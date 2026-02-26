أقامت جامعة الخليج العربيّ مجلسها الرمضاني السنوي في مقرّها بالعاصمة المنامة، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين، يتقدّمهم معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، إلى جانب مجموعة من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء، وعدد من القيادات من مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية، فضلًا عن أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ومجموعة من طلبة الجامعة.

ورحّب معالي رئيس الجامعة، الدكتور سعد بن سعود آل فهد، بضيوف المجلس، معبّرًا عن تقديره لمشاركتهم هذا اللقاء الذي يُجسّد روح الشهر الفضيل، ويؤكّد قيم التواصل والترابط الاجتماعي في المجتمع الخليجي. وأوضح معاليه أن المجلس الرمضاني يوفّر فرصة سنوية لتعزيز العلاقات بين الجامعة وشركائها من مختلف القطاعات، ويمهّد لمساحات أوسع للتعارف وتبادل الأفكار في أجواء ودّية تعكس خصوصية هذا الشهر المبارك.

كما أشار معاليه إلى أن المجالس الرمضانية تُمثّل تقليدًا راسخًا يعزّز حضور الجامعة في محيطها المجتمعي، ويُسهم في تقوية الروابط مع الجهات الرسمية، وتوطيد صلات التعاون المشترك، إلى جانب تعزيز التواصل بين القيادات الأكاديمية والضيوف من مختلف القطاعات، بما يتيح تبادل الرؤى حول الفرص والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشهد المجلس أجواءً رمضانية اتّسمت بالمودّة والتفاعل، أعرب خلالها الحضور عن تقديرهم لمبادرة الجامعة في جمع هذه النخبة من المسؤولين والمهتمين، وما يتيحه المجلس من مساحة مفتوحة للتلاقي، وترسيخ قيم التواصل التي يجسّدها الشهر المبارك.