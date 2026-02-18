مبادرة تهدف لتعزيز صحة المرأة وتسهيل حصولها على الرعاية الصحية عبر التقنية والابتكار

دبي– أعلن جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي عن إطلاق مركز تقنيات صحة المرأة، وهو مبادرة إقليمية رائدة بالتعاون مع مؤسسة ميم والمستشفى الأمريكي دبي وشركة "بيري كير" وتهدف إلى تعزيز صحة المرأة وتسهيل حصولها على الرعاية الصحية ودعم المعرفة والابتكار في مجال صحة المرأة في المنطقة والعالم، بواسطة العلوم والتكنولوجيا والتعليم والتمكين الاقتصادي.

وجاء إطلاق هذه المبادرة أثناء معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس)، وبالتزامن مع اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم (11فبراير) وسيعمل المركز على معالجة الفجوة في مجالات الابتكار والمعرفة والوصول إلى الخدمات في مجال صحة المرأة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها؛ وذلك عبر برامج التعلم، وبرامج دعم البحوث نحو التطبيق العملي، وتقديم الدعم لرواد الأعمال.

وتضع هذه المبادرة مدينة إكسبو دبي في طليعة أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم، حيث يُتوقع أن تتضاعف قيمة قطاع صناعة التقنيات المتعلقة بصحة المرأة والذي يشمل الحلول الرائدة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للنساء، إلى نحو خمسة أضعاف قيمته الحالية ليقفز من 51 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى ما يقرب من 267 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035.

ورغم الارتفاع المتوقع في الاستثمارات، إلا أن قطاع صحة المرأة لا يزال يعاني من نقص مزمن في التمويل والخدمات. ولا تزال النساء يواجهن صعوبة في الوصول إلى المعلومات الصحية المتخصصة والموثوقة، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى منصات موثوقة وقائمة على الأدلة العلمية المعتبرة.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مدينة إكسبو دبي" تمكين المرأة هو أساس ازدهار المجتمع، وتمثل القضايا ذات الصلة بصحة المرأة تحديات يجب التعامل معها. وعبر مركز تقنيات صحة المرأة ومنصة التعاون والابتكار التي تتيحها مدينة إكسبو دبي، نعمل على توحيد الجهود وجمع قادة الرعاية الصحية والمبتكرين والخبراء، لإيجاد بيئة آمنة وموثوقة تدعم البحث بشفافية في قضايا صحة المرأة، وتعزز التقدم فيها، بما يولّد أثراً إيجابياً واسع النطاق في المجتمع."

يرتكز نموذج الشراكة على خبرات متكاملة تشمل مختلف جوانب صحة المرأة، حيث تسهم مؤسسة «ميم» بوصفها مؤسسة خيرية إماراتية رائدة في دعم الحلول المبتكرة للمساواة بين الجنسين، فيما يقدم المستشفى الأمريكي دبي معرفة سريرية متعمقة ودعماً قائماً على الأدلة والبحوث العلمية. وتضيف شركة «بيري كير» – وهي استوديو ابتكار متخصص في تقنيات صحة المرأة – خبرة واسعة في تصميم المنتجات وتطويرها.

وقالت منى عيسى القرق، المؤسس، مؤسسة «ميم»: "إن إطلاق مركز تقنيات صحة المرأة ينسجم مع مبادئنا في منح الأولوية للصحة، ويسهم في ضمان إيصال الرعاية الصحية الأساسية وزيادة الوعي الصحي للمرأة وهي معايير أساسية في إحداث تغيير مجتمعي مستدام في حياة النساء والفتيات."

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي في دبي: "يبدأ الابتكار الجذري في مجال صحة المرأة بالإصغاء للنساء ودعم رفاه المرأة في كل مرحلة من مراحل حياتها. ويهدف المركز إلى إحداث تغيير في الأنظمة، لنضمن مقراً دائماً للابتكار في مجال صحة المرأة."

قالت بريهان أبو زيد، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «بيري كير»: "يهدف مركز تقنيات صحة المرأة للجمع بين العلم والتكنولوجيا والتصميم لابتكار واقع جديد لصحة المرأة والأمومة في جميع محطات الحياة، بحيث تكون الحلول مدفوعة بالالتزام ومدعومة بالأدلة ومبنية على التجارب المعيشية."

وجاءت فكرة المركز في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه «هاكاثون صحة المرأة»، وهو تحد ابتكاري فريد أطلق عام 2025 بالتعاون بين جناح المرأة في مدينة إكسبو وشركة «بيري كير» وبمشاركة من جهات أخرى، واستمر لمدة يومين تعاون فيه طلاب المدارس الثانوية لتطوير حلول مبتكرة تتناول قضايا محورية ذات صلة بصحة المرأة، مستعينين بمعارفهم التي تشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وسيطلق مركز تقنية صحة المرأة الدورة الثانية من تحدي الهاكاثون في عام 2026، إلى جانب مبادرات أخرى منها:

مؤتمر صحة المرأة: ملتقى سنوي يستضيف الأطباء والعلماء والمبتكرين وصناع السياسات.

مجلس صحة المرأة: لقاءات شهرية بهدف جعل التعليم متاحاً وشاملاً.

شبكة المبتكرين: منصة لربط الشركات الناشئة في مجال تقنيات صحة المرأة مع الباحثين والمستثمرين في مختلف أنحاء البلاد.

ويهدف المركز في العام الأول إلى دعم أكثر من 15 شركة ناشئة، وما يزيد عن 1,000 امرأة وتدريب أكثر من 100 من الأطباء والممارسين في المجال الصحي. كما يبحث في حلول لقضايا تمس صحة الأم بشكل مباشر بما فيها الصحة النفسية والخصوبة وغيرها.

مركز تقنيات صحة المرأة هو أحدث مبادرات جناح المرأة، المنصة المكرسة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ارتكزت بداياته على كونه مساحة ومنصة داعمة للمرأة وتطور ليصبح منظومة تهدف لإحداث فرق حقيقي عبر برامج ومبادرات جوهرية وشراكات استراتيجية. ويشمل مجال جناح المرأة البحث في تصميم المدن القائمة على الرفاه، وتوفير الفرص الاقتصادية، ووضع النساء والفتيات في موقع الريادة وصياغة مستقبل أكثر تقدماً بمشاركتهنّ الفاعلة.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي قلب مستقبل دبي النابض بالابتكار وتُعنى بالإنسان والبيئة على حد سواء، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040 ومحرك رئيسي لأجندة دبي الاقتصادية( D33 ). تمتاز مدينة إكسبو بموقع استراتيجي يتوسط مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، وتلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.

تعد مدينة إكسبو نموذجاً رائداً في التخطيط الحضري المستدام، فهي تمثل مساراً متقدماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في إطار تعزيز العمل المشترك، وتُعرف بكونها مجمع الابتكارات المستدامة الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومحرك رئيسي لأجندة دبي الاقتصادية( ). تمتاز مدينة إكسبو بموقع استراتيجي يتوسط مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، وتلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي. تعد مدينة إكسبو نموذجاً رائداً في التخطيط الحضري المستدام، فهي تمثل مساراً متقدماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في إطار تعزيز العمل المشترك، وتُعرف بكونها مجمع الابتكارات المستدامة الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة. توفّر مدينة إكسبو بنية تحتية سبّاقة تدعم تأسيس وازدهار الشركات من مختلف القطاعات والأحجام في بيئة أعمال حرة وتنافسية عالمية. كما تلعب دوراً جوهرياً يرتكز على التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز من مكانة دبي الريادية في عالم التجارة والأعمال. ومن خلال مبادرات تتبنى التوفيق بين الابتكار والمشاريع الصديقة للبيئة، تساهم مدينة إكسبو بمجتمعاتها السكنية في تشكيل مستقبل الحياة الحضرية بالشكل الذي يضع رفاهية السكان وجودة المعيشة على رأس الأولويات.

تمثل مدينة إكسبو بيئةً حيويةً ذات أطر واسعة، تُبنى على ربط الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات والمؤسسات التعليمية والسكان والزوّار، وتستضيف مختلف المبادرات والفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية، كما أنها تحتفي بالإبداع والفكر المتجدد الملهم لأجيال المستقبل.

مدينة إكسبو هي مقر الإبداع وحاضنة الابتكارات، وتوفر منصة عالمية للأفكار الرائدة وتجارب الحلول المستدامة التي تعود بالأثر الإيجابي على الإنسان والكوكب، ومن خلال مسيرتها الهادفة للحد من الانبعاثات الكربونية فهي تُرسي معاييراً للتنمية الحضرية وتوطد لممارسات أكثر ترشيداً ومسؤولية تسهم في دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أكثر توازناً واستدامة على كافة الأصعدة

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر press.office@expocitydubai.ae

twitter.com/ExpoCityDubai facebook.com/ExpoCityDubai instagram.com/ExpoCityDubai youtube.com/c/ExpoCityDubai linkedin.com/company/expocitydubai/ tiktok.com/@expocitydubai https://www.expocitydubai.com/en/blog/blueprint/ https://www.expocitydubai.com/en/blog/

-انتهى-

#بياناتحكومية