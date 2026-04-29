أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات" 2026، الذي ستستعرض من خلاله مجموعة من التكنولوجيات البحثية المتطورة، إلى جانب برنامج تفاعلي ديناميكي يمتد لعدة أيام، تقوده شركة مشاريع جامعة خليفة، المنصة المنوطة بتسويق الابتكارات ونشر التكنولوجيا في الجامعة.

تعرض جامعة خليفة هذه الابتكارات في منصتها رقم "إي إس 04" في القاعة رقم 13 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال فعاليات المعرض المقامة في الفترة من 4 إلى 7 من مايو 2026. وتأتي مشاركة الجامعة هذا العام امتدادًا لحضورها في نسخة 2025، حيث تقدّم تجربة تفاعلية متكاملة تعكس مسار تحويل الابتكار من "المختبر إلى السوق". وستوفر منصة جامعة خليفة، على مدى أربعة أيام، مساحة نشطة لتبادل الأفكار والابتكار تتضمن جلسات منظمة ومتنوعة، إلى جانب برنامج تقدّمه شركة مشاريع جامعة خليفة يشمل حوارات متخصصة وقصص مؤسسي الشركات الناشئة وورش تطبيقية تسلّط الضوء على آليات تسويق المخرجات البحثية.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: "تُجسد مشاركة جامعة خليفة في معرض "اصنع في الإمارات" 2026 التزام دولة الإمارات ببناء اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاج المحلي. وتعكس هذه التكنولوجيات المعروضة، ضمن نهج تفاعلي، حرص جامعة خليفة على تطوير تكنولوجيات مُبتَكَرَة وتمكين المنظومة اللازمة لتسويقها تجاريًا على نطاق واسع".

وقالت سعادة أمل الجابري، الرئيسة التنفيذية لشركة مشاريع جامعة خليفة: "تُعَد شركة مشاريع جامعة خليفة المكان الذي يتحول فيه مفهوم "من المختبر إلى السوق" إلى واقع ملموس عن طريق سد الفجوة بين الاكتشاف والتطبيق، وذلك بتحويل ابتكارات جامعة خليفة إلى مشاريع قابلة للتوسع وجاهزة لطرح منتجاتها وخدماتها بالأسواق. وتعتبر المنصات كمعرض "اصنع في الإمارات" عاملًا محوريًا في تسريع هذا التحول، حيث تساهم في ربط الابتكارات القائمة على البحث بالشركاء الصناعيين والمستثمرين وفرص السوق، بما يمَكِّن التكنولوجيات من التوسع وتحقيق أثر اقتصادي فعلي".

يتمثل جوهر البرنامج في تركيزه على مسيرة الانتقال من البحث العلمي إلى القطاع الصناعي، حيث يوف نظرة متعمقة بشأن كيفية دعم شركة مشاريع جامعة خليفة للمبتكرين من خلال حماية الملكية الفكرية وتطوير النماذج الأولية ودعم بناء المشاريع. ويسلط البرنامج الضوء أيضًا على تجارب واقعية لشركات ناشئة انبثقت من بيئة جامعة خليفة. وتنظم شركة مشاريع جامعة خليفة، بالتوازي مع هذه الجلسات، ورش تفاعلية موجهة للباحثين والجهات المعنية في القطاع الصناعي.

وستعرض شركة "إنتراتوميكس"، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، انبثقت عن مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد في جامعة خليفة ومدعومة من شركة مشاريع جامعة خليفة، أيضًا أول خط إنتاج من منتجات الطباعة ثلاثية الأبعاد تحت العلامة التجارية "غراف فورم"، والتي تشمل سلسلة الخيوط والحبيبات. وستقدم الشركة أيضًا مُسَيَّرَة مُصَنَّعَة باستخدام مواد "غراف فورم". " وستتيح شاشة عرض تفاعلية وجلسات تعريفية فنية للزوار استكشاف المنتجات وتطبيقاتها التجارية.

وتشمل النماذج الأولية الأخرى المعروضة عملية تعتمد على البخار لتحويل بذور التمر إلى كربون نشط يُستخدم في الطباعة ثلاثية الأبعاد ومستحضرات التجميل وترشيح المياه وتكنولوجيا للاحتفاظ بغاز ثاني أكسيد الكربون لاستخدامه بصفة مباشرة في قطاع النفط والغاز، علاوة على حشية مصنوعة من خامات متطورة وتوفر بديلًا أكثر أمانًا وأوفر في الكلفة للنماذج القياسية الشائعة في القطاع الصناعي.

سيتم خلال الفعالية عرض مستشعر مياه قائم على الغرافين وحقائب ترطيب للإنقاذ تُحوّل مياه البحر والمياه الملوثة إلى مياه شرب آمنة، باستخدام تكنولوجيا أغشية الغرافين المبتكرة وعصارة التمر الطبيعي وخزانات هيدروجين خفيفة الوزن مُصممة لتطبيقات محتملة في الطائرات المسيّرة وصناعات السيارات.

لمحة عن شركة مشاريع جامعة خليفة:

تعد شركة مشاريع جامعة خليفة، والمملوكة بالكامل لجامعة خليفة، منصة أُطلقت في عام 2024 بهدف تسويق الأصول الفكرية والمادية للجامعة، إلى جانب الاستثمار في الشركات المرتبطة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يساهم في بناء منظومة متكاملة للشركات الناشئة في أبوظبي.

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: http://www.ku.ac.ae/

-انتهى-

#بياناتشركات