حقق لقب غينيس للأرقام القياسية لأكبر مجسم لجمل مضاء في العالم

سيكون المجسم العملاق البالغ طوله 7 أمتار معروضاً أمام الزوار بمنطقة ريفرلاند™ دبي

سيُزود مجسم الجمل العملاق بآلاف الأضواء، وستتم إضاءته وعرضه أمام الزوار كل مساء طوال السنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «دبي باركس™ آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه عن حصولها على لقب غينيس للأرقام القياسية لأكبر مجسم لجمل مضاء في العالم.

فقد تم تدشين مجسماً ضخماً لجمل مضاء يبلغ طوله 7 أمتار في منطقة ريفرلاند™ دبي ™ حيث تحتفي الوجهة بالمكانة الكبيرة التي يتمتع بها الجمل في تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وبارتباطه الوثيق بتاريخها وهويتها وثقافتها الأصيلة ما يجعل له مكانة مميزة في في البلاد.

وتمكنت دبي باركس™ آند ريزورتس من خلال تدشينها لهذا المجسّم العملاق الذي يبلغ عرضه 4 أمتار، من تحطيم الرقم القياسي في غينيس للأرقام القياسية والتفوق على الرقم المسجل سابقاً بنحو 3 أمتار.

وستجري إضاءة المجسم المهيب للجمل مساء كل يوم بداية من وقت غروب الشمس، وذلك بالقرب من مطعم فيفا الإيطالي، ليتيح لضيوف الوجهة تجربةً بصرية فريدة من نوعها، وتحفةً فنية يستمع الزوّار برؤيتها والتقاط الصور التذكارية بجانبها. كما يمكن زوار ريفرلاند™ دبي الاستمتاع بتشكيلة متنوعة من أشهى الأطباق المستوحاة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الحافلة بالمرح والمتعة.

وبعدما تمكنت دبي باركس™ آند ريزورتس من تحطيم الرقم القياسي المسجل لـ"أكبر قلعة قفز قابلة للنفخ في العالم" عبر تدشينها وجهة الألعاب JumpX هذا العام، فإنها تستعد حالياً للكشف عن المزيد من المفاجآت لضيوفها خلال الفترة المقبلة.

واحتفالاً بالتراث والثقافة الغنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل دبي باركس™ آند ريزورتس على تقديم تجارب لا تُنسى لضيوفها إلى جانب التعاون المشترك المستقبلي مع العديد من المؤسسات و الكيانات كنادي دبي لسباق الهجن.

يرجى زيارة الموقع الالكتروني dubaiparksandresorts.com ، أو الاتصال على الرقم 800-AMAZING (2629464) للمزيد من المعلومات.



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نبذة عن «دبي باركس™ آند ريزورتس»

دبي باركس™ آند ريزورتس هي جزء من "دبي القابضة للترفيه"، وهي أكبر مدينة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، تضم وجهات ترفيهية رئيسية هي: موشينجيت دبي™، وحديقة ليجولاند دبي الترفيهية ، حديقة ليجولاند المائية ، وفندق ليجولاند من LEGO®، وفندق لابيتا™ من مجموعة أوتوجراف كوليكشن، وريفرلاند™ دبي وقريباً متنزه ريال مدريد.

ويعد موشنجيت™ دبي المتنزه الرئيسي في «دبي باركس™ آند ريزورتس»، وهو أكبر متنزه مستوحى من هوليوود بمنطقة الشرق الأوسط، ضمن أجواء ساحرة تتضمن استوديوهات هوليوود الشهيرة وهي "دريم وركس أنيميشن" و"كولومبيا بيكتشرز"، و"ليونزجيت" و"السنافر"، ومجموعة من الشخصيات والأعمال الكلاسيكية الشهيرة مثل "شريك" والسنافر و"مطاردو الأشباح" و"مدغشقر" و"جون ويك" وغيرها.

يقدم منتجع ليجولاند دبي لضيوفه مغامرات بطابع ليجو ممتعة لجميع أفراد العائلة فهناك حديقة ليجولاند دبي الترفيهية التي تقدم تجاربها المميزة والتفاعلية بطابع مكعبات ليجو الشهيرة التي تضفي أجواء من النشاط والمرح على المكان. كما تعد حديقة ليجولاند المائية أول حديقة مائية في المنطقة مخصصة للعائلات والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-12 عام، فيما يقدم فندق ليجولاند بغرفه الـ 250 المصممة على طراز مكعبات الليجو مساحات تتسع غرفها لعائلة مكونة 5 أفراد، وبخدمات وأنشطة ومرافق مخصصة للأطفال.

كما يعد فندق لابيتا™ «دبي باركس™ آند ريزورتس» من مجموعة "أوتوجراف كوليكشن"، جزءاً من سلسلة ماريوت الدولية للفنادق، ويمتاز بطابعه البولينيزي الفريد من نوعه، حيث سيكون ضيوف الوجهة على بعد خطوات معدودة من أشهر المتنزهات والوجهات الترفيهية على مستوى المنطقة.

فيما يربط متنزه ريفرلاند™ دبي الذي يعد وجهة فريدة للمأكولات والمطاعم ذات الطابع الخاص، بين جميع أنحاء الوجهة، ويتيح دخولاً مجانياً لكافة الضيوف لالتقاط الصور ونشرها على منصة التواصل الاجتماعي أنستجرام، حيث يأخذ ضيوفه في رحلة خلابة عبر مواقع معروفة من جميع أنحاء العالم مثل القرية الفرنسية، والممشى الخشبي، وبوابة الهند، وذا بينينسولا، وتقدم للعائلة والأصدقاء فرصة رائعة للقاء في العديد من الأماكن الخلابة لاستكشاف العديد من خيارات الطعام المتنوعة والتجارب الترفيهية الفريدة من نوعها.

كما تحتضن دبي باركس™ آند ريزورتس وجهة الألعاب JumpX التي تمكنت من خلالها من تحطيم الرقم القياسي المسجل لـ"أكبر قلعة قفز قابلة للنفخ في العالم" في غينيس للأرقام القياسية، حيث يقدم لضيوفه مناطق متنوعة للمغامرات، وجدران التسلق، وأنفاق، وحواجز موزّعة على مستويات متعدّدة، وهي الوجهة الموسمية التي تناسب الضيوف من جميع الأعمار في ريفرلاند ™دبي.

وتعد "نيون جالاكسي" الداخلية للأطفال في ريفرلاند™ دبي منطقة ألعاب نيون مستوحاة من عالم الفضاء، وتضم مسارات نينجا، ومنزلقات مختلفة، وتجارب ممتعة في تسلق الحبال، ولعبة العقبات، والعديد من الأنشطة التعليمية، التي تتيح للأطفال عالماً غنياً بالمغامرات المليئة بالبهجة والمرح والفائدة في بيئة آمنة ومحفزة للتعلّم.

تقع دبي باركس™ آند ريزورتس على طريق الشيخ زايد، المخرج رقم 5 في دبي، على بعد 15 دقيقة من عين دبي، وتتميز بموقعها الاستراتيجي بين مطاري دبي وأبوظبي الدوليين.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.dubaiparksandresorts.com