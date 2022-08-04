دبي: تختتم غداً الجمعة، جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مشاركتها في برنامج سفراؤنا الوطني "استعداد" الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، حيث قدّم الكادر الأكاديمي وطلبة الجامعة لطلبة المدارس المشاركين في البرنامج فرصة حضور دورة تعليمية افتراضية حول البحث العلمي في القطاع الصحي.

ويعدّ برنامج "استعداد" مبادرةً رائدة من وزارة التربية والتعليم تهدف لتعزيز قدرات طلبة المرحلة الثانوية وإثرائها، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية التي تُمكنهم من دعم مسيرتهم المهنية في مختلف المجالات، بما فيها مهارات البحث والابتكار والمهارات الشخصية والقطاعات الإبداعية وريادة الأعمال والمهارات الدبلوماسية وغيرها.

وشاركت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في البرنامج من خلال مسار البحث العلمي على مدى أسبوعين، خلال الفترة 25 يوليو - 5 أغسطس، ساعدت من خلالها الطلبة المشاركين من الصف التاسع وحتى الثاني عشر من مختلف المدارس الحكومية والخاصة في الدولة للارتقاء بمعارف البحث العلمي ومنهجياته. وتضمّنت أجندة الدورة برنامجاً متكاملاً من التجارب التعليمية المرتبطة بقطاع الطب والعلوم الصحية، بما في ذلك المحاور الثلاثة للنظام الصحي الأكاديمي، وهي التعليم والبحث والممارسة الطبية.

وتعليقاً على الموضوع، قالت الدكتورة ليلى السويدي، العميد المشارك لسعادة ورفاهية الطلبة والأستاذ المساعد في علم الدم الجزيئي بكلية الطب في الجامعة: "تؤكد مشاركة الجامعة في برنامج استعداد التزامنا الراسخ بإثراء معرفة الجيل القادم من الطلبة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لاستكشاف فرص العمل في مختلف مجالات الطب والعلوم الصحية، وإعدادهم لمرحلة التعليم العالي."

وكجزء من البرنامج، حظي المشاركون بتجربة ثرية للتعرف على أهمية المكتبات في الأبحاث، حيث قام الطلبة المشاركون بزيارة افتراضية إلى مكتبة آل مكتوم الطبية التابعة للجامعة، وتم تزويدهم بحساب يتيح لهم الوصول إلى جميع موارد المكتبة وخدماتها. كما تعرف المشاركون في جلسة أساسيات البحث العلمي، على منهجية البحث الأساسية وأهمية أخلاقيات البحث العلمي. ولتطوير مهاراتهم البحثية، تم تزويد كل مشارك بإمكانية الوصول إلى برنامج النشر التابع للمجلة الطبية البريطانية. وأكمل الطلاب المشاركون في البرنامج دورة تدريبية حصلوا فيها على شهادة مشاركة معتمدة من المجلة الطبية البريطانية.

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