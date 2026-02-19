ارتفاع قيمة شركة "إكسبانسيو" المطورة لأول عدسات لاصقة ذكية إلى 1.35 مليار دولار مؤشر على التنافسية التي توفرها دبي للشركات للنمو

المؤسس والشريك الإداري لشركة "إكسبانسيو":

الموجة القادمة من شركات التكنولوجيا العميقة الرائدة ستنطلق من الإمارات التي ستبقى محور رؤيتنا المستقبلية

شكلت مشاركتنا في "إكسباند نورث ستار" بدعم من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي فرصة مهمة لبناء شراكات قيّمة وتسريع نمونا



دبي، الإمارات العربية المتحدة – تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً لنمو وازدهار الشركات الناشئة والتوسع نحو الأسواق العالمية، بفضل ما تتمتع به من بيئة أعمال متقدمة ومنظومة متكاملة محفزة للابتكار وريادة الأعمال، حيث أسهمت الإمارة في بروز العديد من الشركات التي نجحت بالمنافسة عالمياً بكل جدارة، من بينها شركة «إكسبانسيو»، المطوّرة لأول عدسات لاصقة ذكية متعددة الوظائف في العالم، والتي استطاعت ابتكار حلول تكنولوجية متقدمة والتحول إلى شركة مليارية انطلاقاً من دبي.

وتستند الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها دبي إلى سياسات محفزة لنمو الأعمال ودعم الابتكار، والحرص على ازدهار القطاع الخاص، إلى جانب توفير البيئة الملائمة لنجاح الشركات الريادية المبتكرة، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة.

دبي منصة مثالية للعالمية

وشكل تطور شركة «إكسبانسيو XPANCEO» السريع من مجرد فكرة مبتكرة إلى شركة رائدة عالمياً، قصةً ملهمة تجسد دور دبي كمنصة مثالية لتحويل الابتكارات التكنولوجية المتقدمة إلى مشاريع ناجحة في عالم الأعمال، وكيفية مساهمة المنظومة الداعمة للأعمال في الإمارة في تسريع رحلة الشركة نحو إعادة تعريف التكنولوجيا الشخصية، والانطلاق سريعاً في عالم الواقع المعزّز بالذكاء الاصطناعي.

وكانت الشركة قد حصلت في يوليو من العام الماضي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في جولة التمويل التأسيسية من السلسلة (A) ليبلغ بذلك تقييم قيمة الشركة 1.35 مليار دولار أمريكي.

وأعرب رومان أكسلرود، المؤسس والشريك الإداري لشركة "إكسبانسيو"، عن تقديره للدعم المحوري الذي حظيت به الشركة في دبي، وقال: "تساهم منظومة الأعمال في دبي بدور كبير في دعم مسيرتنا؛ فقد استضافتنا غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ضمن جناحها في معرض "جيتكس آسيا" بسنغافورة، وأتاح لنا ذلك فرصة مهمة لبناء شراكات قيّمة وتسريع مسيرة نمونا، ونقدر عالياً هذا الدعم الحيوي الذي ساهم في تسريع نجاحنا".

وأشاد أكسلرود بالكفاءة الاستثنائية لبيئة الأعمال في دبي مضيفاً: "في ظل دعم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أصبحت مشاركتنا عبر منصة عرض مخصصة في معرض "إكسباند نورث ستار" في دبي حقيقةً في وقت قياسي. ويعد هذا النهج الحازم في الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ تحولاً نوعياً حقيقياً نادراً ما نشهده في أماكن أخرى."

وأردف قائلاً: "الإمارات ستبقى محور رؤيتنا المستقبلية بما يتجاوز دورها كمجرد مقر لأعمالنا، حيث يتوافر لنا في هذه المنطقة من العالم نموذج لما نسعى إلى بنائه، وهو عالم ذو إيقاع متسارع برؤية عالمية وتوجه مستقبلي وأعتقد جازماً أن الموجة القادمة من شركات التكنولوجيا العميقة الرائدة ستنطلق من هنا أيضاً".

وأضاف: "اخترنا الإمارات لتأسيس المقر العالمي الرئيسي لـ "إكسبانسيو" لعدة عوامل استراتيجية وثقافية، حيث تشكل الإمارة مركز العالم، كما تتمتع دولة الإمارات بمزيج فريد قائم على الرؤية الحكومية الثاقبة، وسرعة تنفيذ المشاريع والأفكار والالتزام الراسخ بالابتكار. فعندما تطرح هنا فكرة قد تبدو مستحيلة، لا يتم التشكيك بها، بل يتم بحث ما يتطلبه تحقيقها على أرض الواقع، وهو ما يجسد أسلوب تفكير استثنائي لا يقدر بثمن".

وبما يعكس طموح الشركة المستقبلي بأن تصبح عدساتها اللاصقة الذكية الواجهة المركزية لدمج قدرات الحوسبة البشرية قال أكسلرود: "بعد مرور عشر سنوات من الآن، أتطلّع لأن تكون ’إكسبانسيو‘ في عصر ما بعد الهواتف الذكية كما كانت (آبل) في عصر الهواتف الذكية، ليس كمجرد منتج، بل منصة للاندماج والتكامل بين الإنسان والتقنيات الحاسوبية، وشركة رائدة تجسّد طموحات عصر الذكاء الاصطناعي".

وساهمت جولة التمويل التأسيسية من السلسلة (A)، والبالغة قيمتها 250 مليون دولار أمريكي بقيادة شركة "أبورتيونيتي فينشر (آسيا)"، بتسريع المرحلة التالية من تطوير العدسات اللاصقة الذكية لشركة إكسبانسيو، مع توسيع فريق العمل وتسريع تطوير النماذج الأولية المتقدمة، وتقديم طلبات براءات الاختراع، والمضي قدماً في المسار نحو التجارب البشرية. ويأتي هذا التمويل عقب سلسلة من الإنجازات التقنية المهمة، بما في ذلك تطوير نماذج أولية للرؤية بالواقع المعزز، ومراقبة المياه الزرقاء في العين، واستشعار المؤشرات الصحية، ونظم الشحن اللاسلكي الفوري.

