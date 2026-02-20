رأس الخيمة : احتفت جوائز سيركل 2026 بالشركاء الذين شكّلوا، من خلال التزامهم واستمراريتهم، ركائز أساسية في مسيرة النمو طويل الأمد ضمن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز). وجاءت النسخة الأحدث من الحدث السنوي لتؤكد مكانة "سيركل" كمنصة تكريم تعكس قوة العلاقات المهنية المبنية على المصداقية والمعايير المشتركة والرؤية المستدامة.

وكرّمت الفعالية الشركاء الذين يتجاوز أثرهم النتائج قصيرة المدى، ليُسهموا بشكل مباشر في ترسيخ منظومة أعمال متينة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استدامة النمو في المنطقة الاقتصادية.

واستعرضت نسخة 2026 من الجوائز أبرز الإنجازات التي حققها مجتمع راكز خلال عام 2025، والذي شهد نتائج قياسية على صعيد تأسيس الشركات وإصدار التأشيرات، مما عزّز مكانة راكز كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في دولة الإمارات. كما استشرفت الفعالية المرحلة المقبلة، مسلّطة الضوء على الأولويات والمبادرات التي سترسم ملامح النمو في منظومة راكز خلال العام القادم.

وشهد الحدث تكريم ما يقارب 300 من مزوّدي الخدمات والوكلاء ضمن فئات متعددة شملت الامتثال، والنمو، والإسهام طويل الأمد، والولاء، والوافد الجديد، وشريك العام، والخدمات والتجديد، وخلق القيمة، وحجم الأداء.

وجدير بالذكر أن راكز تضم اليوم نحو 40,000 شركة نشطة، مدعومة بشبكة دولية تتجاوز 1,200 وكيل فعّال، ما يعكس اتساع نطاق مجتمع أعمالها وحضورها العالمي.

وفي تعليقه على المناسبة، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "صُممت جوائز سيركل لتكريم الشركاء الذين يتجاوز إسهامهم النتائج قصيرة الأمد، ويشكلون جزءاً من مسار نمو مستدام. في راكز، يُبنى التقدم على الاستمرارية والمصداقية، وعلى شركاء يلتزمون بالمعايير التي يتطلع إليها المستثمرون. ومن خلال احترافيتهم ونزاهتهم وحضورهم في السوق، يسهم شركاؤنا في ترسيخ الثقة بمنظومة راكز، وهي الثقة التي ستظل الأساس الذي ننطلق منه نحو مراحلنا المقبلة."

ومن جانبه، أكد أنس حجاوي، رئيس القطاع التجاري براكز، أهمية الحدث قائلاً: "تمثل جوائز سيركل أكثر من مجرد تكريم؛ فهي تعكس قوة العلاقات التي نبنيها ونرعاها على مدار العام. ويضطلع شركاؤنا بدور أساسي في ترجمة القيمة التي تقدمها راكز إلى نتائج ملموسة في السوق. ومن خلال التعاون الوثيق مع شبكة الوكلاء ومزوّدي الخدمات، نضمن للمستثمرين تجربة تتسم بالاتساق وسرعة الاستجابة والوضوح في جميع مراحل التعامل. فهذا النجاح هو إنجاز مشترك."

وأكدت الفعالية استمرار تركيز راكز على تمكين نتائج تجارية مستدامة، عبر تبادل الرؤى حول تعزيز تفاعل المستثمرين، وتحسين أداء التدفقات النقدية، وتسريع دورات المبيعات، وتطوير حوافز تدعم النمو طويل الأمد. ومع التطلع إلى عام 2026، تسعى راكز إلى تمكين شركائها بشكل أكبر من تعظيم الإيرادات، وزيادة حجم المعاملات، وتحقيق مستويات أعلى من رضا المتعاملين في مختلف مراحل رحلة المستثمر.

تعكس جوائز سيركل التزام راكز بتكريم الشركاء الذين يسهمون في تعزيز مرونة منظومتها ومصداقيتها واستدامة نموها على المدى الطويل.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 40 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakez.com/ar

-انتهى-

#بياناتشركات