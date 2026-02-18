دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشجع جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه استثمار أحدث التقنيات لتسريع ابتكار حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية، وتحسين كفاءة المشاريع من حيث التكلفة وقابليتها للتوسع بما يتيح تطبيقها في أي مكان في العالم. وعززت الدورة الخامسة من الجائزة معيار "الإبداع والابتكار" من خلال توظيف أحدث التقنيات ومنها الذكاء الاصطناعي لتصميم نماذج تدعم الاستخدام الأمثل للموارد ومواءمة الخوارزميات مع الأهداف المجتمعية والبيئية.

ويشير القائمون على الجائزة إلى أن جزءاً كبيراً من طلبات المشاركة تقدمها شركات ومراكز بحوث ومؤسسات ومبتكرون نجحوا في استثمار الإمكانات الواعدة للذكاء الاصطناعي لإيجاد تقنيات متخصصة في إنتاج المياه أو تحليتها أو تنقيتها أو تقطيرها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: "نستلهم رؤيتنا من التوجيهات الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحفيز توظيف التقنيات المتقدمة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وخدمة الإنسان في كل مكان. وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، تدعم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي تشرف عليها مؤسسة "سقيا الإمارات" ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير والابتكار وإجراء التحليل والدراسات الدقيقة لتوفير الموارد والحلول منخفضة التكلفة وعالية التأثير لمن هم في حاجة ماسة للمياه. وتعتبر الجائزة منصة عالمية متكاملة لتسخير الابتكار والتقنيات المتقدمة من أجل ضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للإنسانية جمعاء."

ويهدف استثمار الذكاء الاصطناعي ضمن معايير جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه إلى تحفيز ابتكار حلول مستدامة لأزمة شح المياه من خلال إيجاد منهجيات وتطبيقات وأنظمة جديدة ومبتكرة ذات صلة بمياه الشرب، وتحسين الكفاءة، وزيادة سعة تخزين الطاقة المتجددة وخفض التكاليف التشغيلية للوحدة. وسيتم تقييم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلّم الآلي في أتمتة العمليات، والمراقبة الاستباقية، وتوقع الطلب، واكتشاف المواد والطوبولوجيا، أو لأغراض تشغيلية أخرى، بشكل إيجابي.

وخلال الدورات الأربع السابقة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، 43 فائزاً من 26 دولة حول العالم. وتهدف الجائزة إلى تمكين ونشر ابتكارات تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.

وتضم الجائزة أربع فئات رئيسية: "جائزة المشاريع المبتكرة" و"جائزة الابتكار في البحث والتطوير"، و"جائزة الابتكارات الفردية"، و"جائزة الحلول المبتكرة للأزمات".

ويستمر باب التقديم للدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه حتى 30 أبريل 2026 عبر الموقع الإلكتروني www.mbrwateraward.ae ، وللاستفسارات، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني award@suqia.ae.

