبر وسائط مختلفة لدراسة طبقات السلوك والخبرة الإنسانية، وقد عُرضت أعمالها في أبرز المؤسسات الثقافية بالدولة.

أصايل عبدالله: فنانة بصرية متخصّصة في التصوير الفوتوغرافي والفنون المطبوعة والوسائط المتعددة، حيث تمزج في أعمالها بين السرديات الثقافية والأساليب التجريبية.

بدورها، صرّحت البروفيسورة جانيت بيلوتو، عميدة كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد: "تفخر الكلية بشراكتها مع ذا سانت ريجيس أبوظبي في الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية. ويعكس هذا المعرض المسار الكامل للنمو الفني، بدءاً من الأساتذة كمرشدين، مروراً بالطلبة كأصوات ناشئة، وصولاً إلى الخريجات مثل عفراء الظاهري اللواتي يجسّدن مسيرة الانتقال من طالبة إلى مُتدرّبة ثم إلى عضو هيئة التدريس. إن التعاون مع شركائنا في المجتمع الأوسع أمر أساسي لتقديم مبادرات كهذه والاحتفاء بالنساء اللواتي مهّدن الطريق، بينما نواصل صياغة مستقبل من الإبداع والمرونة والرؤية من خلال الفنون."

يعكس هذا التعاون التقاء رؤية ذا سانت ريجيس أبوظبي وجامعة زايد في دعم المرأة الإماراتية في مجال الفنون، وتوفير منصات تعبّر من خلالها عن صوتها وإبداعها. فالتركيز على الأفكار الجريئة والممارسات المتنوعة لا يقتصر على الاحتفاء بجيل جديد من المبدعات، بل يجدد أيضاً التزام الفندق بتكريم إرث الدولة ورعاية المواهب المحلية وإثراء المشهد الثقافي.

معلومات عن الفعالية:

الحدث: معرض جامعة زايد الفني في فندق ذا سانت ريجيس أبوظبي

المكان: بهو فندق سانت ريجيس أبوظبي وصالة كريستال لاونج

الزمان: من 28 أغسطس حتى 3 سبتمبر

الوقت: طوال اليوم

نبذة عن فندق ذا سانت ريجيس أبوظبي

يقع فندق ذا سانت ريجيس أبوظبي في قلب مدينة أبوظبي على الكورنيش، ويجمع بين الضيافة العربية الأصيلة وما يزيد عن قرن من تقاليد ذا سانت ريجيس المفصلة حسب الطلب، ما يضعه على قمة الوجهات المفضلة للأفراد المميزين الذين يقدرون المعيشة الفاخرة. ويضم الفندق الشهير 283 غرفة ضيوف فاخرة، وعددًا من المطاعم المميزة، فضلًا عن مساحة اجتماعات وفعاليات متطورة تمتد على 4,800 متر مربع، ومرافق صحية متطورة تمتد على مساحة تفوق3,000 متر مربع. ويقدّم فندق ذا سانت ريجيس أبوظبي أيضًا خدمة ذا سانت ريجيس باتلر التي تشتهر بها علامة ذا سانت ريجيس.

-انتهى-

#بياناتشركات