دبي، يستضيف جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي برنامجًا تفاعليًا شيقاً للاحتفال باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم في 11 فبراير، وتجسد الفعاليات شعار الجناح "عندما تزدهر المرأة، تزدهر البشرية" والتزامه بتنظيم الأحداث والمبادرات الملهمة التي تحتفي بمساهمة المرأة في تشكيل المجتمع.

جلسة حوارية مع رائدات في مجال العلوم

في جلسة حوارية تحمل عنوان "كسر الحواجز – إلهام الجيل القادم من النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات" تتحدث مجموعة من النساء الرائدات في مختلف مجالات العلوم عن تجاربهن ومسيرة حياتهن، والتحديات التي واجهنها وتجاوزنها، ويناقشن الاستراتيجيات التي يمكن أن تصنع مستقبلاً أكثر شمولاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. سيتاح للجمهور فرصة التعرف عن كثب على مروة المعمري، أول مهندسة طيران في إماراتية؛ وفاطمة الكعبي، مهندسة كمبيوتر نالت عام 2015 لقب أصغر مخترعة إماراتية؛ وبريهان أبو زيد، مؤسسة ورئيسة شركة "بريتك" الناشئة في مجال تقنية صحة المرأة، وأرابيلا ويلينغ، رئيسة قسم التوعية بالحفاظ على البيئة في جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة. وستدير الجلسة ريما عفاني، أمينة متحف الإمارات للتربة في المركز الدولي للزراعة الملحية.

تنعقد الجلسة من الساعة 10 صباحاً إلى 12 ظهرا والحضور مفتوح مجاناً للجمهور وفق أسبقية الحجز، ويمكن الحصول على التذاكر عبر الموقع الإلكتروني https://www.expocitydubai.com/ar/

ورش عمل العلوم والتكنولوجيا

وينظم الجناح ورش عمل لطلبة مدارس من جميع أنحاء الدولة تعزز مهاراتهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بفضل أنشطة التعلم التفاعلية التي ينظمها برنامج إكسبو للمدارس وشركاؤه، بما يتماشى مع التزام المدينة بتقديم تجارب تعليمية وثقافية تلهم وتمكن الجيل القادم.

سيشارك أكثر من 300 طالب وطالبة من سن 7 إلى 16 عامًا في مجموعة من تجارب التعلم العملي، بالتعاون مع "مختبر للمستقبل" و"بلوك ووركس". سيستكشف الطلاب التخطيط الحضري الشامل باستخدام ماين كرافت كأداة تصميم، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات وسلامة النساء والفتيات؛ وستقوم مجموعة أخرى ببناء طائرات بدون طيار صغيرة ونماذج صاروخية وتجميع مكونات الروبوتات؛ بالإضافة إلى تصميم حلول روبوتية موفرة للطاقة.

إطلاق هاكاثون تقنيات صحة المرأة

سيعلن جناح المرأة، بالشراكة مع "بيري كير" و "إن جي آي جي" تفاصيل هاكاثون تقنيات صحة المرأة الذي سيقام في الفترة من 12 إلى 13 أبريل.

سيعمل الهاكاثون على تكليف الطلاب والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا بتطوير حلول تعالج التحديات الحقيقية التي تواجهها النساء في الإمارات العربية المتحدة بالاستفادة من التقنيات ذات الصلة بصحة المرأة. وسيحصل الفائزون على فرص تدريب داخلي مع الشركات الناشئة الرائدة في مجال تقنيات صحة المرأة، وتعليمهم مهارات جديدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

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