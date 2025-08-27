الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "دبليو تي دبليو" ، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الاستشارات والوساطة والحلول والمُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (WTW)، عن تنظيم فعالية رفيعة المستوى في الرياض بتاريخ 2 سبتمبر 2025، وذلك بمناسبة توسّع قدراتها في مجالي التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية.

وتحت عنوان "دبليو تي دبليو| رؤية 2030 قيد التنفيذ: ريادة المخاطر وإعادة التأمين"، ستُقام الفعالية في فندق هيلتون الرياض للشقق الفندقية، بحضور كارل هيس، الرئيس التنفيذي لشركة "دبليو تي دبليو"، إلى جانب عدد من كبار أعضاء القيادة العالمية والإقليمية للشركة، ومسؤولين حكوميين، ومنظّمين، وقيادات على مستوى القطاع.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية عقب حصول"دبليو تي دبليو" في وقت سابق من هذا العام على تراخيص منفصلة لممارسة أنشطة الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، ما أتاح تأسيس منصة متكاملة لتقديم حلول عالمية المستوى في مجال إدارة المخاطر والاستشارات وعمليات التغطية، مباشرة من داخل المملكة. ويُمكّن هذا التوسع الشركة من تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لإدارة المخاطر المعقدة، ودعم جهود تنويع الاقتصاد، وتعزيز المرونة الوطنية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وتُبرز هذه الرؤية الأهمية الاستراتيجية لتعزيز منظومة التأمين وإعادة التأمين في المملكة. فمن خلال الجمع بين القدرات العالمية وفهم السوق المحلي، ستتمكّن "دبليو تي دبليو"من دعم المشاريع الضخمة، والبنية التحتية الوطنية، والقطاعات الناشئة التي تحتاج إلى إدارة متقدمة للمخاطر وخطط طويلة الأمد لتعزيز المرونة.

وصرّح كارل هيس، الرئيس التنفيذي لشركة "دبليو تي دبليو": "تُمثل المملكة العربية السعودية سوقاً استراتيجياً بالنسبة لشركة "دبليو تي دبليو"وعملائنا حول العالم. فالتنوع الاقتصادي السريع، وحجم الطموحات، وسرعة الابتكار في المملكة، يفتح أمامنا فرصاً لا مثيل لها. ومن خلال توسّع قدراتنا في مجالي التأمين وإعادة التأمين محلياً، أصبحنا في موقع أفضل لنقدّم خبراتنا العالمية، وتقنياتنا المتطورة، ومعارفنا المتخصصة مباشرة إلى المؤسسات التي تسهم في رسم مستقبل المملكة. ويجسد هذا الإنجاز التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة ودعمنا لرؤية 2030".

وستستعرض الفعالية خبرة "دبليو تي دبليو" العالمية وكفاءتها على مستوى القطاع، مسلّطة الضوء على سجلها الحافل في تخفيف المخاطر عن المشاريع العملاقة، وتعزيز البنية التحتية الوطنية، ودعم الصناعات الناشئة. وستُبرز الشركة نهجها القائم على الجمع بين التحليلات المتقدمة والتقنيات الخاصة مع الاستشارات العالمية برؤية محلية Glocal Advisory، لتقديم حلول مصممة خصيصاً لاحتياجات المملكة، بدءاً من تسعير الاكتتاب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مروراً بتطوير الكفاءات، ووصولاً إلى قدرات إعادة التأمين المتخصصة.

وسيجمع برنامج الفعالية كبار قادة الشركة وصنّاع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع لمناقشة الأولويات التي تُعيد تشكيل المشهد، بما في ذلك الابتكار في التأمين وإعادة التأمين، ودور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر الحديثة، واستراتيجيات تطوير الكفاءات الوطنية. كما ستتناول الجلسات المخاطر الناشئة المرتبطة بالمشاريع العملاقة وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن تطور احتياجات الصحة والمزايا الوظيفية في ظلّ اقتصاد يشهد تحولات متسارعة، ما يُعزز مكانة "دبليو تي دبليو" كشريك استراتيجي في مجال أبحاث المخاطر للمملكة ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.

ومن جانبه، قال طلال باحفي، رئيس إدارة وساطة التأمين في "دبليو تي دبليو" السعودية: "من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية والتقنيات والابتكار، نقدم حلولاً تأمينية تدعم رؤية 2030 بشكل مباشر، وتُسهم في تحقيق نمو مستدام لعملائنا. وتضمن منهجيتنا في تقديم الاستشارات العالمية برؤية محلية أن تحظى المؤسسات السعودية بأفضل ما يقدمه العالَم في هذا المجال، مع تكييفه بما يتوافق مع أولوياتها الوطنية، لبناء سوق أكثر مرونة وتنافسية واستعداداً للمستقبل".

وقال محمد السديري، رئيس إدارة وساطة إعادة التأمين في "دبليو تي دبليو"السعودية: "يُتيح لنا هذا الإنجاز تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات السعودية في مواجهة تحديات المخاطر المعقدة، من حماية المشاريع العملاقة إلى تعزيز المرونة الوطنية. ومن خلال بناء قدرات إعادة التأمين في المملكة للمستقبل، يمكننا المساهمة في ضمان حماية المبادرات الاقتصادية الكبرى واستدامتها وتهيئتها لتحقيق النجاح طويل الأمد".

