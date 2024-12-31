القاهرة: اختتمت فعاليات الملتقى التوظيفي الذي نظمته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" في المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة يوم الثلاثاء 17 من ديسمبر الجاري وذلك بهدف استعراض فرص العمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحة هذه الفرص أمام الشباب من محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

ويأتي الملتقى في إطار جهود الهيئة المستمرة لربط الكوادر المؤهلة بفرص العمل المتاحة لدى الشركات العاملة بالقطاع، بما يساهم في تعزيز نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات في مختلف المحافظات، وتحفيز الاستثمار في الكفاءات المصرية القادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وفر الملتقى نحو 1350 فرصة عمل بمجال خدمات التعهيد وتجربة العملاء ومجال تكنولوجيا المعلومات وذلك عبر 14 شركة محلية وعالمية، من بينها فودافون للحلول الذكية (VOIS)، كونسينتريكس (Concentrix)، إنتلسيا (Intelcia)، تيلي بيرفورمانس (Teleperformance)، في إكس آي (VXI)، العربية للحاسبات (Arab Computers)، بيزنس لينك (Business Link Solutions)، إس تي سمارت (ST Smart)، أوبجيكتس (Objects)، جيديا (Geidea)، تك هايف (Tech Hive)، مجموعة دي بي (DB Group)، سبيريتود (Spiritude)، وروبيكال (Rubical).

كما شارك في الملتقى منظمات المجتمع المدني في الملتقى منظمات المجتمع المدني والكيانات الأهلية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، والجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات "اتصال"، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا (DETGD).

وشهد الملتقى إقبالاً كبيراً من الشباب، حيث سجل 1670 شاباً وشابة، حضر منهم فعليا أكثر من 350 حيث قامت الهيئة بالتعاون مع شركة واحات السيليكون الرائدة في إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية، بتوفير وسائل نقل مجانية من مدينة الإسكندرية إلى المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة، بهدف تشجيع الطلاب والخريجين على المشاركة وتسهيل الوصول إلى مكان الحدث.

وتضمن الملتقى تنظيم مجموعة من ورش العمل وجلسات التوجيه والإرشاد والتطوير المهني والتعرف وكيفية اكتساب مهارات التوظيف الأساسية سواء الشخصية أو اللغوية بجانب المهارات التقنية، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتحدثين المتميزين من مختلف الشركات العالمية والمحلية.

وتواصل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" تنظيم الملتقيات التوظيفية بهدف الاستفادة من الكفاءات المصرية وقاعدة المهارات بمختلف محافظات الجمهورية وربطها بفرص العمل الفعلية بمجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك بالإضافة إلى رفع الوعي الوظيفي لدى الشباب المصري، ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل اللائقة في هذا القطاع الحيوي.

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