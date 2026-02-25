الدوحة : اجتمع خبراء ومسؤولون بارزون من مختلف القطاعات الصناعية والأعمال في دول قطر بالمدينة التعليمية لحضور الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري الصناعي والحكومي (IGAB) التابع لجامعة حمد بن خليفة.

وتُشرف كلية العلوم والهندسة على إدارة وتنظيم المجلس الاستشاري الصناعي والحكومي، الذي يتألف من شخصيات بارزة وأكاديميين مرموقين لتعزيز مهمة الجامعة في تطوير وبناء القدرات وتخريج ممارسين مخضرمين قادرين على إحداث تغييرات مؤثرة. وفي هذا الإطار، يقدم أعضاء المجلس المشورة والتمويل والدعم، مما يمكّن أعضاء هيئة التدريس والطلاب في كلية العلوم والهندسة من اكتساب خبرة عملية على أرض الواقع.

وبوصفه جسراً استراتيجياً يرسخ الترابط بين الأوساط الأكاديمية والقطاعات الصناعية، يهدف المجلس الاستشاري الصناعي والحكومي إلى ضمان تركيز مجالات البحث في جامعة حمد بن خليفة على الأولويات الوطنية للدولة. فمن خلال دمج هذه الرؤية في تصميم وتخطيط البرامج يقوم المجلس بتعزيز مسارات التسويق التجاري، ويسهم في سرعة نقل التكنولوجيا، ويعزز استعداد الخريجين للعمل في القطاعات التي تقود الاقتصاد القائم على المعرفة في قطر.

وقد ترأس الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة السابق في دولة قطر، وبحضور سعادة الشيخ علي بن جابر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر، وسعادة الشيخ خالد بن عبد الله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للأسمدة (قافكو)، والسيد نهار المطاوعة، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة قطر للتبريد المركزي (قطر كوول). بالإضافة إلى قادة بعض الشركات مثل السيد طاهر حامد، الرئيس والمدير العام لشركة إكسون موبيل قطر، والسيد نيل غونيون، الرئيس الإقليمي ونائب رئيس العمليات لشركة ماكديرموت إنترناشونال في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات الطاقة والتكنولوجيا، حيث قدموا رؤى مهمة خلال الاجتماع، مما يؤكد تنوع التخصصات التي يحظى بها المجلس.

وخلال الاجتماع، تم إطلاع المشاركين على آخر المستجدات بشأن الأنشطة البحثية، فضلاً عن البرامج الموسعة للطلاب الجامعيين والخريجين. وسلطت العروض التوضيحية، التي قدمها أعضاء هيئة التدريس، الضوء على المشاريع الرئيسية والأنشطة المشتركة مع القطاعات الصناعية المحلية، مما يبين كيفية استفادة جامعة حمد بن خليفة بشكل فعَّال من التعاون مع الشركاء في هذه القطاعات لتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات وترجمة الأبحاث إلى تطبيقات عملية.

وتعليقًا على الاجتماع، قال الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة: "يعد المجلس الاستشاري الصناعي والحكومي حجر الزاوية في استراتيجيتنا الرامية إلى وضع كلية العلوم والهندسة في موقع محفز للابتكار والتحول الاقتصادي. ومن خلال هذه الشراكة القوية، نعمل معاً على تصميم برامج مستقبلية، ودفع عجلة البحوث الموجهة نحو تحقيق الأهداف الوطنية، وإنشاء قاعدة ديناميكية للمواهب تدعم بشكل مباشر انتقال دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة".

ومن جانبه، قال الدكتور حسن سعيد بزي، رئيس قسم العلوم وأستاذ الكيمياء في كلية العلوم والهندسة: "يجسد المجلس الاستشاري الصناعي والحكومي عمق الشراكة بين جامعة حمد بن خليفة والقطاعات الصناعية الرائدة في قطر. فمن خلال الإدارة والمشاركة المستمرة، يساهم الأعضاء في تعزيز تركيزنا الأكاديمي، وتحسين مجالات أولوياتنا، وضمان صقل خريجينا بالمهارات والمؤهلات اللازمة للتفوق في سوق العمل سريع التطور. ومن خلال مواكبة الابتكارات مع متطلبات السوق، نترجم الأبحاث إلى منتجات وخدمات ملموسة، ونقدم حلولاً تدعم التنمية الوطنية".

ومن خلال مبادرات مثل مبادرة المجلس الاستشاري الصناعي والحكومي، تواصل جامعة حمد بن خليفة تعزيز دورها كجامعة بحثية عالمية ذات تأثير، وتساهم بشكل هادف في النهوض الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل في دولة قطر.

