المنامة – جامعة الخليج العربي: نظّمت عمادة شؤون الطلبة بجامعة الخليج العربي ورشة عمل بعنوان "تخطيط العناية الذاتية: عزّز رفاهيتك وأداءك المهني" وذلك ضمن مساعي الجامعةِ لتمكين أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية من تبنّي ممارسات فعّالة للعناية الذاتية، بما ينعكس إيجابًا على صحتهم النفسية وأدائهم الأكاديمي والمهني.

وهدفت الورشة، التي قدّمتها رئيسة وحدة الإرشاد والرعاية الطلابية بعمادة شؤون الطلبة الأستاذة معصومة العالي، إلى التعرف على مؤشرات الاحتراق النفسي، وفهم العلاقة بين العناية الذاتية والفعالية المهنية، بالإضافة إلى إعداد خطة شخصية متكاملة باستخدام أداة "عجلة الحياة"، وتحليل أبرز العوائق التي تحدّ من الالتزام بنمطِ حياةٍ يتّسم بالعناية الذاتية المستدامة.

وأكدت العالي أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود العمادة المستمرة لدعم الصحة النفسية في الجامعة، وتعزيز بيئة مهنية متوازنة، حيث قالت في سياق ذلك: "إن العناية الذاتية في بيئة العمل لم تعد ترفًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان الاستدامة المهنية وجودة الأداء، فالموظف الذي يمتلك وعيًا بإدارة ضغوطه والوقاية من الاحتراق النفسي يكون أكثر قدرة على التركيز واتخاذ القرار والإبداع. كما أن المؤسسات التي تشجع ثقافة العناية بالذات تعزّز رضا منسوبيها وانتماءهم، وتحقق إنتاجية أعلى واستقرارًا وظيفيًا أكبر"، واختتمت العالي بالتأكيد على أن الاستثمار في رفاه الأفراد هو في جوهره استثمار في نجاح المؤسسات.