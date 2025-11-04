الدائرة تطلق "كود الغاز الموحّد" لمواكبة أحدث الممارسات العالمية في السلامة والكفاءة والتحول نحو الطاقة النظيفة.

"كود الغاز الموحّد" أول إطار تنظيمي شامل من نوعه على مستوى المنطقة لتوحيد المعايير والإجراءات الخاصة بقطاع الغاز، بما يواكب أحدث الممارسات العالمية في مجالات السلامة والكفاءة والتحول نحو الطاقة النظيفة.

تطبق الدائرة منظومات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الرقابة والحوكمة والامتثال في قطاع المواد البترولية.

مواءمة المبادرات الجديدة مع توجهات دولة الإمارات نحو الطاقة النظيفة وتعزيز أمن واستدامة منظومة الطاقة الوطنية.

أبوظبي: ضمن إطار مجموعة من المبادرات التنظيمية الرائدة التي تطلقها دائرة الطاقة في أبوظبي، لتعزيز الاستخدام الآمن والمستدام للمنتجات البترولية، تستعد الدائرة للإعلان عن إطلاق "كود الغاز الموحّد لإمارة أبوظبي"، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2025، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، في القاعة رقم 5 (المنصة رقم 5352).

ويُعد "كود الغاز الموحّد" أول إطار تنظيمي شامل من نوعه على مستوى المنطقة لتوحيد المعايير والإجراءات الخاصة بقطاع الغاز، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة والاستدامة في أنظمة الغاز بجميع أنواعها، من الغاز الطبيعي إلى الغاز البترولي المسال والغاز الصناعي. كما يسهم الكود في تعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة من خلال توفير بيئة تنظيمية موحدة وواضحة تدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تحقيق أهداف الحياد المناخي 2050.

وخلال مشاركتها في معرض "أديبك 2025"، تقدم دائرة الطاقة في أبوظبي عبر جناحها فرصة لاستكشاف كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تطوير الأطر التنظيمية ورفع معايير السلامة والحوكمة والامتثال، تماشياً مع مستهدفات “استراتيجية كفاءة الطاقة والمياه 2030” الرامية إلى بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة في أبوظبي.

وبهذا الصدد، صرّح معالي الدكتور عبد الله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: "يشهد قطاع الطاقة في الإمارة مرحلة تحول جذرية تقودها منظومة متكاملة من التطوير والتحديث. ويُعد إطلاق كود الغاز الموحّد لإمارة أبوظبي خلال معرض ومؤتمر أديبك 2025 محطة استراتيجية مهمة في مسيرة تطوير المنظومة التنظيمية لقطاع الطاقة، إذ يجسد رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة طاقة آمنة وفعّالة ومستدامة. كما يعكس التزام دائرة الطاقة بتوحيد المعايير والإجراءات الفنية لتعزيز السلامة والموثوقية، ودعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة وذكاءً، بما يواكب تطلعات الإمارة في تحقيق الحياد المناخي 2050 ويعزّز مكانتها كمركز رائد للطاقة النظيفة والابتكار.”

وقد وضعت الدائرة إطارًا شاملًا للإشراف التنظيمي يضمن إمدادات آمنة وموثوقة وفعّالة لاكثر من 100 منتج بترولي في أبوظبي بالتوازي مع تعزيز بيئة داعمة للابتكار تشجع الاستثمار والنمو في القطاع الخاص.

ومن خلال مبادرات استراتيجية مثل التحول الرقمي ودمج قدرات الذكاء الاصطناعي وإصدار "كود الغاز الموحّد"، تحرص دائرة الطاقة في أبوظبي على تحسين إدارة الطاقة للوصول الى المزيج الامثل للطاقة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، مع تمكين شركاء القطاع من تحقيق أهدافهم البيئية والاقتصادية الطموحة. ويتجلى ذلك في تركيز الدائرة على تعزيز معايير السلامة والتميّز التقني في قطاع المنتجات البترولية، وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، وتطوير أطر تنظيمية وعمليات جديدة تشجع الاستثمار في مجال الوقود منخفض الكربون، إلى جانب دفع الجهود نحو التحوّل الكامل إلى الكهربة في المباني السكنية والتجارية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق وفورات سنوية تتجاوز 100 مليون درهم إماراتي للمستهلكين في القطاع السكني، إلى جانب خفض الانبعاثات السنوية بأكثر من 200 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، بما يعادل سحب أكثر من 40 ألف سيارة من الطرق.

وتؤكد هذه التطورات من جديد مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للابتكار في مجال الطاقة المستدامة. كما تنسجم مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ومستهدفات الحياد المناخي 2050، في بناء مستقبل مستدام لقطاع الطاقة.

نبذة عن دائرة الطاقة - أبوظبي

تأسست دائرة الطاقة - أبوظبي في عام 2018 برؤية تتمثل في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع مستدام وبيئة آمنة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع السياسات واللوائح التنظيمية والاستراتيجيات التي تسهم في دعم تحول قطاع الطاقة في الإمارة، وتطوير وبناء الكفاءات والقدرات الوطنية، بالإضافة إلى تحقيق منظومة طاقة ذات كفاءة عالية. كما تعمل دائرة الطاقة على ضمان حماية مصالح المستهلكين والتقليل من آثار قطاع الطاقة على البيئة، مع ضمان توفير خدمات طاقة موثوقة وآمنة وبأسعار مناسبة من خلال تبني أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني doe.gov.ae أو متابعة قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

تويتر: @abudhabidoe

انستغرام: @abudhabidoe

لينكد ان: Department of Energy Abu Dhabi

يوتيوب: Department of Energy Abu Dhabi

للاستفسار: يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: Media@doe.gov.ae أو comms@doe.gov.ae

-انتهى-

#بياناتشركات