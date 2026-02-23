عندما تخرجت وعد المعاضيد من الجامعة العام الماضي، لم تكن فقط الأولى على دفعتها في جامعة جورجتاون في قطر، بل أكسبتها مسيرتها الأكاديمية أعلى تكريم في دولة قطر كلها. ففي حفل جائزة التميز التعليمي التي أقيمت في الأسبوع الماضي، منحها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر جائزة التميز التعليمي البلاتينية، وهي أعلى وسام يمكن الحصول عليه في هذا المجال.

تكرم الجائزة الطلاب الذين يظهرون تميزا عبر أبعاد متعددة، من بينها القيادة، والتنمية الشخصية، والمساهمة المجتمعية، والابحاث. دفعها التقدم لهذا البرنامج إلى النظر لتعليمها بطريقة جديدة، ليس فقط كسجل للنتائج الأكاديمية، بل كنتيجة للجهد المستمر والنمو المتعمد عبر كل مرحلة من مراحل رحلتها.

المجتمع يحتفل

كانت عائلتها تشعر بهذا التميز بشدة. وعندما شاركت الخبر مع اسرتها، استقبل والداها وإخوتها هذه البشرى بفخر ليس فقط لإنجازاتها، بل للجهد الذي بذلته. فقد كانت الجائزة اعترافا بأن القيم التي غرستها الأسرة، والتشجيع والحب الذي قدموه قد أثمر نتائج مبهرة.

كان الوقوف على نفس منصة المسرح مع سمو أمير البلاد المفدى، بينما تتابع عائلتها هذا التكريم من مقاعد الجمهور تجربة تفوق الخيال. حيث تقول: "شعرت وكأنها النهاية المثالية لفصل طويل من العمل الشاق، لكنها كانت أيضا البداية لشيء أكبر. كانت لحظة تقاسمتها مع عائلتي، الذين دعموني في كل خطوة وتذكير للمجتمع بأن استثمار قطر في شبابها يؤدي إلى التميز في جميع أنحاء البلاد".

في جامعة جورجتاون في قطر، كان رد فعلها على فوزها قويا للغاية. فقد أشاد مشرفها السابق بإنجازها على منصة أكس، وهو الذي قام بتوجيهها خلال إعداد أطروحتها التي فازت بمرتبة الشرف، وشارك آخرون تشجيعهم سواء بشكل شخصي أو وعبر الإنترنت. قال الدكتور كين غريتش، نائب عميد لشؤون الطلاب: "إنه شرف لا يصدق وشهادة قوية على تفاني وعد وموهبتها وإصرارها".

جورجتاون كمكان للنمو للنجوم الصاعدين

كما كانت فرصة للاحتفال بطالبين آخرين من جامعة جورجتاون في قطر تم تكريمهما في الحفل: طالبات السنة الأولى فاطمة المهندي وفاطمة الكواري، اللتان تم تكريمهما لمسيرتهما النموذجية في المدرسة الثانوية. وعن هذا التكريم تقول وعد: " إنه المكان المناسب لهما للاستمرار في السعي نحو التميز، التي رأت في جورجتاون مكانا للنمو ليس فقط أكاديميا، بل اجتماعيا كشخص ملتزم بالصالح العام.

"بالنظر إلى الوراء، كانت أكثر تجربة مؤثرة خلال فترة دراستي في جامعة جورجتاون في قطرهي حصولي على التشجيع المتواصل للخروج من منطقة الراحة وما هو معتاد." وبذلك، أتيحت لها الفرصة لوضع تخصصها في السياسة الدولية في سياق واضح من خلال برامج وتجارب سمحت لها باستكشاف نقاط قوتها وخلفيتها ومكانتها في العالم.

وهي تقدم نصيحتها للطلاب الذين يرسمون مساراتهم الخاصة، فتقول: "ابذلوا قصارى جهودكم في كل ما تفعلونه — حتى في الأمور الصغيرة. لأن الاتساق والانضباط والعمل الجاد الحقيقي لا يغبوا عن الأنظار. وقد تستغرق النتائج وقتا، لكن الالتزام دائما يؤتي ثماره، ولا يوجد شيء أكثر إرضاء من رؤية نتائج جهودك تتشكل تدريجيا."

من جورجتاون إلى الأمم المتحدة وما بعدها

بعد تخرجها بفترة قصيرة، وقع الاختيار على وعد للمشاركة في برنامج القادة الشباب في مركز القيادة القطري، وهو زمالة دولية تنافسية أوصلتها إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. أثناء تدريبها في مكتب تنسيق التنمية التابع للأمم المتحدة، اكتشفوا أنها أنجزت أطروحة الشرف بعنوان "الرياضة كأداة للسياسة الخارجية: كأس العالم لكرة القدم 2022 والعلاقات الثنائية بين السعودية وقطر"، ودعوها للمساهمة في تحليل سياسي مقارن حول الفجوات في آليات الإبلاغ عن العنف ضد النساء والفتيات في كرة القدم.

وعن ذلك تقول: "سمحت هذه التجربة بتطبيق فوري لتدريبي الأكاديمي في بيئة سياسية دولية واقعية. كما وفرت فرصة قيمة للعمل جنبا إلى جنب مع الدبلوماسيين القطريين في الأمم المتحدة والتعلم منهم مباشرة — مما قدم منظورا وطنيا يكمل ويثري تعلمي الأكاديمي."

وتعمل وعد حاليا بمقر وزارة الخارجية القطرية، وتركز على مستقبل يكون عنوانه رد الجميل لوطنها، مستخدمة كل ما تعلمته من عائلتها ومرشدها وجامعتها وخبراتها التي اكتسبتها حتى الآن.

