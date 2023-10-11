السياح من دولة الإمارات يأتون في المركز الخامس بين السياح الذين أقاموا في فنادق موسكو هذا الصيف

دُبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت موسكو المؤتمر العالمي لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من 6 إلى 8 أكتوبر. وحضر الفعالية العالمية أكثر من 300 خبير في مجال السياحة من 14 دولة تتضمن المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعمان والهند والصين. وقدّم المؤتمر فرصة للحوار في مجال سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، حيث شهد العديد من جلسات الحوار والنقاشات والمفاوضات بين الشركات لبحث إمكانيات التعاون.

وناقش المؤتمر الصفات الأساسية التي يجب أن تتوفر في المدن لجذب سياحة رجال الأعمال، إضافة إلى المقومات الرئيسية لهذا القطاع والمستقبل الواعد الذي ينتظره. وتُعد سياحة رجال الأعمال أحد أهم المجالات بالنسبة لمدينة موسكو حيث تُمثل 20% من إجمالي إيرادات السياحة. وجاءت الصين وإيران ودولة الإمارات وتركيا والهند في مقدمة الدول بالنسبة لعدد السياح القادمين لموسكو. وحصلت دولة الإمارات على المركز الخامس بالنسبة لعدد السياح الذين أقاموا في فنادق موسكو هذا الصيف.

وقال السيد يفجيني كوزلوف، رئيس لجنة السياحة لمدينة موسكو، "تُعتبر موسكو أحد أهم مراكز الأعمال في العالم، وتتوفر فيها البنية التحتية اللازمة لاستضافة الأحداث والفاعليات التجارية العالمية. ونجحت موسكو خلال النصف الأول من عام 2023 في استقطاب أكثر من 2 مليون سائح من رجال الأعمال، بنسبة تزيد 10% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث تعافى القطاع السياحي من تأثيرات كوفيد ونجح في الوصول لأعداد تفوق مرحلة ما قبل الوباء."

ولزيادة الإقبال على السياحة في موسكو، بدأت المدينة في الاعتماد على أسلوب متنوع في جذب السياح، وأكدت لجنة السياحة في موسكو عل أهمية الترويج لسياحة رجال الأعمال والتعاون على نحو وثيق مع شركات السياحة لضمان جذب أعداد كبيرة من السياح لزيارة المدينة.

وقال ديباك جاناردانان، رئيس شركة أكبر هوليدايز للسياحة، " كانت رحلتنا إلى موسكو رائعة بكل المقاييس منذ اللحظة الأولى. ولاحظنا أن المدينة مزودة ببنية تحتية قوية والعديد من الابتكارات التكنولوجية المتقدمة بما في ذلك إمكانية الحصول على تأشيرة سفر إلكترونية عبر الإنترنت للسياح القادمين من العديد من الدول. ويستغرق الحصول على التأشيرة بضعة أيام فقط بدون تعقيدات. وهناك ميزة أخرى كذلك وهي الطيران المباشر بين البحرين وموسكو، وأعتقد أن موسكو ستجذب انتباه العديد من السياح من البحرين خلال فصل الشتاء. أما بالنسبة لأهم المناطق التي تجذب السياح في موسكو، فهناك وكالة الفضاء الاتحادية الروسية، التي تعرض تراث روسيا الثري والمميز في مجال السفر إلى الفضاء".

وفتحت روسيا باب تقديم الفيزا الإلكترونية أمام أكثر من 55 دولة تتضمن المملكة العربية السعودية والبحرين وإيران والكويت في شهر أغسطس الماضي. واستفاد من هذه الميزة أكثر من 30 ألف سائح في الشهر الأول من إطلاقها. وتسري الفيزا لمدة 60 يوماً وتمنح فرصة الإقامة في روسيا لمدة 16 يوماً.

كما توفر موسكو العديد من الخدمات للسياح من رجال الأعمال بما في ذلك 30 مكاناً مُميزاً لاستضافة ما يزيد عن 40 ألف مدعو ومشارك في الفعاليات الكبيرة. وتضم موسكو أكثر من 1900 فندق وقرابة 18 ألف مقهى ومطعم يُلبي مختلف الاحتياجات مع ضمان أفضل مستوى من الخدمات للسياح وتوفر لافتات باللغة الإنجليزية في المواقع الرئيسية.

وأكد المؤتمر العالمي لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في موسكو على التزام المدينة بتعزيز سياحة رجال الأعمال مع توفر بنية تحتية من الدرجة الأولى. ونجح هذا القطاع السياحي في تحقيق العديد من النجاحات خاصة مع إطلاق الفيزا الإلكترونية الجديدة مما يؤهل موسكو أن تظل في مقدمة الوجهات التي تتخصص في سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في منطقة الشرق الأوسط والعالم كله.

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