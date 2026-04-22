عجمان، الإمارات العربية المتحدة : حققت جامعة الخليج الطبية إنجازاً عالمياً جديداً بحصول برنامج العلاج الطبيعي الأكاديمي على الاعتماد الكامل من منظمة الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي (World Physiotherapy)، لتكون بذلك الجامعة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن نخبة قليلة من الجامعات حول العالم التي تنال هذا الاعتماد المرموق. تم منح هذا الاعتماد لمدة خمس سنوات، وذلك عقب عملية تقييم دولية دقيقة استندت إلى المعايير العالمية المرجعية في تعليم العلاج الطبيعي، والتدريب السريري، والكفاءة المهنية.

يضع هذا الإنجاز جامعة الخليج الطبية ضمن مجموعة دولية حصرية من المؤسسات التي تستوفي أعلى المعايير التي وضعتها منظمة الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي . حيث يعكس هذا الاعتماد -على عكس التصنيفات التقليدية- جودة وتميز تعليم العلاج الطبيعي ومدى مواءمته للتوقعات العالمية . كما يمثل هذا الاعتماد علامة فارقة للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز دور الدولة المتنامي في الارتقاء بقطاع تعليم الرعاية الصحية والتدريب المهني إلى مستويات عالمية.

وفي هذا السياق، صرح البروفيسور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية، بأن هذا الاعتماد يمثل محطة فخر للجامعة، وتأكيداً راسخاً على التزامها بتطبيق التميز الأكاديمي والمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذا التقدير يعكس رؤية الجامعة الأوسع المتمثلة في بناء مؤسسة أكاديمية صحية عالمية تحظى بالاحترام العالمي، وتدمج بين التعليم والبحث والابتكار والرعاية المتمحورة حول المريض، مع الاستمرار في رفع جودة تعليم المهن الصحية في المنطقة.

من جانبه، أكد الدكتور برافين كومار، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الخليج الطبية، أن هذا التقدير يعد إنجازاً مهماً لكل من الكلية وبرنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي. وسلط الضوء على أن الاعتماد يعكس قوة المنهج الدراسي، والنهج القائم على الكفاءة في التعليم، وحرص الجامعة الدؤوب على التدريب السريري الفعال . وأضاف أنه يمثل أيضاً شهادة على تفاني أعضاء هيئة التدريس الملتزمين في إعداد كوادر صحية مؤهلة أخلاقياً ومهنياً، ومستعدة لمواجهة تحديات المستقبل وتلبية متطلبات الرعاية الصحية العالمية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، صرح الدكتور ثومبي محيي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، بأن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية المجموعة طويلة الأمد لبناء نظام صحي أكاديمي عالمي المستوى، يدمج بسلاسة بين التعليم والرعاية الصحية والأبحاث.

باب القبول للعام الأكاديمي 2026–2027 مفتوح الآن، مع توفر مقاعد محدودة لبرنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي. ومع هذا الاعتماد العالمي الجديد، سيلتحق الطلاب ببرنامج أكاديمي يلبي المعايير العالمية ويوفر تدريباً سريرياً رفيع المستوى،واعترافاً عالمياً، فضلاً عن فرص وظيفية واعدة في مجال العلاج الطبيعي.

بفضل هذا الاعتماد، سيحظى خريجو برنامج العلاج الطبيعي من جامعة الخليج الطبية باعتراف دولي أوسع، ويسهل تنقلهم المهني، ويفتح لهم آفاقاً أرحب للفرص الإكلينيكية حول العالم. ويعزز هذا الإنجاز مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة عالمياً في التعليم الطبي والتدريب السريري والبحث العلمي، مما يفتح مسارات جديدة للتعاون الدولي والشراكات الأكاديمية.

